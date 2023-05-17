全民造星V｜陳蕾孤身來港收入不足得鄧小巧相助！捱10多年終出頭

《全民造星V》於15日已正式首播，節目由陳蕾（豹哥）、陳健安、韋羅莎、馮允謙一起擔任導師，當中同為選秀比賽出身的陳蕾，在節目亦稱：「我覺得我自己可以行到咁耐，係真係心態，心態夠好嘅時候，你自然就好focus返喺自己嘅方向，就比較堅定到自己個初衷。」來港多年的陳蕾經歷了不少挫折與磨練才走到今日的位置，實屬不易，即看看那些她一路走來不為人知的辛酸史吧！



伍詠薇任《全民造星V》評判！捱過喪夫之痛 歷盡傷痛鍛鍊硬朗個性

《全民造星V》於15日已正式首播，節目由陳蕾（豹哥）、陳健安、韋羅莎、馮允謙一起擔任導師。（ViuTV 截圖）

來港多年的陳蕾經歷了不少挫折與磨練才走到今日的位置，實屬不易。（ViuTV 截圖）

陳蕾孤身來港捱足10多年終出頭

陳蕾出身於廣州，為追歌手夢而於2009年來港參加第一屆《亞洲星光大道》入行，最終勇奪第四名。2011年她曾與3名日本人組成樂隊，更參加了ONE OK ROCK的比賽。2014年又出戰第一屆《中國好歌曲》，進一步打開知名度。

十多年的音樂路上充滿波折，先後與亞視及兩間唱片公司（華納及日本經理人Amuse）公司簽約，可惜因音樂理念、孤獨感等各種原因讓她一度萌生回鄉的想法。幸好遇上現公司才終於再有機會讓大眾認識她的音樂。

【陳蕾Chill Club頒獎禮女歌手銅獎】陳蕾出身於廣州，為追歌手夢而於2009年來港參加第一屆《亞洲星光大道》入行。（ViuTV截圖）

陳蕾上年勇奪Chill Club年度女歌手銅獎成一時熱話

陳蕾於去年的《CHILL CLUB推介榜年度推介21／22》中勇奪Chill Club 年度女歌手銅獎，她的表演及感言更隨即成為網民一時熱話，更表示非常感謝《CHILL CLUB》使她在上年多了很多人認識。

【陳蕾Chill Club頒獎禮女歌手銅獎】陳蕾可以說是昨日《CHILL CLUB推介榜 年度推介21／22》中話題核心人物。（ViuTV截圖）

陳蕾可以說是《CHILL CLUB推介榜 年度推介21／22》中話題核心人物，她在舞台上演唱歌曲《沙門》時，遇上了耳機故障的問題導致未能聽到前奏提示，但憑著超強實力在完全沒有「耳內式監聽（In-Ear Monitors）」的情況下，完美地完成了表演，非常厲害！事後陳蕾在台上表示因為耳機問題而感到不開心，希望下年能再在台上複唱同一首歌，更疑似在表演後因過於自責而得到工作人員大力安慰及稱讚：「成件事好正」。

陳蕾雖然因耳機問題而擔心未能呈現最佳的表演，但在觀眾眼裡絕對是絕佳的精彩表演，海量網民大讚並留言表示︰「Ear mon 有事都唱得咁勁，陳蕾世一」、「Ear mon 出事都可以唱得咁好真係好勁」、「後面感覺佢除咗ear mon仲解脫咗唱得好咗」，更有不少網民表示如果不是陳蕾說出耳機故障，身為觀眾的他們也未必會發覺！

【陳蕾Chill Club頒獎禮女歌手銅獎】海量網民大讚並留言表示︰「ear mon 有事都唱得咁勁，陳蕾世一」（ViuTV截圖）

陳蕾感謝港人投票 因無消費券缺歸屬感

陳蕾上年勇奪Chill Club 年度女歌手銅獎時更曾感觸地表示︰「感謝每一位投給我的香港人，因為大家也知道我的家鄉在廣州，其實很多親朋戚友無法投票給我，所以我能夠拿到這個獎全靠香港人投給我。」

正當我還為沒有消費券而覺得沒有歸屬感時，多謝你們（香港人）給我歸屬感，非常感謝！ 陳蕾

【陳蕾Chill Club頒獎禮女歌手銅獎】陳蕾在勇奪Chill Club 年度女歌手銅獎時感觸地表示︰「感謝每一位投給我的香港人。」（ViuTV截圖）

陳蕾堅持做自己 走自己的路

陳蕾於其他訪問時表示前公司曾多次拒絕她的自作曲，更會要求她模仿其他歌手作品並走文青風格。另外，前公司曾為她爭取到演唱台灣偶像劇片尾曲的機會，但她沒有因此感到高興，因為她擔心這首歌紅了怎麼辦。

陳蕾是近年人氣最高歌手之一。（IG@pantherchan）

她當刻馬上回到公司詳談，聊足四小時也幾乎哭足四小時，她感到迷失最終讓公司放她走。陳蕾堅持做自己，走真正屬於自己的路線！試問職場上又有多少人做到毅然放棄眼前雖有違自己理念但觸手可及的機會，而選擇步入前路茫芒且需要自己開闢的道路？而陳蕾做到了，更在香港樂壇闖出一片獨屬她的天下！

【陳蕾Chill Club頒獎禮女歌手銅獎】陳蕾堅持做自己，走真正屬於自己的路線！（IG@pantherchan）

陳蕾曾陷人生低谷 幸得鄧小巧相助

陳蕾在《歌手•門》中曾直言自己為追音樂夢，有一段時間月薪不足5位數，就連凍飲加兩元也讓她十分糾結。歌手風光背後的辛酸又有多少人知道，由於收入不足，生活十分節儉的她曾窮到30元的狗仔粉也不捨得買。而當時沒錢交租的她也幸好得到鄧小巧的幫助，讓她只付平租合住元朗村屋。

其實她已非首次提及自己沒有消費券，早在《歌手•門》的採訪中她便坦言，就算疫情期間，她仍須出境去激活工作證，在港打拼多年依然拿不到消費券，笑言那一刻讓她感覺像外人。雖然陳蕾多次提及因無消費券而缺歸屬感，但言談間總能感受到她對香港及廣東歌的愛，心裡已把香港當成家。