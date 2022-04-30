台女星丫頭5年儲得第1桶金　4分法儲蓄輕鬆告別月光族變身小富婆

曾是黑澀會美眉一員的丫頭（詹子晴）在娛樂圈裏是出名不折不扣的副業女王。出身貧寒的她，不斷拓展自己的副業同時憑着一套自己的理財方法，在短短5年內達成自己的第一桶金。



丫頭強調，要快速達到第一桶金，存法則很重要而且必須嚴格律己。雖然台灣和香港生活消費有別，但理財方法套在哪裏都適用。

小富婆丫頭分享4分法理財法則，教你告別月光成功儲到100萬！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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4分法理財法則

將錢分為4大類別：收入、固定支出、儲蓄和花費。然後按照以下理財公式將錢分配使用： 收入-固定支出-儲蓄=花費。

1. 【收入】扣掉【固定支出】

例如：屋租、水電費、保險等每個月必須繳費的金額就是固定支出。

2. 剩餘的餘額扣掉【儲蓄】

每月固定存款是分重要，例如收入的20%作為儲蓄。

3. 剩下的才是花費

若你剩下可花的錢很少，丫頭說：「若不先苦後甘的話，你一輩子會一直苦苦苦苦！就會存不到錢！」

丫頭也有分享她的快速存錢法，畢竟只靠固定收入來存錢速度相對一定會比較慢。

快速存錢法：定期定額買基金或其他投資

投資有存在一定的風險，所以一定先進行評估。丫頭表示，自己會把儲蓄的錢拿來分配購買不同的基金分散風險。

想要觀看完整分享，可以點擊下方影片：

要過上一段不能揮霍的小日子確實難受，但想到未來可大大減少金錢的煩惱，小編認為還是值得！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】