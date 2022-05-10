Mirror｜姜濤受盡批評不介懷無怨言　回顧5事靠「二字」贏盡好感

【姜濤／Mirror】近年提及香港樂壇相信大家都會想起Mirror，其組合為樂壇注入不少新活力，讓不少人再次關注廣東歌。不論3歲定80歲無人不識Mirror人氣王姜濤，自2018年於《全民造星》一夜爆紅後，成為各大品牌的寵兒，網上討論區亦傳出「姜濤不紅，天理不容」的言論。出道至今不足4年已橫掃各大音樂頒獎典禮的獎項，姜濤能夠有如此影響力及得到大眾們的喜愛，絕對不是單憑帥氣的長相及出色的歌藝，即時如今成為紅透半邊天的知名藝人，但年僅 23 歲的姜濤那種謙遜的態度才是讓人最心悅誠服，以下就一同回顧姜濤的謙虛事件。



不論3歲定80歲無人不識Mirror人氣王姜濤，自2018年於《全民造星》一夜爆紅後，成為各大品牌的寵兒。（IG@keung_show）

「姜濤號」電車駛到銅鑼灣時一度吸引數百名途人駐足觀看。（陳順禎攝）

日前，姜濤迎來23歲生日，全城「姜糖」逼爆銅鑼灣為姜濤賀壽，引來「香江才子」陶傑批評指MIRROR 沒有真材實料，只是一股「虛火」毫無深度內涵，甚至表示：「十二件咁嘅嘢，樣樣小鮮肉，搓埋一團麵粉拉番出嚟，我唔覺得分得開邊個打邊個囉！」此等「虛火論」即時「焫興」一眾鏡粉，更紛紛要求陶傑向MIRROR 12子道歉。雖則陶傑其後再於電台節目《光明頂》補鑊表示自己認為有 MIRROR 是好事，但直言MIRROR只是歌迷政治情感的延伸。

人氣男團MIRROR在香港成立官方歌迷會，粉絲眾多。（鄺鈺瑩攝）

姜濤得到大眾愛戴 全因「謙虛」二字

姜濤謙虛之事 1. 回應「虛火論」



其實MIRROR自出道向來都受到不少批評，當中人氣王姜濤亦佔多數。不過姜濤每次受到評擊都會以一個虛心的態度接受一切，而且每次回都大方地回應，因而獲得大眾好評。對於陶傑的「虛火論」姜濤謙稱自己沒有資格評論，對於陶傑所指的「虛火」其表示會繼續努力，成為眾人認同的「實火」。

姜濤謙虛之事：回應「虛火論」（HK01）

姜濤謙虛之事 2. 史上最年輕男歌手



出道不足3年，姜濤早於「2020 叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」勇奪「我最喜愛男歌手」，成為了香港樂壇史上最年輕男歌手。儘管獲得如此殊榮姜濤從未自滿，反而認為自己仍有不足之處。此外，姜濤從不忘一眾「姜糖」的支持，為了報答粉絲們的支持，承諾自己會繼續努力，這才能對得住粉絲的投票。這番謙虛的言論讓不少路人都大讚他謙虛有禮。

姜濤早於「2020 叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」勇奪「我最喜愛男歌手」。（Youtube@商業電台 Hong Kong Toolbar 截圖）

姜濤謙虛之事 3. 蟬聯「我最喜愛的男歌手」



其後，姜濤蟬聯「我最喜愛的男歌手」，當時他於個人社交平台發表得獎感言：「2021對我而言，既漫長又短暫，自己還未來得切逐一改善自身好多缺點，但無論如何，我非常感恩，包括所有台前幕後工作人員、合作單位、MIRROR兄弟和姜糖們。我會努力，希望有一日可以做到對得住「歌手」這個身份，和獲得的所有榮譽。」謙虛的感言再次讓姜濤大眾稱讚，更令到曾經批評他的人成為他的粉絲。

2021年姜濤蟬聯「我最喜愛的男歌手」。（Youtube@商業電台 Hong Kong Toolbar 截圖）

姜濤謙虛之事 4. 遭大台惡搞不介懷



近年MIRROR的火熱程度，更令大台著手急謀對策，推出10人男團「Super Tiger」硬撼MIRROR，在處境喜劇《愛回家》又出現一位「蔥頭」的角色疑似處境喜劇姜濤。另外，TVB藝人鄧智堅亦曾惡搞姜濤，扮演「薑蓉」唱出《蒙著嘴說愛你》即時引來粉絲們的不滿。姜濤得悉此事後，不但沒有介懷，反而大方地表示很開心有人認識他，並表示對方不需道歉。

TVB日前舉行「超級綜藝 隆重登場」記者會，搵嚟鄧智堅以「薑蓉」身份扮MIRROR主將姜濤，惹起姜糖不滿。（影片截圖）

姜濤謙虛之事 5. 感謝大家「見到有我這個人」



姜濤謙虛的性格，其實早於《全民造星》已經看到實例，2018年9月當時正在準備《全民造星》決賽，當時姜濤已獲得不少人的喜愛及支持，在直播間一直感謝眾人的支持，但希望大家別過份執着他是否拿冠軍，更感謝大家「見到有我這個人」，難怪大家如此喜歡姜濤。

姜濤謙虛之事 ：感謝大家「見到有我這個人」。（Youtube@ViuTV 截圖）

曾重達200磅被心儀對象拒愛 但無懼愛情

姜濤「至今母胎單身」，在學生時期曾重達200磅，被同學排斥時得到一位女同學的陪伴，後來漸漸對其產生好感便向那位女同學表白，卻被女同學拒絕。雖然曾被拒愛，但姜濤沒想到因而受到打擊，更曾大談自己的愛情觀：「我對愛情好執著，如果真係鍾意咗，點樣我都會同佢走埋一齊。」姜濤養成如此優良性格，絕對是「奶奶」的功勞，姜濤曾表示媽媽時刻提醒自己，別認為自己有如今成就就自滿，使自己在演藝圈的大染缸中才不會迷失自己，一直保留新人時的初心。「奶奶」亦甚少公開炫耀兒子，被問到都會說是好彩。

姜濤細個 (ig@keung_show)