婚展2022｜集酒席婚紗禮餅逾百商戶　擇日過大禮贏iPhone優惠攻略

結婚是人生的重大決定，又豈能馬虎！但要安排和處理的大小事實在太多，準備結婚的你不妨來臨第105屆香港結婚節暨五月婚紗展，屆時逾百個參展商進駐會場，除了提供各式各樣的產品和服務選擇之外，還有不少購物限定優惠和獎賞，隨時贏走Apple iPhone 13 pro max 、Sony PlayStation 5等獎品！



今次婚展共設「八大展區」，與過去多屆一樣雲集過百名參展商，包括婚戒珍寶、婚禮攝影、婚宴酒席、嫁囍禮餅、過大禮服務、證婚服務、婚姻輔導等。近年流行的小型婚禮場地、場地佈置等，也有參展商進駐，絕對是最齊全、最窩心的平台。

「樓上」新登場 大妗姐免費諮詢服務過大禮籃88折

過大禮是中式傳統嫁娶中的重要儀式，連鎖海味店「樓上」首次參展，售買各款嫁囍產品，全場過大禮禮籃可享88折，另提供全線分店優惠。屆時「樓上」也邀請了資深大妗姐到場提供諮詢服務，有任何婚禮疑難都有專業人士為你一一解答。

連鎖海味店「樓上」首次參展，售買各款嫁囍產品，全場過大禮禮籃可享88折。

此外，同場還有「老行家」、「金氏海味」、「河哥海味」、「皇朝貢品」、「尚囍」等品牌，不論是參茸海味，還是過大禮必備套裝都一應俱全！

人氣嫁囍禮餅傳統精緻俱備 餅卡禮券55折

深受準新人歡迎的《精緻禮餅及甜點區》將再度設於婚展，多個精選新派禮餅餅卡品牌，如皇玥香港也提供婚展限定優惠，「盈玥」餅卡禮券婚展價為$48（原價$88）；「金玥」禮券婚展價為$88（原價$138）。老字號中式囍餅品牌榮華餅家屆時亦會參展。

人氣禮餅品牌「皇玥香港」展時也會為準新人帶來婚展優惠。

電子消費滿$3,800 即可參加大抽獎

同場亦設有雙重消費大獎賞，準新人以電子貨幣消費滿$3,800，即可參加「愛尋寶」消費大抽獎，獎品包括Upper House下午茶、Longchamp手袋，超市禮券等。準新人更可參加 「Dreams Come Ture」台上大抽獎，贏走Sony Playstation 5、Apple Iphone 13 pro max、Apple iPad Air、Dyson二合一空氣清新機等獎品。



即場登記成為《新婚會》會員，可免費入場及參加兩項工作坊，包括夢幻浮游花DIY工作坊、天賜良緣擇佳期；並獲贈《情侶抗疫愛心禮品包》，內有特選玫瑰花茶、GoodMask Lulu Pig精美口罩、Bioderma卸妝水等（先到先得，送完即止）。

準備結婚的你，記得不要錯過今次婚展優惠！

按圖即看過往展覽情況：

第105屆香港結婚節暨五月婚紗展

網址：www.wedding.expo.com.hk

