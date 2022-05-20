主播招募｜月賺達6位數　百萬粉絲屢獲廣告機會

【Uplive主播招募｜直播主】直播風氣盛行，不論男女都似乎看準這個網絡的商機，愈來愈多人喜愛在網上分享個人生活和資訊。如果你都想從直播平台獲取商機，同時又擁有多才多藝、充滿表演欲，愛把自己的生活趣事、搞怪創意一面上載至網上平台，「01女生 X Uplive Superstar」的主播招募絕對是一個讓你大展所長的機會！現時「01女生 X Uplive Superstar」正舉行人氣主播招募活動，不但助你成為百萬粉絲的主播，更讓你可以月賺高達6位數字，踏上演藝舞台，夢想成真。



Uplive主播招募｜月賺達6位數 + 過百萬粉絲輕鬆成人氣直播主

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加入人氣主播行列 有月賺達6位數的機會？

現時不少人都愛看直播平台，甚至亦會為自己心儀的直播主留言及課金以示支持，直播打賞風氣早已成為視頻直播網站主要的收入來源，同時亦是主播們維持生計的方式。上年獲得ViuTV選美真人騷《造美人》全場總冠軍的楊芷羚（Stella）亦喜愛當直播主分享生活日常，展現才藝！

當年Stella簽約成為Uplive主播後，積極在平台上直播唱歌、跳舞，並與粉絲們互動；亦曾參加Uplive主辦的《王者SING戰》，獲得最佳歌手季軍。更重要是Stella成為直播平台Uplive的人氣主播後，更是月賺達6位數字，屢獲拍攝廣告的機會，現時不單是薄有名氣的廣告網紅，更是多才多藝的藝人。

Uplive主播參加方法：

想成為人氣主播，由即日起至6月3日，簽約成為Uplive獨家新主播，在Uplive平台分享日常生活及興趣，透過觀眾們送出的虛擬禮物或參加平台舉辦的活動賺取「U 幣」。獲得活動指定禮物最多者，即能在榜單活動中勝出，首名即成為「Uplive Superstar」，頭1，2名獲勝者更可拍攝短片於「01女生」作宣傳及獲得「香港01」更多曝光機會，亦同時會展示於Uplive的Facebook及Instagram。

Uplive主播招募｜立即報名：https://bit.ly/3kHZMxe

Uplive主播招募「新主播榜」得獎獎勵：

第1名：

- 獲封為「Uplive Superstar」

- 可參與「01生活」及「01女生」宣傳拍攝1次、曝光40萬次

- 得獎短片拍攝



第2名：

- 「香港01」曝光20萬次

- 得獎短片拍攝



Uplive 直播App

不知道你對Uplive又認識多少呢？其實Uplive平台早在2016年強勢登陸香港，作為香港第一大直播品牌的Uplive多年來深受本地用家喜愛，用戶人數節節上升，目前香港註冊用戶已突破百萬人，主播更已衝破萬人，每日為香港在內的全球3億用戶提供獨一無二的娛樂直播體驗。同時在美國、印度、越南、沙地阿拉伯、東南亞等國家與地區營運，並服務全球150多個國家地區用戶。並於2019年，Uplive榮獲Twitter授予的「最具國際影響力品牌獎」。

別猶豫了，想走出舒適圈面對更多新挑戰的你，或是喜歡拍攝影片分享才藝及生活日常的你，絕對要把握這次機會參加Uplive Superstar招募，讓你從路人搖身一變成網絡平台人氣直播主，轉型為獨特個性的藝人。

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