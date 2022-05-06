拍拖好去處2022｜9大香港情侶好去處+情侶活動大集合！

【拍拖好去處2022】香港情侶拍拖有哪些好去處呢？情侶活動經常不是在室內吃飯便是看電影，就算自己不悶，相信另一半也會覺得悶吧！想要保持熱戀期需要新鮮感，與另一半多逛逛香港不同拍拖好去處有助感情升溫，即看看以下的拍拖好去處2022推介吧！



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拍拖好去處2022｜AIA摩天輪

AIA摩天輪是求婚勝地同時也是拍拖好去處，成人僅$20便能享受一次浪漫的摩天輪之旅，假如想要包廂確保可以2人獨處也只需$160，在摩天輪上談談情甜蜜度急增！另外，即使不乘坐摩天輪，也可以與另一半在摩天輪下打卡，在晚上燈光亮起時更能拍出不一樣的效果！

【拍拖好去處2022】拍拖好去處2022｜AIA摩天輪（hkow.hk）

【拍拖好去處2022】AIA摩天輪是求婚勝地同時也是拍拖好去處。（hkow.hk）

拍拖好去處2022｜AIA摩天輪

地址：中環民光街33號

電話：2339 0777



拍拖好去處2022｜下白泥

情侶活動除了在室內進行，也可以多親親大自然，在大自然的美景熏陶下感情也能逐步升溫。而下白泥可謂是不二之選，下白泥是香港看日落的勝地之一，與另一半欣賞絕美的日落景色，簡直是錦上添花。此外，幸運的話更可藉著倒影，在泥灘上拍出「天空之鏡」的照片！

【拍拖好去處2022】拍拖好去處2022｜下白泥（unsplash@Ken Cheung）

【拍拖好去處2022】下白泥是香港看日落的勝地之一。（unsplash@tang149）

拍拖好去處2022｜下白泥

地址：元朗下白泥



拍拖好去處2022｜南區沙灣徑

香港看日落的拍拖好去處又怎會只有下白泥，南區沙灣徑也是香港日落海景的高人氣打卡點之一，與戀人坐在海邊靜靜觀望著太陽西下也能成為治癒心靈的瞬間。

【拍拖好去處2022】拍拖好去處2022｜南區沙灣徑 （《大叔的愛》劇照）

【拍拖好去處2022】南區沙灣徑也是香港日落海景的高人氣打卡點之一。（《大叔的愛》劇照）

拍拖好去處2022｜南區沙灣徑

地址：香港南區沙灣徑



拍拖好去處2022｜西九文化區

不能出國享受旅遊的快樂，不少人除了會選擇到酒店Staycation取代之外，還會選擇野餐散散心。而西九文化區便是不少人野餐的首選，區內有一大片綠油油的草地任君選擇，面向維港絕美海景邊吃東西邊閒聊，完全是另類享受！吃飽喝足後，還可以到M+博物館打打卡，與另一半留下倩影。

【拍拖好去處2022】拍拖好去處2022｜西九文化區（IG@westkowloon）

【拍拖好去處2022】面向維港絕美海景邊吃東西邊閒聊，完全是另類享受！（IG@westkowloon）

拍拖好去處2022｜西九文化區

地址：尖沙咀西九文化區



拍拖好去處2022｜愉景灣

不少情侶在周末也會選擇來一場「離島遊」，除了許多人選擇的長洲外，其實愉景灣也是相當不錯的選擇！位於大嶼山的愉景灣整體氛圍猶如置身歐洲小鎮，當中的純白教堂海濱禮堂更是熱門打卡點，更有些準新人慕名而來拍攝婚紗照。除此之外，心鎖長廊與大白灣沙灘也很適合情侶同遊。

▼▼▼【按圖看】拍拖好去處2022｜更多愉景灣打卡點，包括有情侶必去的心鎖長廊、海濱禮堂等，與他共渡浪漫時光！▼▼▼

拍拖好去處2022｜Bun’s 2020

Bun’s 2020是香港首個室內滾軸溜冰場，走懷舊路線的溜冰場有眾多打卡位置，不少藝人明星包括欣宜、Day@Collar也曾到這溜冰場打卡。情侶齊齊牽著手溜冰，累了的時候便到場外打打卡，定能留下美好的回憶。

▼▼▼【按圖看】拍拖好去處2022｜更多Bun’s 2020打卡點，大家可以來這裏體驗滾軸溜冰！▼▼▼

拍拖好去處2022｜Bun’s 2020

地址：鰂魚涌渣華道321號柯達大廈1期7樓

電話：2779 2020



拍拖好去處2022｜赤柱美利樓

繼「離島遊」後，更可以來一場「歷史遊」，赤柱也算是情侶們遠離塵囂的好去處，而當中赤柱美利樓是擁有160年歷史的殖民地式建築，並曾由中環搬至赤柱，充滿當時的特色。在美利樓中邊欣賞海景邊享受美酒佳餚，別有一番風味。

【拍拖好去處2022】拍拖好去處2022｜赤柱美利樓 （《大叔的愛》劇照）

【拍拖好去處2022】赤柱美利樓是擁有160年歷史的殖民地式建築。（《大叔的愛》劇照）

拍拖好去處2022｜赤柱美利樓

地址：香港島赤柱



拍拖好去處2022｜Monmono Restaurant & Bar

這間開店不久的餐廳以深夜藍作為主題，神秘又復古的氛圍大受歡迎，人氣極高！男朋友預定此餐廳的話定能成功討女友歡心，相信愛打卡的女生必定會非常開心，因為餐廳內設有懷舊電話亭、藍色小汽車與燈牌3大打卡點，可以走到哪拍到哪！

▼▼▼【按圖看】拍拖好去處2022｜更多Monmono Restaurant & Bar打卡點，深夜藍的氛圍超有格調，仿如走進異國超唯美！▼▼▼

拍拖好去處2022｜Monmono Restaurant & Bar

地址：尖沙咀山林道4號恆貿商業中心地下2-3號舖

電話：9248 4154



拍拖好去處2022｜Cabin Crew Coffee by Holly Brown

疫情持續了數年，各位想要去旅行的心可能已經快要按捺不住。想要安撫一下另一半的心靈，可以帶他/她到以飛行為主題的餐廳吃飯，滿足口腹之慾的同時也能回味乘坐飛機的美好時光！打開餐廳內的飛機艙遮光板便能欣賞「空中的美景」，彷如一邊乘坐飛機欣賞雲層一享受美食，在不能旅遊的日子先「望梅止渴」。

▼▼▼【按圖看】拍拖好去處2022｜更多Cabin Crew Coffee by Holly Brown打卡點，細賞「空中美景」填補未能出國搭飛機的空虛！▼▼▼

拍拖好去處2022｜Cabin Crew Coffee by Holly Brown

地址：尖沙咀彌敦道 132 號美麗華廣場一期 2 樓 228 號舖

電話：5590 0283

