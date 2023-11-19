拍拖好去處2023|38大香港情侶好去處/活動/體驗 室內室外浪漫打卡

【拍拖好去處2023】香港情侶有哪些拍拖好去處呢？情侶活動經常不是在室內吃飯便是看電影，就算自己不悶，相信另一半也會覺得悶吧！想要保持熱戀期，需要新鮮感，有助感情升溫，不妨與另一半逛逛香港不同拍拖好去處，參考以下的拍拖好去處2023 推介吧！



拍拖好去處2023｜1. 香港迪士尼

購買詳情：01空間｜Klook｜KKday

萬聖節剛完場不久，要等到年尾聖誕節玩樂，又好像相隔甚遠，11月難道要獨守悶房嗎？非也！全球首個及最大型的《魔雪奇緣（Frozen）》主題園區「魔雪奇緣世界」，已在11月20日，於香港迪士尼樂園度假區隆重開幕！園區內還原了華特迪士尼動畫工作室旗下風靡全球的《魔雪奇緣（Frozen）》電影場景，園內亦有多款全新設施，大家一定可以全情投入阿德爾王國的獨特文化當中。現時01空間推出獨家購票優惠，最平更可以86折優惠購買各種類門票！

拍拖好去處2023｜ 香港迪士尼

地址︰香港迪士尼樂園



拍拖好去處2023｜2. TeamLab Future Park 共創！未來園

購買詳情：Trip.com｜KKday

情侶好去處當然少不免將回憶記低的打卡活動，作為光影藝術裝置著名的TeamLab，今次終於來到香港了，展期約半年時間，由2023年7月9日起至2024年1月14日於九龍灣展出。大家可以在佔地逾萬呎的6個不同空間，瘋狂感受科技與藝術完美融合的互動效果，其中空間更有日本、澳門等地都備受好評的「塗鴉自然 ── 鼓動山脈與山谷，紅色名錄」、「光球管弦樂團」等著名作品。

拍拖好去處2023｜TeamLab Future Park 共創！未來園



地址：香港九龍灣宏照道38號企業廣場5期MegaBox 13樓

展期：2023年7月9日起至2024年1月14日



拍拖好去處2023｜3. ARTE M 沉浸式體驗數碼美術館

購買詳情：Klook

ARTE M 由韓國知名數碼創意設計公司d'strict以自然為主題，場地佔地面積接近1萬平方呎，以影像、聲音、香氣等四維感官打造體驗，大家可以盡情與展品互動、打卡、感受沉浸式體驗。

適逢香港展覽廳開幕一周年，ARTE M 展出一系列全新數碼藝術展品，另外入場可以參與《ARTE M 「永恆自然 瞬間留影」攝影及短片創作比賽》，獎品豐富，頭獎更可獲得雙人香港來回首爾機票及ARTE M 江陵館入場門券！

《ARTE M 「永恆自然 瞬間留影」攝影及短片創作比賽》詳情



頭獎 – 相片組及短片組各1名

雙人香港來回首爾機票及ARTE M 江陵館入場門券兩張（價值超過HK$10,000）



二獎 – 相片組及短片組各2名

ARTE M香水套裝乙份（價值超過HK$1,000）



三獎 – 相片組及短片組各4名

ARTE M精美禮品包乙份（價值超過HK$500）

**更多詳情可瀏覽ARTE M官方社交平台專頁**



拍拖好去處2023｜ARTE M 沉浸式體驗數碼美術館



地址：鰂魚涌英皇道728號K11 ATELIER, K11 HACC 2/F

日期：星期一至五 11:00 - 19:00 星期六、日及公眾假期 10:00 - 19:00



拍拖好去處2023｜4. 朗豪坊千禧時尚彩「熊」展覽

若然深愛Care Bears的話，一定很想深陷於他們軟綿綿的擁抱當中，現在就是最佳時機了！Care Bears不單在朗豪坊中庭出沒，更派出300隻9吋高不同造型及個性的Care Bears 登陸朗豪坊5樓彩虹樓梯！

拍拖好去處2023｜朗豪坊千禧時尚彩「熊」展覽（朗豪坊）

大家除了打卡外，展出期間Care Bears 們更以盲盒形式，於網上慈善義賣，讓各位有心人『領養』，而所有收益更會全數撥捐香港癌症基金會旗下的彩虹會，向受癌症影響的家庭作出心理支援。

拍拖好去處2023｜朗豪坊「Care Bears Express」



日期：2023年12月5日至12月17日

地址：朗豪坊5樓至6樓彩虹梯（LOG-ON外）



拍拖好去處2023｜5. 南豐作坊「牛仔未來」展覽

牛仔布作為時尚穿搭的經典，不少人都極愛用牛仔單寧作穿搭。不過牛仔布從棉花種植、紗線染色，至服裝製造，生產過程均會消耗大量資源。南豐作坊零售體驗店 Fabrica X 專門發展可持續時尚，今個秋冬與Levi’s® 、前進牛仔（Advance Denim）及一眾品牌，推出全新主題「牛仔未來」展覽。

拍拖好去處2023｜5. 南豐作坊「牛仔未來」展覽（品牌提供）

這個展覽並非單純展品展出，當中既有資訊性豐富的講解以及一整個牛仔布生產線，更有可持續相關、互動性的工作坊體驗。最後更有一眾支持可持續時尚的牛仔品牌，大家可以與作品有更深刻的連繫，更加感受到可持續時尚的多樣化及可能性。

拍拖好去處2023｜南豐作坊「牛仔未來」展覽



日期：即日起 至2024年8月(平日 12:00 – 19:00；周末及公眾假期 12:00 – 20:00)

地點： Fabrica X，荃灣南豐紗廠 1 樓 108 號店



拍拖好去處2023｜6. 「太古城中心冰上皇宮：冰之夜祭」

提到拍拖好去處，當然不少得浪漫的溜冰活動，情侶們互相扶持、輕觸對方體溫，溫馨又帶點刺激感。而作為溜冰好地方之一的太古城中心，乘著聖誕佳節，為大家帶來一系列精彩冰上活動『冰之夜祭』

在『冰之夜祭』中，將有曾多次在國際大賽奪冠的星級花式溜冰專家Ryan Bradley及Craig Thomas Heath、香港首位冬奧短道速滑代表Christy Ren連同學員一同帶來多場世界級冰上匯演。而令人期待的冰上皇宮冰上倒數派對，則邀請到多位人氣歌手：mansonvibes 張進翹、Zeno顧定軒與本地新晉獨立樂隊Kowloon K舉行音樂盛典。

拍拖好去處2023｜「太古城中心冰上皇宮：冰之夜祭」

日期：2023年12月15日至 12月17日（傍晚6時至7時半）

2023年12月22日至 12月24日（下午5時15分至傍晚6時）

地址：太古城中心一樓太古城中心冰上皇宮



太古城中心冰上皇宮除夕倒數派對

日期： 2023年12月31日 晚上9時至凌晨12時10分（音樂表演由晚上10時開始至凌晨12時結束）



拍拖好去處2023｜7.

拍拖好去處2023｜8. AIA友邦嘉年華2023

購買詳情：01空間｜KKday｜Klook

AIA友邦嘉年華強勢回歸！自2019年停辦後，時隔多年後再次帶來讓香港市民和海外朋友共享的世界級嘉年華，今年的AIA友邦嘉年華節目豐富，包含多達26個機動遊戲、40個互動裝置、一眾矚目表演活動，明年一月更會與華納唱片合作舉辦現場音樂表演，讓大家盡情狂樂！

拍拖好去處2023｜AIA友邦嘉年華2023



地址︰香港中環龍和道9號中環海濱活動空間

活動日期：2023年12月21日至2024年2月25日

開放時間：12:00 - 22:00 (非高峰日子)；11:00 - 23:00 (普通及高峰日子)



拍拖好去處2023｜9. 香港海洋公園水上樂園

購買詳情：01空間｜Klook ｜KKday

2021 年 9 月正式開幕的香港海洋公園水上樂園，是亞洲首個全年、全天候，水上樂園臨海而建，有五個各具特色的主題區域，合共27 個室內及戶外玩樂設施可供探索、冒險，盡情玩樂一天絕對無問題！

拍拖好去處2023｜ 香港海洋公園水上樂園（ 香港海洋公園）

拍拖好去處2023｜香港海洋公園水上樂園



日期：星期一、二 及 星期五至星期日（休園日為星期三至星期四）



拍拖好去處2023｜10. 日本東京眼鏡品牌 OWNDAYS X人氣插畫家 NORITAKE

若果有留意開日本藝術家的話，應該對插畫家 NORITAKE 有所認知。今個秋冬主打速配眼鏡服務的 OWNDAYS 與同是日本品牌的NORITAKE 推出合作聯乘Everything is “O”。

拍拖好去處2023｜日本東京眼鏡品牌 OWNDAYS X人氣插畫家 NORITAKE 三大主題店（品牌提供）

為迎接這個聯乘系列，OWNDAYS 全港17間分店將有專屬為是次聯乘計劃所佈置的打卡位，店內充滿NORITAKE超可愛眼鏡造型裝飾及限量別注版眼鏡盒連眼鏡布。當中 K11Art Mall 店、朗豪坊店及 YOHO MALL 店更特設一道近2米高，由兩位限定版OWNDAYS「O」型眼鏡的人物手牽手恭候光臨的大型打卡點；大家可以邊入手心水眼鏡同時打卡！

拍拖好去處2023｜日本東京眼鏡品牌 OWNDAYS X人氣插畫家 NORITAKE

地址：OWNDAYS 全港17間分店



拍拖好去處2023｜10.

拍拖好去處2023｜11. 黃埔天地『Whampoa PixelMas』

對於浪漫的聖誕節裝置無感？不妨到黃埔天地的『Whampoa PixelMas』挑戰自己與另一半！黃埔天地誠邀本地像素藝術（Pixel Arts）創作團隊TEAM PIXSIMS，攜手打造全港首個以遊戲主導的3D實體互動像素樂園。打造出3大放大版實體遊戲關卡，等待大家變身為像素奇兵，展開一場沉浸式超時空打機之旅，體驗超時空歡樂！

拍拖好去處2023｜黃埔天地『Whampoa PixelMas』



日期：2023年12月16日至2024年1月1日

地址：黃埔天地時尚坊



拍拖好去處2023｜12. 孫中山紀念館

孫中山紀念館有著古典味十足的英式建築外表，亦是香港現存少數的二十世紀初建築物。它前身是香港富商何東之二弟何甘棠的府邸，興建於1914 年，及後輾轉成為耶穌基督後期聖徒教會的聚會場所，經過復修後以香港歷史博物館的分館重現大家眼前。在此，除了可以深入了解國父孫中山的生平事蹟外、欣賞到不同歷史文物，更可以在府邸內打卡一番，府邸內瑰麗堂皇，長樓梯、陽台等位置都十分古色古香！

拍拖好去處2023｜ 孫中山紀念館



地址：中環半山區衛城道7號



拍拖好去處2023｜13. 太平山山頂Go Museum Cyber X 3.0 Space Revolution 入場套票+餐飲優惠券

購買詳情：01空間｜Klook

太平山景一向備受矚目，要前往太平山，更要乘搭享負盛名的山頂纜車，大家除了可以欣賞到被稱為：「世界感觀之最」的全方位的遼闊景色，居高臨下香港都會風光以及憩靜的山巒海景等美景之外，山頂廣場亦有新意玩樂， 能夠在Go Museum中感受超感官體驗活動「Magic StarSign」，以星座為主題，體會到不一樣的星空體驗！

拍拖好去處2023｜太平山山頂Go Museum - Magic StarSign 入場套票+餐飲優惠券

地址：GO@Peak Galleria山頂廣場L2 201 山頂道118號



拍拖好去處2023｜14. AIA摩天輪

摩天輪能夠欣賞景色同時享受私人時光，相當得本地與遊客歡心，而AIA摩天輪更是求婚勝地、拍拖好去處。成人僅需$20就能享受一次浪漫的摩天輪之旅，想要獨處時光亦可選擇包廂，愛人在摩天輪上談談情，甜蜜度必會急增！即使不乘坐摩天輪，亦可以與另一半、閨密好友於摩天輪底下打卡，晚上燈光亮起時，效果更佳！

拍拖好去處2023｜AIA摩天輪（香港摩天輪）

拍拖好去處2023｜AIA摩天輪

地址：中環民光街33號



拍拖好去處2023｜15. DIY金屬工藝體驗班

購買詳情：01空間

門票資料：

單人票價: HK$1050(原價) 01空間特別優惠: HK$919

雙人票價: HK$2100(原價) 01空間特別優惠: HK$1799



課程包括：

999純銀材料, 金工器材設備, 木制禮盒包裝,教學指導, 包刻字



拍拖好去處除了行街、睇戲之外，不妨參與工藝體驗班，一起以DIY手製出兩人驚喜，金工過程充滿汗水與溫度，就好比情侶二人關係，銀與工具在退火、塑形、打磨中定格兩人的回憶，以作兩人的信物、永恆不變的象徵就最好不過了！

拍拖好去處2023｜DIY金屬工藝體驗班

地址：Mush LTD Room 02, 16/F, 觀塘偉業街93號16樓



拍拖好去處2023｜16. 侏羅紀恐龍探險樂園香港站 入場門票2023

購買詳情：01空間｜Klook

大人、小朋友都喜愛的恐龍又來了！之前科學館曾經展覽過恐龍，當中有8組極具名氣和代表性的完幅化石骨架，包括暴龍、三角龍、棘龍等。若果喜愛恐龍又或者錯失良機的情侶們，現在侏羅紀恐龍探險樂園就有展出多隻恐龍並有不同恐龍相關的探險，可以趁這機會，重拾童真！

拍拖好去處2023｜侏羅紀恐龍探險樂園香港站

地址：九龍灣國際展貿中心B102-108



拍拖好去處2023｜17. 打卡奢華按摩

購買詳情：01空間

【120分鐘Power Remedy 按摩療程套餐介紹】



30分鐘頭肩頸按摩、70分鐘全身淋巴排毒按摩、20分鐘筋肌管理

01空間優惠售價: $798 (原價: $898)



【120分鐘Love Me 按摩療程套餐介紹】



70分鐘全身淋巴排毒按摩、50分鐘熱石按摩

01空間優惠售價: $828 (原價: $928)



【130分鐘Women healing 按摩療程套餐介紹】



90分鐘全身淋巴排毒按摩、20分鐘肚部按摩、20分鐘胸部按摩

01空間優惠售價: $ 978 (原價: $1098)



平日工作繁忙、生活壓力大？情侶間除了分擔雙方的情緒之外，當然可以雙重享受，在感受兩人世界更可以在日系休閑店中打卡！在 Shh Massage中可以隨意挑選「120分鐘Power Remedy 按摩療程」、「120分鐘Love Me 按摩療程」又或者 「130分鐘Women healing 按摩療程」，可以因應個人需要，去選擇全身淋巴排毒按摩、筋肌管理又或者熱石按摩的比例，享受專屬個人的奢華按摩。

拍拖好去處2023｜打卡奢華按摩

地址：SHH Massage 柯士甸道144號 尖沙咀



拍拖好去處2023｜18. 山止川行

對於喜好吃辣的情侶而言，正宗麻辣火鍋或是個不錯的選擇。位於銅鑼灣的「山止川行」，門口已聞到香噴噴的麻辣香氣，必推紅湯底的「三香三椒三料」味道，鸞師博採用20多種材料製作而成。餐廳有著多款特別的火鍋材料，包括「手打三寶」、「功夫豬腰片」、「功夫薯仔片」和美國肥牛等，相信定會感到豐富和滿足。

▼▼▼【按圖看】拍拖好去處2023｜更多山止川行香辣撲鼻的火鍋材料▼▼▼

拍拖好去處2023｜山止川行

地址：銅鑼灣渣甸街 66 號亨環 2 樓

電話：2152 3290



拍拖好去處2023｜19. AIRSIDE Cafe

拍拖共聚當然需要一個舒適的環境，AIRSIDE作為九龍啟德全新綜合地標，地理位置方便、內部環境舒適。AIRSIDE Cafe以開揚通透玻璃屋設計，採光良好，加上開放式廚房，大家可以近距離欣賞佳餚製作或點綴過程，一次可以滿足視覺與味覺的享受。

拍拖好去處2023｜AIRSIDE Cafe



地址：香港九龍啟德協調道2號 AIRSIDE 322至323號舖

營業時間：中午12時至下午9時30分



拍拖好去處2023｜20.西貢鹽田梓

鹽田梓作為香港碩果僅存的鹽田，極具歷史價值！除了可以參觀鹽田的製作過程外，島上上亦有不少打卡點，例如聖若瑟小堂、鹽田仔博物館及玉帶橋等。另外，由於近年鹽田梓經活化及復修，在年尾的時段更會舉辦「鹽田梓藝術節」，當中會透過本地及海外藝術家等，並與鹽田梓村民共同創作藝術作品，大家從中可以與藝術同在，兼了解到島與島民的連結。

拍拖好去處2023｜西貢鹽田梓

地址：西貢鹽田梓村1號



拍拖好去處2023｜21. 舂坎角炮台

對於「打卡」的普通情侶活動生厭了？不妨考慮行山吧！行山不單鍛鍊身體，更可以互相扶持，假以時日更可一起挑戰更高難度的行山點！港島南的舂坎角炮台全程平路郊遊，新手適宜！只需要30分鐘左右就可以輕鬆到達，享受無敵海景，更可以一次收獲3大打卡美景：半圓形2號炮台、海景長樓梯以及探照燈座平台！

拍拖好去處2023｜舂坎角炮台

地址：香港舂坎角道(走到舂坎角慈氏護養院，沿路到盡頭就見到炮台)



拍拖好去處2023｜22. 影灣園

影灣園位於淺水灣，裡裡外外都充滿復古風情，著名的露台餐廳前身是前淺水灣酒店，人氣旺盛，起碼要提早一個月訂位的！影灣園打卡點處處，餐廳前的樓梯、園庭、餐廳等都具高貴典雅的感覺，情侶在此可以打卡與吃飽兼備！

拍拖好去處2023｜影灣園

地址：香港淺水灣道109號

電話：2292 2808



拍拖好去處2023｜23. 香港藝術館

户外活動擔心體力不支？不用擔心，拍拖好去處除了行街食飯之外，市區亦可以挑選些能夠感受文化氣息的！香港中有不少地方都會不定期舉辦不同藝術展覽，當中大型及公眾免費入場，莫過於香港藝術館。香港藝術館佔地10,000呎，自2019年翻新後，三層樓層都有舉辦不同類型的展覽，另外玻璃裝潢加上白雲櫈，遙望維港海景，確實寫意！

拍拖好去處2023｜香港藝術館

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道10號

電話：2721 0116



拍拖好去處2023｜24. 薄鳧林牧場

薄鳧林牧場亦是一大活化古蹟，已經有過百年歷史！薄鳧林牧場前身是舊牛奶公司的高級職員宿舍，當時香港更有過百隻牛牛的。經活化後，除了保留了昔日英倫風的古典設計特色外，場地中亦有以往的薄鳧林村民擔當文化導賞團及工作坊，亦展出了與牧場相關的歷史文物，了解過往的香港貌美！

拍拖好去處2023｜薄鳧林牧場

地址：香港薄扶林道141A號



拍拖好去處2023｜25. 九龍灣爍凝工作室

情侶活動更可以考慮共同製造一些成品，增加雙方情趣之餘又實用，例如工作坊！爍凝工作室是香港少數的吹玻璃工坊，工作坊能夠製造較大型的玻璃杯、花瓶等，過程中導師亦會一直輔助，絕對不怕過程會過於複雜！

拍拖好去處2023｜九龍灣爍凝工作室

地址：九龍灣啟祥道9號信和工商中心4樓29室

電話: 6995 5376



拍拖好去處2023｜26. 啟德郵輪碼頭

情侶間想休閒地度過一天，可以考慮野餐以及一同欣賞日落，不失浪漫又低成本！啟德郵輪碼頭位置既近市區，位於舊啟德機場跑道，景觀開揚，除了能夠欣賞到維多利亞香港美景。當中的大草坪同時亦是一個寵物公園，擁有毛孩的情侶們亦可在此盡情放鬆，未有毛孩的情侶們也可與這邊的小動物們玩樂一番！

拍拖好去處2023｜建議走上郵輪碼頭頂層的平台公園 (IG@j_film_p)

若果想欣賞到無所阻擋的日落，建議走上郵輪碼頭頂層的平台公園，就可以享受到海天一色的景觀！

拍拖好去處2023｜啟德郵輪碼頭

地址：香港九龍城啟德發展區承豐道33號



拍拖好去處2023｜27. Glamping 貝澳星園

近年露營風氣正盛，不能不去作為懶人露營又具有特色「打卡點」的Glamping！這個位於大嶼山貝澳的星園（Galaxy Garden）主打星空帳幕 （充氣泡泡屋），備受矚目的星空帳幕是由法國設計師設計，非常合適想享受美景而又未能夠完全適應户外環境的情侶，可以安在帳幕當中享受空調、星星及夜景。

拍拖好去處2023｜ Glamping 貝澳星園

地址：大嶼山貝澳牛坳園48號

電話：9263 9078



拍拖好去處2023｜25. 香港公園

位於中西區中環法院道、紅棉路及堅尼地道之間金鐘山坡的香港公園（Hong Kong Park），佔地 8 公頃，處處打卡點！香港公園由不同的古舊建築、新建設施及休閒景點拼湊而成，當中更有人工湖、溫室、觀鳥園等，不過大家稍要注意幾個地點的關門時間不一！

拍拖好去處2023｜ 香港公園

地址 : 香港中區紅棉路 19 號



拍拖好去處2023｜28. 下白泥

情侶活動除了在室內進行，也可以多親親大自然，在大自然的美景熏陶下感情也能逐步升溫。而下白泥可謂是不二之選，下白泥是香港看日落的勝地之一，與另一半欣賞絕美的日落景色，簡直是錦上添花。此外，幸運的話更可藉著倒影，在泥灘上拍出「天空之鏡」的照片！

【拍拖好去處2023】拍拖好去處2023｜下白泥（unsplash@Ken Cheung）

【拍拖好去處2023】下白泥是香港看日落的勝地之一。（unsplash@tang149）

拍拖好去處2023｜下白泥

地址：元朗下白泥



拍拖好去處2023｜29. 南區沙灣徑

香港看日落的拍拖好去處又怎會只有下白泥，南區沙灣徑也是香港日落海景的高人氣打卡點之一，與戀人坐在海邊靜靜觀望著太陽西下也能成為治癒心靈的瞬間。

【拍拖好去處2023】拍拖好去處2023｜南區沙灣徑 （《大叔的愛》劇照）

【拍拖好去處2023】南區沙灣徑也是香港日落海景的高人氣打卡點之一。（《大叔的愛》劇照）

拍拖好去處2023｜南區沙灣徑

地址：香港南區沙灣徑



拍拖好去處2023｜30. 西九文化區

不能出國享受旅遊的快樂，不少人除了會選擇到酒店Staycation取代之外，還會選擇野餐散散心。而西九文化區便是不少人野餐的首選，區內有一大片綠油油的草地任君選擇，面向維港絕美海景邊吃東西邊閒聊，完全是另類享受！吃飽喝足後，還可以到M+博物館打打卡，與另一半留下倩影。

【拍拖好去處2023】拍拖好去處2023｜西九文化區（IG@westkowloon）

【拍拖好去處2023】面向維港絕美海景邊吃東西邊閒聊，完全是另類享受！（IG@westkowloon）

拍拖好去處2023｜西九文化區

地址：尖沙咀西九文化區



拍拖好去處2023｜31. 愉景灣

不少情侶在周末也會選擇來一場「離島遊」，除了許多人選擇的長洲外，其實愉景灣也是相當不錯的選擇！位於大嶼山的愉景灣整體氛圍猶如置身歐洲小鎮，當中的純白教堂海濱禮堂更是熱門打卡點，更有些準新人慕名而來拍攝婚紗照。除此之外，心鎖長廊與大白灣沙灘也很適合情侶同遊。

▼▼▼【按圖看】拍拖好去處2023｜更多愉景灣打卡點，包括有情侶必去的心鎖長廊、海濱禮堂等，與他共渡浪漫時光！▼▼▼

拍拖好去處2022｜32. Bun’s 2020

Bun’s 2020是香港首個室內滾軸溜冰場，走懷舊路線的溜冰場有眾多打卡位置，不少藝人明星包括欣宜、Day@Collar也曾到這溜冰場打卡。情侶齊齊牽著手溜冰，累了的時候便到場外打打卡，定能留下美好的回憶。

拍拖好去處2023｜Bun’s 2020

地址：鰂魚涌渣華道321號柯達大廈1期7樓

電話：2779 2020



拍拖好去處2023｜33. 赤柱美利樓

繼「離島遊」後，更可以來一場「歷史遊」，赤柱也算是情侶們遠離塵囂的好去處，而當中赤柱美利樓是擁有160年歷史的殖民地式建築，並曾由中環搬至赤柱，充滿當時的特色。在美利樓中邊欣賞海景邊享受美酒佳餚，別有一番風味。

【拍拖好去處2023】拍拖好去處2023｜赤柱美利樓(《大叔的愛》劇照）

【拍拖好去處2023】赤柱美利樓是擁有160年歷史的殖民地式建築。（《大叔的愛》劇照）

拍拖好去處2023｜赤柱美利樓

地址：香港島赤柱



拍拖好去處2023｜34. Monmono Restaurant & Bar

這間開店不久的餐廳以深夜藍作為主題，神秘又復古的氛圍大受歡迎，人氣極高！男朋友預定此餐廳的話定能成功討女友歡心，相信愛打卡的女生必定會非常開心，因為餐廳內設有懷舊電話亭、藍色小汽車與燈牌3大打卡點，可以走到哪拍到哪！

拍拖好去處2023｜Monmono Restaurant & Bar

地址：尖沙咀山林道4號恆貿商業中心地下2-3號舖

電話：9248 4154



拍拖好去處2023｜35. Cabin Crew Coffee by Holly Brown

疫情持續了數年，各位想要去旅行的心可能已經快要按捺不住。想要安撫一下另一半的心靈，可以帶他/她到以飛行為主題的餐廳吃飯，滿足口腹之慾的同時也能回味乘坐飛機的美好時光！打開餐廳內的飛機艙遮光板便能欣賞「空中的美景」，彷如一邊乘坐飛機欣賞雲層一享受美食，在不能旅遊的日子先「望梅止渴」。

拍拖好去處2023｜Cabin Crew Coffee by Holly Brown

地址：尖沙咀彌敦道 132 號美麗華廣場一期 2 樓 228 號舖

電話：5590 0283



香港拍拖好去處2023: 36. 有機菠蘿園

購票方法：01空間

門票資料：

一位原價: $320｜01空間優惠價：一位 (大小同價)：$180 兩位原價: $640｜01空間優惠價：兩位 (大小同價)：$340



喜愛小動物，想近距離接觸、餵飼，又不想只到普通的動物餐廳？不妨到錦田有機薈低碳農莊菠蘿園，近距離接觸、親手餵飼羊駝吧！園中更設有不同景區，大家可以與不同場景、裝置打卡、觀賞植物同時滿足與動物親近的感覺！

香港拍拖好去處2023: 有機菠蘿園詳情



地點：新界元朗錦田錦河路四排石村（西鐵錦上路站A出口，步行約三分鐘）



拍拖好去處2023｜37. 藍天體育會 橋咀島珊瑚導賞團| 透明獨木舟

購買詳情：01空間

門票資料：

單人票價: HK$690(原價) 01空間特別優惠：HK$599

雙人票價: HK$1,380(原價) 01空間特別優惠：HK$1,099



想捉緊夏天的尾巴，又擔心自己不善水性、不懂潛水就會與大海失之交臂？不妨試試這個以透明獨木舟觀賞海洋風光的導賞團吧。香港看似地方不大，但原來都可以觀賞到水底世界、珊瑚礁以及色彩繽紛的海洋生物景色，不過大家需要注意活動只於星期六、日及公眾假期開放。

拍拖好去處2023｜藍天體育會 橋咀島珊瑚導賞團| 透明獨木舟



地址：西貢沙下路（藍天體育會）



拍拖好去處2023｜38. EX NIHILO 小眾奢華香氛體驗

香氣產品眾多，有蠟燭、香水、香氣噴霧等。女生對於香氣產品一向都會多花心思，因為香氣產品除了可以令空間變得香氣撲鼻、減少異味之外，更可以當裝飾擺設，令環境變得更溫暖、更具有個人特色。經常使用大品牌香氣，亦可以一嚐小眾奢華香氛品牌。

拍拖好去處2023｜EX NIHILO 小眾奢華香氛體驗 （品牌提供）

EX NIHILO來自法國巴黎，創立於2013年，今年首度進駐香港。若果大家想將香氣變得更加獨有的話，不妨體驗店內的香氛體驗，以獨家的Osmologue技術，打造客製化香水。Osmologue技術，可以隨心所欲選用頂級獨家的調香素材，以精準的香氣調和系統撫慰心房同時帶來沉浸式的體驗旅程。

EX NIHILO Osmologue體驗 - 客製化香水(附有特別瓶蓋及雕刻服務) 100ml HK$2,900（品牌提供）