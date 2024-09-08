拍拖好去處2024｜50+ 香港情侶好去處/活動/體驗 室內外打卡精選

【情人節好去處2024/拍拖好去處2024 】香港情侶有哪些拍拖好去處呢？情侶活動經常不是在室內吃飯便是看電影，就算自己不悶，相信另一半也會覺得悶吧！想要保持熱戀期，需要新鮮感，有助感情升溫，不妨與另一半逛逛香港不同拍拖好去處，參考以下的拍拖好去處2024 推介吧！



拍拖好去處2024｜1. 香港迪士尼 至COOL至開心奇妙暑假

玩盡夏日暑假！

夏日炎炎，當然要與陽光盡情玩遊戲！由6月22日至9月1日，迪士尼一眾故事角色：米奇與好友、Pixar好友、史迪仔及安琪、迪士尼公主及女王等都已經準備好一連串夏日消暑活動、表演，是時候與好友歡聚狂歡、玩轉暑假！

拍拖好去處2024｜ 香港迪士尼

地址︰香港迪士尼樂園

日期：2024年6月22日至9月1日



拍拖好去處2024｜2. 藍天體育會 橋咀島珊瑚導賞團| 透明獨木舟

單人特別優惠：HK$599；雙人特別優惠：HK$1,099

想捉緊夏天的尾巴，又擔心自己不善水性、不懂潛水就會與大海失之交臂？不妨試試這個以透明獨木舟觀賞海洋風光的導賞團吧。香港看似地方不大，但原來都可以觀賞到水底世界、珊瑚礁以及色彩繽紛的海洋生物景色，不過大家需要注意活動只於星期六、日及公眾假期開放。

拍拖好去處2024｜藍天體育會 橋咀島珊瑚導賞團| 透明獨木舟



地址：西貢沙下路藍天體育會



拍拖好去處2024｜3. ARTE M 沉浸式體驗數碼美術館

立即參與！

ARTE M 由韓國知名數碼創意設計公司d'strict以自然為主題，場地佔地面積接近1萬平方呎，以影像、聲音、香氣等四維感官打造體驗，大家可以盡情與展品互動、打卡、感受沉浸式體驗。今個夏日更換上全新的主題「Eternal Nature」！4個展區分別展示不同氛圍，包括晝夜轉換的紫藤花、代表四季的森林朋友動態影象、如浪花拍打玻璃的景色，以及全球首展新作《雲・彩》，以絢爛繽紛的雲朵，映襯夢幻海灘美景

拍拖好去處2024｜ARTE M 沉浸式體驗數碼美術館



地址：鰂魚涌英皇道728號K11 ATELIER, K11 HACC 2/F

日期：星期一至五 11:00 - 19:00 星期六、日及公眾假期 10:00 - 19:00



拍拖好去處2024｜4. 黑暗中對話體驗館

01獨家優惠

常言道困難更顯真情可貴，在物質富裕的社會，的確沒有什麼機會去考察雙方感情，不想去到結婚當刻才知悉對方可靠與否？不妨試試體會盲人生活，以一枝手杖在黑暗之中互相扶持，走過不同場景、感受互動遊戲，深情對話更能令認識彼此、升溫感情！

拍拖好去處2024｜黑暗中對話體驗館（klook）

拍拖好去處2024｜黑暗中對話體驗館

地址：九龍長沙灣長義街9號D2 Place 一期 7樓B室



拍拖好去處2024｜5. 香港海洋公園水上樂園

優惠價共享愉快時光！

香港海洋公園水上樂園，是亞洲首個全年、全天候，水上樂園臨海而建，有五個各具特色的主題區域，合共27 個室內及戶外玩樂設施可供探索、冒險，盡情玩樂一天絕對無問題！由2024年7月6日起至9月1日，水上樂園與AEON攜手舉辦「暑假狂熱Party Time」，展開一系列「全Sun激鬥」活動，包括水上排球、籃球和拔河等。

即睇重點活動攻略 >>>海洋公園水上樂園最新7大消暑活動！與家人朋友展開「全Sun激鬥」

由2024年7月6日起至9月1日，海洋公樂水上樂園與AEON攜手舉辦「暑假狂熱Party Time」，展開一系列「全Sun激鬥」活動。(01女生)

拍拖好去處2024｜香港海洋公園水上樂園



日期：星期一、二 及 星期五至星期日（休園日為星期三至星期四）



拍拖好去處2024｜6. 太平山山頂 Go Museum

2人套票 + 免費餐飲 優惠價HK$178！

太平山景一向備受矚目，要前往太平山，更要乘搭享負盛名的山頂纜車，大家除了可以欣賞到被稱為：「世界感觀之最」的全方位的遼闊景色，居高臨下香港都會風光以及憩靜的山巒海景等美景之外，山頂廣場亦有新意玩樂， 能夠在Go Museum中感受超感官體驗活動。

今個夏日更推出《初夏の回憶》的主題體驗，沉浸式展出多個不同的空間，佈置都充滿著大眾對夏日的回憶，有仿似夏日的陽光、花草蟲鳴、煙火祭等，並且還會配上相應的音樂，使大家更沉浸地遊走在光與影間。

拍拖好去處2024｜太平山山頂Go Museum

地址：GO@Peak Galleria山頂廣場L2 201 山頂道118號



拍拖好去處2024｜7. 南豐作坊「牛仔未來」展覽

牛仔布作為時尚穿搭的經典，不少人都極愛用牛仔單寧作穿搭。不過牛仔布從棉花種植、紗線染色，至服裝製造，生產過程均會消耗大量資源。南豐作坊零售體驗店 Fabrica X 專門發展可持續時尚，今個秋冬與Levi’s® 、前進牛仔（Advance Denim）及一眾品牌，推出全新主題「牛仔未來」展覽。

拍拖好去處2024｜ 南豐作坊「牛仔未來」展覽（品牌提供）

這個展覽並非單純展品展出，當中既有資訊性豐富的講解以及一整個牛仔布生產線，更有可持續相關、互動性的工作坊體驗。最後更有一眾支持可持續時尚的牛仔品牌，大家可以與作品有更深刻的連繫，更加感受到可持續時尚的多樣化及可能性。

拍拖好去處2024｜南豐作坊「牛仔未來」展覽



日期：即日起 至2024年8月(平日 12:00 – 19:00；周末及公眾假期 12:00 – 20:00)

地點： Fabrica X，荃灣南豐紗廠 1 樓 108 號店



拍拖好去處2024｜8. 全港首間「DFS美煥生活館概念店」

普遍人對於DFS的認知都是奢侈品旅遊零售商，而香港DFS銅鑼灣店力求創新，將零售和餐飲融為一體，引入Elephant Grounds咖啡店、多重感官體驗及個人化服務，打造出全港首間「DFS美煥生活館概念店」。

概念店中除了網羅一系列美妝、香水等品牌，新晉品牌如Le Labo、Byredo 以及Penhaligon’s亦進駐DFS，店舖更聯乘與日本超療癒狗狗插畫家matsui設計多個旅遊主題打卡位，並推出聯乘Beauty kit、萌爆限量周邊、行李牌刻字服務等，帶來嶄新DFS奢華體驗！

拍拖好去處2024｜全港首間「DFS美煥生活館概念店」

地點：DFS迪斐世香港銅鑼灣店



拍拖好去處2024｜9. EX NIHILO 小眾奢華香氛體驗

香氣產品眾多，有蠟燭、香水、香氣噴霧等。女生對於香氣產品一向都會多花心思，因為香氣產品除了可以令空間變得香氣撲鼻、減少異味之外，更可以當裝飾擺設，令環境變得更溫暖、更具有個人特色。經常使用大品牌香氣，亦可以一嚐小眾奢華香氛品牌。

拍拖好去處2024｜EX NIHILO 小眾奢華香氛體驗 （品牌提供）

EX NIHILO來自法國巴黎，創立於2013年，今年首度進駐香港。若果大家想將香氣變得更加獨有的話，不妨體驗店內的香氛體驗，以獨家的Osmologue技術，打造客製化香水。Osmologue技術，可以隨心所欲選用頂級獨家的調香素材，以精準的香氣調和系統撫慰心房同時帶來沉浸式的體驗旅程。

拍拖好去處2024｜EX NIHILO Osmologue體驗 - 客製化香水(附有特別瓶蓋及雕刻服務) 100ml HK$2,900（品牌提供）

拍拖好去處2024｜EX NIHILO 小眾奢華香氛體驗

地點：香港國際金融中心一期2027鋪



拍拖好去處2024｜10-25. 一日貴婦體驗！情侶、閨密必打卡下午茶

來到炎熱的夏天，周末都想找個清涼地方，與情侶和朋友們共度下午茶時光，以消一消暑氣。今個盛夏，多間餐廳都推出限定下午茶，部分更與護膚品牌聯乘，在享用美食的同時，照料肌膚健康；絕對不容錯過打卡的機會！

>>> 下午茶推薦2024｜情侶/閨密打卡好去處 10＋貴婦體驗：抹茶控必試 <<<

下午茶推薦2024｜情侶/閨密打卡好去處 10＋貴婦體驗：抹茶控必試

拍拖好去處2024｜26. 太古廣場「The Double Dareground」

近年盛行的Y2K熱潮，不單帶起時尚服飾潮流，成為型格配件或元素，更成為一個標誌性文化！想跟著潮流，太古廣場與首次正式登陸香港的品牌合作，打造出玩味濃、顏色對比強烈的「The Double Dareground」玩樂裝置。除了打卡必備外，更有一系列玩味遊戲、精彩音樂匯演等，不論任何年齡都能體驗最純粹的冒險假期與樂趣。

拍拖好去處2024｜太古廣場「The Double Dareground」

地點：香港太古廣場 LG1 層 Garden Court

日期：即日起至8月31日（上午10時至晚上10時）



拍拖好去處2024｜27. Stanley 限時概念店

社交平台上的熱話議題，除了近期的巴黎奧運、Y2K熱潮外，玩味的STANLEY 水杯亦掀起一股潮流。Stanley 其實是個過百年歷史的品牌，以長效的冷熱保溫效果著名，近期更登陸連卡佛限時概念店。要是想為另一半、閨密好友送上一份實用又時尚的禮物，不容錯過全新色調、多元選擇的Stanley 1913水杯系列！

拍拖好去處2024｜Stanley 限時概念店（連卡佛）

拍拖好去處2024｜Stanley 限時概念店

尖沙咀廣東道3號廣東道連卡佛：即日起至8月15日

銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場連卡佛：8月16日起至另行通知



拍拖好去處2024｜29. LOG-ON 25週年慶 三大期間限定打卡位

提到生活精品、禮品百貨，相信大家都會聯想起 LOG-ON！今年更是品牌迎來25週年慶的大日子，將銅鑼灣時代廣場店化身成週年慶主題。

週年慶中有3大重點打卡位：酷炫太空造型MF Bear的「奇幻禮物太空站」、為食妹的「Chill」Hea之家與毛穴撫子的「七夕星球」，另外場內有多達16個時尚品牌聯乘，例如Sonny Angel、LuLu豬、日本TOPAWARDS ASIA團隊等以及超過25款週年限定的獨家發售紀念品。

拍拖好去處2024｜LOG-ON 25週年慶

地點：香港島灣仔區勿地臣街1號銅鑼灣時代廣場B1地庫LOG-ON

日期：即日起至2024年8月21日



拍拖好去處2024｜30. 「多啦A夢主題月台」

若然喜歡多啦A夢的話，不妨與情侶來這裡打卡，回味大家的童年回憶！港鐵公司與創意品牌AllRightsReserved合作，特別在輕鐵兆康站引入首個限定「多啦A夢主題月台」，並設有3列主題列車，分別遊走輕鐵、東鐵綫及機場快綫，讓乘客與好友於愉快旅程中暢聚，將歡樂沿港鐵網絡帶到香港各區。

拍拖好去處2024｜「多啦A夢主題月台」(品牌提供)

拍拖好去處2024｜「多啦A夢主題月台」

日期：2024年5月27日至另行通知

地點：輕鐵兆康站



拍拖好去處2024｜31. 太古坊期間限定標準板式網球場

非常適合愛好運動的情侶們，本地首個板式網球俱樂部PADEL+，聯同太古坊及adidas推出全新項目：Project After 6: Padel Tour 2024，在太古坊設置期間限定標準板式網球場，讓大眾接觸和認識這項運動。相較於一般網球，板式網球猶如一個縮小版，並結合壁球規則，可以透過牆壁反彈再擊球。

拍拖好去處2024: 期間限定標準板式網球場

地點：港島東中心及太古公園的噴水池旁



拍拖好去處2024｜32. Red Bull X Avenue 75

適逢夏日，當然需要清爽冰涼飲品解解渴！Red Bull 在今個初夏推出全新紫色青春的夏日巨峰提子，以甜中帶微酸的提子衝擊味蕾。想感受夏日口味，除了可以單買外，Avenue75 的調酒師更受邀，打造以「巨峰氣泡」為題的特調：香甜巨峰提子配上堅果味濃的可可為主調，加入氈酒，再以威末酒提升香味。

拍拖好去處2024｜Red Bull X Avenue 75（品牌提供）

拍拖好去處2024｜Red Bull X Avenue 75

地點：尖沙咀麼地道75號南洋中心地下36-41號舖



拍拖好去處2024｜33. 香港浩海立方探游館

大海高深莫測之餘，又極具美感，特別是看似神秘的一眾海中生物。而喜愛海洋的大家，更要抽空一到全港首個海洋探索體驗館，當中結合投影效果及視覺藝術，透過多感官體驗，例如光影海洋觀景窗、夢幻水母萬花筒、VR海洋探秘之旅等感受海洋魅力。

拍拖好去處2024｜香港浩海立方探游館（歐嘉樂攝）

拍拖好去處2024｜香港浩海立方探游館

地址：荃灣楊屋道88 號Plaza 88 - 8樓



拍拖好去處2024｜34. 孫中山紀念館

孫中山紀念館有著古典味十足的英式建築外表，亦是香港現存少數的二十世紀初建築物。它前身是香港富商何東之二弟何甘棠的府邸，興建於1914 年，及後輾轉成為耶穌基督後期聖徒教會的聚會場所，經過復修後以香港歷史博物館的分館重現大家眼前。在此，除了可以深入了解國父孫中山的生平事蹟外、欣賞到不同歷史文物，更可以在府邸內打卡一番，府邸內瑰麗堂皇，長樓梯、陽台等位置都十分古色古香！

拍拖好去處2024｜ 孫中山紀念館



地址：中環半山區衛城道7號



拍拖好去處2024｜35. 永利皇宮「鴻翊廷」

對於愛酒情侶而言，舒適同時可以享受花式調酒的環境可謂相當難求，不是需要提早預約，就會是相當隱蔽並不方便。若然想體驗鎏金時代的繁華旖旎，不妨到澳門永利皇宮新開幕的「鴻翊廷」一試，設計靈感源自 1920 年代的經典酒館。

拍拖好去處2024｜永利皇宮「鴻翊廷」（品牌提供）

拍拖好去處2024｜ 永利皇宮「鴻翊廷」

地址：澳門路氹體育館大馬路永利皇宮



拍拖好去處2024｜36. 西貢鹽田梓

鹽田梓作為香港碩果僅存的鹽田，極具歷史價值！除了可以參觀鹽田的製作過程外，島上上亦有不少打卡點，例如聖若瑟小堂、鹽田仔博物館及玉帶橋等。另外，由於近年鹽田梓經活化及復修，在年尾的時段更會舉辦「鹽田梓藝術節」，當中會透過本地及海外藝術家等，並與鹽田梓村民共同創作藝術作品，大家從中可以與藝術同在，兼了解到島與島民的連結。

拍拖好去處2024｜西貢鹽田梓

地址：西貢鹽田梓村1號



拍拖好去處2024｜37. 舂坎角炮台

對於「打卡」的普通情侶活動生厭了？不妨考慮行山吧！行山不單鍛鍊身體，更可以互相扶持，假以時日更可一起挑戰更高難度的行山點！港島南的舂坎角炮台全程平路郊遊，新手適宜！只需要30分鐘左右就可以輕鬆到達，享受無敵海景，更可以一次收獲3大打卡美景：半圓形2號炮台、海景長樓梯以及探照燈座平台！

拍拖好去處2024｜舂坎角炮台

地址：香港舂坎角道(走到舂坎角慈氏護養院，沿路到盡頭就見到炮台)



拍拖好去處2024｜38. 影灣園

影灣園位於淺水灣，裡裡外外都充滿復古風情，著名的露台餐廳前身是前淺水灣酒店，人氣旺盛，起碼要提早一個月訂位的！影灣園打卡點處處，餐廳前的樓梯、園庭、餐廳等都具高貴典雅的感覺，情侶在此可以打卡與吃飽兼備！

拍拖好去處2024｜影灣園

地址：香港淺水灣道109號

電話：2292 2808



拍拖好去處2024｜39. 香港藝術館

户外活動擔心體力不支？不用擔心，拍拖好去處除了行街食飯之外，市區亦可以挑選些能夠感受文化氣息的！香港中有不少地方都會不定期舉辦不同藝術展覽，當中大型及公眾免費入場，莫過於香港藝術館。香港藝術館佔地10,000呎，自2019年翻新後，三層樓層都有舉辦不同類型的展覽，另外玻璃裝潢加上白雲櫈，遙望維港海景，確實寫意！

拍拖好去處2024｜香港藝術館

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道10號



拍拖好去處2024｜40. 薄鳧林牧場

薄鳧林牧場亦是一大活化古蹟，已經有過百年歷史！薄鳧林牧場前身是舊牛奶公司的高級職員宿舍，當時香港更有過百隻牛牛的。經活化後，除了保留了昔日英倫風的古典設計特色外，場地中亦有以往的薄鳧林村民擔當文化導賞團及工作坊，亦展出了與牧場相關的歷史文物，了解過往的香港貌美！

拍拖好去處2024｜薄鳧林牧場

地址：香港薄扶林道141A號



拍拖好去處2024｜41. 九龍灣爍凝工作室

情侶活動更可以考慮共同製造一些成品，增加雙方情趣之餘又實用，例如工作坊！爍凝工作室是香港少數的吹玻璃工坊，工作坊能夠製造較大型的玻璃杯、花瓶等，過程中導師亦會一直輔助，絕對不怕過程會過於複雜！

拍拖好去處2024｜九龍灣爍凝工作室

地址：九龍灣啟祥道9號信和工商中心4樓29室



拍拖好去處2024｜42. 啟德郵輪碼頭

情侶間想休閒地度過一天，可以考慮野餐以及一同欣賞日落，不失浪漫又低成本！啟德郵輪碼頭位置既近市區，位於舊啟德機場跑道，景觀開揚，除了能夠欣賞到維多利亞香港美景。當中的大草坪同時亦是一個寵物公園，擁有毛孩的情侶們亦可在此盡情放鬆。

未有毛孩的情侶們也可與這邊的小動物們玩樂一番。若果想欣賞到無所阻擋的日落，建議走上郵輪碼頭頂層的平台公園，就可以享受到海天一色的景觀！

拍拖好去處2024｜建議走上郵輪碼頭頂層的平台公園 (IG@j_film_p)

拍拖好去處2024｜啟德郵輪碼頭

地址：香港九龍城啟德發展區承豐道33號



拍拖好去處2024｜43. Glamping 貝澳星園

近年露營風氣正盛，不能不去作為懶人露營又具有特色「打卡點」的Glamping！這個位於大嶼山貝澳的星園（Galaxy Garden）主打星空帳幕 （充氣泡泡屋），備受矚目的星空帳幕是由法國設計師設計，非常合適想享受美景而又未能夠完全適應户外環境的情侶，可以安在帳幕當中享受空調、星星及夜景。

拍拖好去處2024｜ Glamping 貝澳星園

地址：大嶼山貝澳牛坳園48號

電話：9263 9078



拍拖好去處2024｜44. 香港公園

位於中西區中環法院道、紅棉路及堅尼地道之間金鐘山坡的香港公園（Hong Kong Park），佔地 8 公頃，處處打卡點！香港公園由不同的古舊建築、新建設施及休閒景點拼湊而成，當中更有人工湖、溫室、觀鳥園等，不過大家稍要注意幾個地點的關門時間不一！

拍拖好去處2024｜ 香港公園

地址 : 香港中區紅棉路 19 號



拍拖好去處2024｜45. 下白泥

情侶活動除了在室內進行，也可以多親親大自然，在大自然的美景熏陶下感情也能逐步升溫。而下白泥可謂是不二之選，下白泥是香港看日落的勝地之一，與另一半欣賞絕美的日落景色，簡直是錦上添花。此外，幸運的話更可藉著倒影，在泥灘上拍出「天空之鏡」的照片！

拍拖好去處2024｜下白泥（unsplash@Ken Cheung）

拍拖好去處2024｜下白泥是香港看日落的勝地之一。（unsplash@tang149）

拍拖好去處2024｜下白泥

地址：元朗下白泥



拍拖好去處2024｜46. 南區沙灣徑

香港看日落的拍拖好去處又怎會只有下白泥，南區沙灣徑也是香港日落海景的高人氣打卡點之一，與戀人坐在海邊靜靜觀望著太陽西下也能成為治癒心靈的瞬間。

拍拖好去處2024｜南區沙灣徑也是香港日落海景的高人氣打卡點之一。（《大叔的愛》劇照）

拍拖好去處2024｜南區沙灣徑

地址：香港南區沙灣徑



拍拖好去處2024｜47. 西九文化區

不能出國享受旅遊的快樂，不少人除了會選擇到酒店Staycation取代之外，還會選擇野餐散散心。而西九文化區便是不少人野餐的首選，區內有一大片綠油油的草地任君選擇，面向維港絕美海景邊吃東西邊閒聊，完全是另類享受！吃飽喝足後，還可以到M+博物館打打卡，與另一半留下倩影。

拍拖好去處2024｜西九文化區（IG@westkowloon）

拍拖好去處2024｜西九文化區

地址：尖沙咀西九文化區



拍拖好去處2024｜48. 愉景灣

不少情侶在周末也會選擇來一場「離島遊」，除了許多人選擇的長洲外，其實愉景灣也是相當不錯的選擇！位於大嶼山的愉景灣整體氛圍猶如置身歐洲小鎮，當中的純白教堂海濱禮堂更是熱門打卡點，更有些準新人慕名而來拍攝婚紗照。除此之外，心鎖長廊與大白灣沙灘也很適合情侶同遊。

拍拖好去處2024｜愉景灣

地址：新界離島區離島



拍拖好去處2024｜49. Bun’s 2020

Bun’s 2020是香港首個室內滾軸溜冰場，走懷舊路線的溜冰場有眾多打卡位置，不少藝人明星包括欣宜、Day@Collar也曾到這溜冰場打卡。情侶齊齊牽著手溜冰，累了的時候便到場外打打卡，定能留下美好的回憶。

拍拖好去處2024｜Bun’s 2020

地址：鰂魚涌渣華道321號柯達大廈1期7樓

電話：2779 2020



拍拖好去處2024｜50. 赤柱美利樓

繼「離島遊」後，更可以來一場「歷史遊」，赤柱也算是情侶們遠離塵囂的好去處，而當中赤柱美利樓是擁有160年歷史的殖民地式建築，並曾由中環搬至赤柱，充滿當時的特色。在美利樓中邊欣賞海景邊享受美酒佳餚，別有一番風味。

拍拖好去處2024｜赤柱美利樓(《大叔的愛》劇照）

拍拖好去處2024｜赤柱美利樓

地址：香港島赤柱



拍拖好去處2024｜51. AIA摩天輪

摩天輪能夠欣賞景色同時享受私人時光，相當得本地與遊客歡心，而AIA摩天輪更是求婚勝地、拍拖好去處。成人僅需$20就能享受一次浪漫的摩天輪之旅，想要獨處時光亦可選擇包廂，愛人在摩天輪上談談情，甜蜜度必會急增！即使不乘坐摩天輪，亦可以與另一半、閨密好友於摩天輪底下打卡，晚上燈光亮起時，效果更佳！

拍拖好去處2024｜AIA摩天輪

拍拖好去處2024｜AIA摩天輪

地址：中環民光街33號



拍拖好去處2024｜52. Monmono Restaurant & Bar

這間開店不久的餐廳以深夜藍作為主題，神秘又復古的氛圍大受歡迎，人氣極高！男朋友預定此餐廳的話定能成功討女友歡心，相信愛打卡的女生必定會非常開心，因為餐廳內設有懷舊電話亭、藍色小汽車與燈牌3大打卡點，可以走到哪拍到哪！

拍拖好去處2024｜Monmono Restaurant & Bar

地址：尖沙咀山林道4號恆貿商業中心地下2-3號舖

電話：9248 4154



拍拖好去處2024｜53. Cabin Crew Coffee by Holly Brown

疫情持續了數年，各位想要去旅行的心可能已經快要按捺不住。想要安撫一下另一半的心靈，可以帶他/她到以飛行為主題的餐廳吃飯，滿足口腹之慾的同時也能回味乘坐飛機的美好時光！打開餐廳內的飛機艙遮光板便能欣賞「空中的美景」，彷如一邊乘坐飛機欣賞雲層一享受美食，在不能旅遊的日子先「望梅止渴」。

拍拖好去處2024｜Cabin Crew Coffee by Holly Brown

地址：尖沙咀彌敦道 132 號美麗華廣場一期 2 樓 228 號舖

電話：5590 0283



拍拖好去處2024｜54. AIRSIDE Cafe

拍拖共聚當然需要一個舒適的環境，AIRSIDE作為九龍啟德全新綜合地標，地理位置方便、內部環境舒適。AIRSIDE Cafe以開揚通透玻璃屋設計，採光良好，加上開放式廚房，大家可以近距離欣賞佳餚製作或點綴過程，一次可以滿足視覺與味覺的享受。

拍拖好去處2024｜AIRSIDE Cafe



地址：香港九龍啟德協調道2號 AIRSIDE 322至323號舖

營業時間：中午12時至下午9時30分

