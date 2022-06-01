杜如風大癲大肺補背後的孝心！「從不洗男人錢」慘被封世界級港女

【杜如風Helen｜Gentlewomen】杜如風給你的印象是甚麼呢？瘋瘋癲癲？愛購物的？無憂無慮的傻大姐？還是「世界級港女」？背負著「世界級港女」稱號多年的杜如風，就如同被套上一度枷鎖，未曾了解過她的人或許會不自覺對她存有誤解，你又會不會是其中一員？幕前瘋狂幕後更瘋狂的她其實也藏有不為人知的一面，不如來真正認識一下這位性格完全不港女的「世界級港女」吧！

陳葦慈 攝



杜如風拒戴假面具 直率性格從未改變

藝人也會被人戲稱為「偽人」，皆因他們幕前的形象或許與真實的性格大相逕庭，觀眾認識的永遠都是他們願意在鏡頭前展示的一面。不過縱使大多藝人都會隱藏起最真實的自己，你也可以永遠相信鏡頭前的杜如風，因為她從來不會把假面具戴在面上，幕前幕後也絕對是「同一個人」，無論在甚麼情況下，只要是你看到的便是最真實的她。

我的性格非常直率，我完全不會把假面具戴在面上。 杜如風

【杜如風Helen｜Gentlewomen】我的性格非常直率，我完全不會把假面具戴在面上。（陳葦慈攝）

杜如風屢遭抨擊 豁達面對負面評價

性格直率又毫不掩飾真性情的杜如風，初出道便引起極大爭議。據報道指在《流行東京》初播時，甚至引起20萬網友要求停播，當中更不乏人生攻擊的負面評價，甚至包含一些毒辣且不堪入目的攻擊。對普通女生而言難以面對的負評，生性樂觀的杜如風則能一笑置之，回想起那段日子她笑言：「不理會！還理會嗎？那些罵我的人我又不認識，那他有言論自由，便讓他罵個夠，反正他不影響我的生活就可以了！」杜如風坦言如果是真心提出意見的評論，她也會去反省和改善，但惡意中傷或是咒罵，例如要送她去地獄的留言，當然無須過於上心。

很有趣的是20歲以下以及60歲以上的人都很喜歡我，中間那層卻消失了。 杜如風

【杜如風Helen｜Gentlewomen】對普通女生而言難以面對的負評，對生性樂觀的杜如風可以一笑置之。（陳葦慈攝）

杜如風遇血腥初戀情人 由愛人漸變親人

擁有豐富情史的杜如風被問及最刻骨銘心的一段情時，她回答道：「很多段也無法忘記，但初戀一定會記得，我的初戀是非常血腥的！」杜如風的初戀確實如恐怖電影般觸目驚心，她繪形繪聲地重演每一幕與初戀男友爭吵的畫面：「他試過吵架時衝進廚房，拿起生果刀這樣切自己，當時還穿著白色T恤，衣服上出現了一條紅痕。嚇到我第一時間把他趕走，趕他出門口，我怕他斬我。他說『你跟我分手我自殺』，那一刻我怕他斬我，所以一直推他離開。」

【杜如風Helen｜Gentlewomen】杜如風的初戀確實如恐怖電影般觸目驚心。（陳葦慈攝）

杜如風又試過在車上與初戀男友吵架，爭執間男友開始失控，車速愈來愈快，那一刻她很擔心會同歸於盡，因此在車子開到小路時，推開車門跳出車外，整個人飛撲到路上導致全身也破損。幸好杜如風跳車後便及時止住了男友的怒火，成功阻止了男友的失控。

【杜如風Helen｜Gentlewomen】杜如風跳車後便止住了男友的怒火，成功阻止了男友的失控。（陳葦慈攝）

杜如風以4個字形容她與初戀男友的關係——「又愛又恨」。初戀男友雖然暴躁愛生氣，但杜如風也肯定地表示：「他從來沒有傷害過我」。大概不少人也會覺得與前男友無法再保持友好關係吧，特別是這種「瘋狂」的前男友。不過，杜如風與他分手後不但沒有變生疏，甚至成為了如親人般的好朋友，前男友結婚時也能毫無芥蒂地邀請她出席婚禮。有時候人與人之間的關係便是這樣奇妙，不適合當戀人也不一定要變做陌生人，也許一輩子的好朋友才是最佳選擇。

【杜如風Helen｜Gentlewomen】杜如風以4個字形容了與初戀男友的關係——「又愛又恨」。（陳葦慈攝）

杜如風踏入40+ 心態仍像少女

最近有網友翻出杜如風年輕時期的照片，更大讚當年的她清澀又甜美。重看自己16、7歲時的照片時，她笑瞇瞇地道：「當年有的是青春與膠原蛋白。」再看她擺出與當時如出一轍的姿勢，其實兩個時期的杜如風在外貌上也沒有太大變化吧！除去外貌與氣質上的改變，杜如風在心態上也保持凍齡：「踏入40+心境上真的沒有改變，其實我現在依然覺得自己是30多歲的思想。」

【杜如風Helen｜Gentlewomen】兩個時期的杜如風也沒有太大變化！（吳晞雯攝）

【杜如風Helen｜Gentlewomen】除去外貌與氣質上的變化，杜如風的心態也保持凍齡。（IG@toyufung）

杜如風獨愛姊弟戀有原因？

杜如風坦言這麼久以來只有兩段戀情不是姊弟戀，其餘的男友全都比她年紀小。而她鍾情姊弟戀原來有原因，保持年輕心態的她與成熟穩重的另一半想法差異較大，反而年紀小的能明白她的想法。多段姊弟戀中大多與她相差4年，年紀最小的相差8年，與這些前男友們更是完全沒有年齡隔閡。愛情從來無關年齡性別，重要的是二人匹配的靈魂。

【杜如風Helen｜Gentlewomen】愛情從來無關年齡性別，重要的是匹配的靈魂。（陳葦慈攝）

杜如風大癲大肺背後的孝心 堅持全因爸爸一句話

杜如風愛購物的形象深入民心，因此在不少人心中烙下了「富二代」、「二世祖」的形象，但又有沒有人想過她無憂無慮背後全因有一個開通的父親，他人眼裡「貪玩」、「愛購物」、「只會吃喝玩樂」的負面形象在她父親眼中卻是女兒快樂的象徵。面對家人時孝心滿滿與堅毅不屈的杜如風，或許這才是她藏得最深的一面。

我生了一個全世界最快樂的女兒，不用比較！ 杜惠東

【杜如風Helen｜Gentlewomen】我生了一個全世界最快樂的女兒，不用比較！（IG@toyufung）

鏡頭前嘻嘻哈哈的杜如風也有背人垂淚的時候，當時正在外地拍攝節目的杜如風突然接到一通電話：「要見（父親）就要快點回來了」，父親即將離世的噩耗使她馬上飛回香港陪父親走過最後一段時光，電視台為照顧她的心情打算找人頂替節目後半段的拍攝，但杜如風卻因一個原因拒絕了！她跟高層表示：「我可以，你讓我去吧！我可以完成它，我會控制到自己的情緒」，因為杜如風知道父親非常喜歡看見她努力工作的一面，她為了父親的一句話而決心完成拍攝。

【杜如風Helen｜Gentlewomen】鏡頭前嘻嘻哈哈的杜如風也有背人落淚的時候。（陳葦慈攝）

杜如風憶述道：「一到外地拍攝節目我便照舊非常開心地購物和吃喝玩樂，但每天下班後坐在車內回酒店途中眼淚便開始流，一滴接一滴般落淚。有一天晚上，嚎啕大哭後連微絲血管也爆裂，觀眾也能看到有一隻眼紅了，但我依然堅持繼續拍下去，一路上的宗旨便是想著『我爸爸想我做一個好的節目，做到一個事業有成的人』，這信念一直推動我去堅持」，對人歡笑背人愁或許是對觀眾與自己事業的尊重，同時也是對父親的一個承諾！

其實撐得頗辛苦，但都能捱下來！ 杜如風

【杜如風Helen｜Gentlewomen】杜如風道：「我爸爸想我做一個好的節目，做到一個事業有成的人！」（陳葦慈攝）

我不是「世界級港女」 被世人誤解的杜如風

「世界級港女」的稱號對杜如風的影響深遠，更導致她單身逾8年，她笑言：「現在是單身海味，已經風乾了」。港女的定義到底是甚麼？拜金？有機心？還是會用手段「釣」男人？以上這些杜如風一樣不佔！提到這稱號時她激動表示：「我連港女也不是，我的東西全是自己付錢購買，難道你覺得我會花光你所有錢嗎？我是從來不會花男人錢的！我也說過我最多也是AA制，去旅行甚麼的也是AA制。所以這是一個大平反，就是我不花男人錢！」性格直爽如男生的杜如風確實與港女掛不上邊，但卻因節目上愛購物的形象而被封上一個不匹配的頭銜。

我很愛物質，但我會自己買！ 杜如風

【杜如風Helen｜Gentlewomen】杜如風為自己作大平反，就是她絕不花男人錢！（陳葦慈攝）

【杜如風Helen｜Gentlewomen】「世界級港女」的稱號對杜如風的影響深遠，更導致她單身逾8年。（陳葦慈攝）

杜如風身兼多職 靠自己另覓新血路

雖然杜如風出身於富裕家庭，但單憑自身的能力也能負擔得起自己的開支。身兼多職的杜如風是藝人、作家、製作人兼老闆，看似隨心的她事實上比任何人都看得透徹，明白到藝人「花無百日紅」的她，在疫情期間也努力創作第九本書，她更希望自己可以寫作寫到7、80歲。

杜如風還透露自己即將有一個重大新挑戰，便是在ViuTV擔任非旅遊節目主持，首次在廠內主持節目使她格外緊張，也是疫情下的一大改變，非常期待她在事業上再次殺出一條新血路。

【杜如風Helen｜Gentlewomen】身兼多職的杜如風是藝人、作家、製作人兼老闆，看似隨心的她事實上比任何人都看得透徹。（陳葦慈攝）

【杜如風Helen｜Gentlewomen】 杜如風還透露自己即將有一個重大新挑戰，便是在ViuTV擔任非旅遊節目類主持。（陳葦慈攝）

「香港公主潮文」半真半假：試過下班有幾輛車接送

曾經杜如風在網上罵聲一片時，有一位疑似非常熟悉杜如風的網友在網上為她發聲，最後更被網友集合成「香港公主潮文」流傳至今。而藉著這次機會，杜如風首次在訪問中細閱潮文並拆解潮文的真實性！潮文中提及杜如風是真正的香港公主，「吃飯時10個男生中有8名會爭著幫忙結帳」、「有多名男人會開車接放工」等，杜如風搞笑地表示她和男友吃飯都AA制，怎會伸手便有人結賬，不過年輕時期的確曾經試過下班後有幾輛車接送，整篇潮文半真半假。另外，網友確實有一點是百分百說對了，便是她一點也不「港女」，而男生可以在她身上花錢的機會率也極低！

我這一生人只有一個男人會給錢我用，便是我父親。 杜如風

【杜如風Helen｜Gentlewomen】我這一生人只有一個男人會給錢我用，便是我父親。（IG@toyufung）