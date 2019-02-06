俗語說「獨食難肥」，這句話對減肥人士來說別具意義。一般人覺得一大班人共享食物才可以食得開懷，但往往會不自覺地吃多了。美國早前有研究指，單獨進餐有助減肥人士邁向成功之路。

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美國心臟協會早前在會議中公佈一份調查指，人的進食習慣深受旁人影響，當與他人進餐時，有60%的受訪者曾有進食過多的經驗。

是次研究追蹤150名減肥人士，歷時一年。研究對象需遵守每日限定的卡路里攝取量，而且每日需以手機應用程式記錄進食的餐點及進餐地點。研究發現一人進餐的研究對象最有效保持他們的飲食習慣，而汽車內則是最「安全」的地方，在車內進餐的研究對象只有30%出現過量進食的情況。

其實不少研究都發現，與朋友或家人一起進餐時，人們真的會吃得比平常多。美國心理學家John de Castro曾與團隊進行研究，並邀請了63名成年人連續七日與他人進餐，結果發現他們比獨自進餐時多吃44%的份量。領頭的研究員John de Castro指出，當與他人進餐時，用餐時間比單獨用餐時間長，容易不自覺吃多。另一樣有趣的發現是，當有男性同桌時，女性會比平日吃得更多。

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雖然與朋友共聚吃飯是開心事，但看來在減肥的女生出外聯歡時也得好好計劃。不過與朋友相聚不只得吃飯這選項，行山做做運動也是不錯選擇吧。

Source：theguardian.com

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