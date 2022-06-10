毛舜筠歷2次婚姻失敗終嫁老公獲幸福　隻身到外國追夢無悔人生

毛舜筠｜現年61歲的毛舜筠（毛姐）成功登上10大「5月網紅排行榜」，為資深藝人爭一口氣！作為影后級人馬的毛舜筠一向對後輩十分提攜，由她與MIRROR成員姜濤及柳應廷主演的電影《阿媽有咗第二個》即將上映，兩人都指在毛姐身上學習到很多，大讚她是好前輩！除此之外，毛姐對自己的人生也很積極，在年近60歲時隻身到外國追夢，修讀法國藍帶廚藝課程，活活體現出「活到老學到老」精神，經營出無悔人生！



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媒體分析公司「Cloudbreakr亞洲網紅行銷平台」每月會以數據分析出引來最多網民互動的網紅，最近公布的5月網紅排行榜中，除了有上月位居榜首的黃正宜（阿正）、有份擔任張敬軒演唱會嘉賓的Serrini、陳蕾、湯令山等外，影后級人馬毛舜筠也有上榜，總算為資深藝人爭一口氣！

現年61歲的毛舜筠也成功登上「5月網紅排行榜」頭10位，為資深藝人爭了一口氣！（moje115＠IG）

毛舜筠演戲熱誠無可置疑 熱衷提攜後輩

現年61歲的毛舜筠入行逾40年，她的演技一向備受認同，雖然入行多年曾獲多次提名女主角、女配角等獎項，但每次都與這些殊榮擦身而過，但毛舜筠並沒有因此而感到心灰意冷，反而繼續努力認真地演戲，最終於2018年，憑著電影《黃金花》首奪香港電影金像獎最佳女主角殊榮！毛舜筠其後分享指，並不覺得這個影后獎項來得遲，認為「神現在給我是最適合」，而這殊榮也是對毛舜筠的一個肯定。

毛舜筠於2018年，憑著電影《黃金花》首奪香港電影金像獎最佳女主角殊榮！（moje115＠IG）

毛舜筠對演戲的熱誠沒有人能質疑，今日的影后地位得來不易，原來她也曾經歷過事業低潮，曾經的她以為可以把興趣成為工作是一件很高興的事，但逐漸感到對演戲的熱誠有所減退，發現當自己把演戲當成上班時就會不開心，於是毛舜筠就決定重拾初心，看多些戲裝備自己，令自己進步，重新燃起對演戲的熱誠！

毛舜筠對演戲的熱誠沒有人能質疑！（moje115＠IG）

毛舜筠今日在演藝圈的地位無可置疑，但她從不吝嗇分享演戲心得，樂於指導及提攜後輩，在籌備拍攝《黃金花》時，毛舜筠跟導演討論選角的時候，她堅持要起用一個新演員，因為她不想演員因過去的演出經驗而規限了對角色的發揮。之後毛舜筠想起了話劇團出身的凌文龍，最終凌文龍亦憑著在《黃金花》中飾演「光仔」一角，提名金像獎影帝及最佳新演員，毛姐樂於為新人給予機會，對後輩的提攜令人敬佩！

毛舜筠不吝嗇分享演戲心得，樂於指導及提攜後輩！（moje115＠IG）

毛姐樂於為新人給予機會，對後輩的提攜令人敬佩！（moje115＠IG）

毛舜筠經歷2次婚姻失敗 終嫁老公區丁平獲幸福人生

毛舜筠於1994年經張國榮的介紹下認識了現任丈夫區丁平，兩人相識相戀後就閃電結婚，毛姐經歷過兩段失敗婚姻後終覓幸福，他們婚後育有2個女兒，結婚27年仍恩愛依舊！2個女兒現在已長大成人，毛姐在努力照顧家庭的同時，仍不忘活出自己的精彩人生！

毛舜筠於1994年經張國榮的介紹下認識了現任丈夫區丁平，兩人相識相戀後就閃電結婚，婚後育有2個女兒。（moje115＠IG）

毛舜筠隻身到外國追夢活出無悔人生 體現「活到老學到老」

在早幾年前，毛舜筠為進修廚藝，隻身遠赴法國修讀藍帶廚藝課程，雖然在外國的訓練嚴格，也吃過不少苦頭，但她仍堅持完成，最終也在她59歲時順利畢業！畢業回港後，毛姐又積極研製曲奇，更成功開設自家曲奇餅店！毛舜筠更去學跳舞、空中瑜伽等，她「學習認真、做事無悔」的態度活活體現了「活到老學到老」，也證明了任何年齡都有權利追夢，活出無悔人生！

我只是想在不同的階段，令自己進步及得到滿足感。 毛舜筠

當你回首往事，不因碌碌無為而悔恨，不為虛度年華而羞恥。那你就可以很驕傲地跟自己說：你無負此生！ 毛舜筠

毛舜筠為進修廚藝，隻身遠赴法國修讀藍帶廚藝課程.（moje115＠IG）

毛舜筠「學習認真、做事無悔」的態度活活體現了「活到老學到老」，也證明了任何年齡都有權利追夢，無悔地活出精彩人生！（moje115＠IG）

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