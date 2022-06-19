李佳芯狠斷7年情　堅守「8不」被稱零負評女神：放下執著放過自己

現年39歲的李佳芯（Ali）日前在跟黃庭鋒一同主持MyTV SUPER最新原創綜藝節目《夢中．情．人》中，李佳芯邀請好友Fannie分享發春夢的經歷，平日溫文儒雅的李佳芯竟然有這一面，而且更語出驚人以「比Juicy更濕潤」形容事件。此外，她更自爆跟陳豪合作期間差點愛上對方，難道女神李佳芯大解放展現真本性？



李佳芯（Ali）憑著出色的演技深受不少觀眾喜愛。（IG@aliaime）

李佳芯（Ali）憑著出色的演技深受不少觀眾喜愛，跟男友感情亦一直穩定，當年更傳出二人在西貢月租4萬元的獨立屋同居。在2018年更憑劇集《BB來了》首奪得視后寶座，當大家以為女神事業直達高峰時，情場兩得意之際的李佳芯突然宣布跟陳炳銓結束7年情，直認分手一事感到惋惜。李佳芯曾公開分手內情，她表示二人因步伐不一致，向男友提出結婚卻遭對方拒絕，最終讓7年情分手告终。

早年，李佳芯突然宣布跟陳炳銓結束7年情，直認分手一事感到惋惜。（IG@aliaime）

只要一直走在自己喜歡的路途上，慢一點也沒關係。 李佳芯

女生的美，不止於外表，更重要的是內在的真我與堅強。 李佳芯

自跟前男友陳炳銓分手後，外界都以為李佳芯處於單身狀態，不料突然傳出她跟「蟲草大王」陳恩德秘戀一年，李佳芯隨即回應有關戀情一事表示跟對方純屬生意合作關係。不過其後網上傳出多張二人合照，逼使向來處事低調的李佳芯在個人社交平台發長文澄清，並以「今後亦不會有任何發展空間」來否認戀愛之說。而李佳芯現時依然單身，在尋尋覓覓過程中一直處於正面的戀愛態度，活出自己的人生單身快樂。以下列出了女神李佳芯8大正面戀愛觀，絕對值得各位女生學習！

李佳芯現時依然單身，尋尋覓覓過程間她一直處於正面的戀愛態度，活出自己的人生單身快樂。（IG@aliaime）

人生中你重視的人和事，往往只是一廂情願；要愛自己多一些，才更有空間去被愛。 李佳芯

成長路途上還有更多看不見的疤痕；每一道疤痕的消退，彷彿都在提示我放下執著的同時，也是放過自己。 李佳芯

李佳芯8大正面戀愛觀

李佳芯戀愛觀｜1. 絕不放閃



李佳芯昔日跟陳炳銓交往期間，一直都以低調方式處理。不少蜜運中的情侶都愛在網上發文貼相以宣示幸福，其實早已有心理學家曾指出「放閃」這行為就如同對現階段沒信心，才以「放閃」表現自己十分幸福。

李佳芯正面戀愛觀｜1. 絕不放閃（IG@aliaime）

李佳芯戀愛觀｜2. 絕不「以貌取人」



外界以往經常以「美女與野獸」來形容李佳芯跟陳炳銓，直指二人不合襯。其實外貌真是最首要條件嗎？一個帥氣男友重要，還是一個真心愛護你的伴侶重要？其實內在比外在更為重要，時間足以證明一個人或許會發現到對方的魅力。

李佳芯正面戀愛觀｜2. 絕不「以貌取人」（IG@aliaime）

李佳芯戀愛觀｜3. 絕不自製緋聞



李佳芯一直被稱為「零負評女神」，女神不理會自己目前戀情狀況，她都堅守自我原則。昔日有男友時跟異性保持適當距離，從不炒作緋聞。儘管現時單身女神李佳芯都一直以「寧缺勿濫」的態度面對一切！

李佳芯正面戀愛觀｜3. 絕不自製緋聞（IG@aliaime）

李佳芯戀愛觀｜4. 絕不為對方迷失自我



不少女生戀愛後都會不自覺迷失自我，所有事都圍繞男友，把自己曾經的夢想都通通忘記。其實在愛情中失去了自己是十分危險，若果不幸跟男友分手後會頓時發現自己猶如一無所有。李佳芯在戀愛中依舊追尋自己的夢想，她默默的努力下使她登上視后寶座。

李佳芯正面戀愛觀｜4. 絕不為對方迷失自我（IG@aliaime）

▼▼▼【按圖看】李佳芯戀愛觀｜餘下4點：女神正面的戀愛態度，活出自己的人生單身快樂！▼▼▼

【李佳芯Q&A】