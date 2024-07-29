小型婚禮｜8大婚宴場地/餐廳推薦：歐陸浪漫童話式婚禮只需兩萬起

【小型婚禮餐廳推薦/小型婚宴場地推薦】近年不少新人都放棄大排筵席婚禮，低調處理婚禮，轉為小型婚禮或派對式酒會 Cocktail Party。想無拘無束地渡過幸福大日子，不妨選擇浪漫裝潢的特色餐廳去舉辦一場小型婚宴或派對，既可以節省時間與開支，又可以與親朋好友更親密接觸。



想尋覓心儀的婚禮場地，除了5星級酒店或高級會所，選擇雅致輕奢的特色餐廳亦可以，以下有8間特色餐廳可供參考！

小型婚禮餐廳推介1. FAM囍公館

奢華裝飾風藝術場地 6,000呎空間玩味色彩

FAM囍公館文化藝術餐廳座落於西九的臨海藝術公園，糅合美食（Food）、藝術（Art）、音樂（Music）三大元素，擁有6,000呎寬敞空間及開放式設計的落地大玻璃。室內設計以奢華的裝飾風藝術（Art Deco）為主，採用大量色彩對比強烈的座椅及冷酷色調的條紋地板，營造出一個活潑明亮、充滿藝術感的空間，並可依據新人需要靈活變動佈置格局，適合年輕新人舉行別具特色的婚宴。

小型婚禮場地/餐廳推介｜FAM囍公館

地址：西九藝術公園地下1-3號舖



小型婚禮餐廳推介2. 太平山餐廳

百年古蹟歐陸小屋 童話式婚禮

被列為香港二級古蹟、擁有百年歷史的太平山餐廳，是山頂地標之一，外形猶如一座隱世的歐陸小屋。由百年石磚古屋改裝，紅磚砌成的屋頂增加了整間餐廳的古樸感。店內採用溫馨又低調奢華的典型設計，中西合壁，毋須過多的裝飾佈置，也能舉辦一場童話般的婚禮。餐廳還設有歐陸式露天花園部分，以舒適庭院作設計概念，可飽覽迷人的太平山景色，增添浪漫氣氛。

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小型婚禮場地/餐廳推介｜太平山餐廳

可容納人數：最多400人

地址：山頂山頂道121號



小型婚禮餐廳推介3. Lost Stars

劇院級音樂餐廳 自訂戀愛故事雞尾酒

位於大角咀的Lost Stars Livehouse Bar & Eatery，擁有寬敞的3,000呎空間，裝潢充滿紐約浪漫特色的劇院風格，另有過百萬舞台燈光音響設備，不用額外場地佈置已經相當華麗雅致。現場特設專業調酒師為新人服務，可提供自訂戀愛故事雞尾酒服務，以新人的故事、口味等創作出只屬二人的特色雞尾酒，與賓客一同分享幸福喜悅。

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小型婚禮場地/餐廳推介｜Lost Stars

價錢：$59,800起（包食物）（不包括加一服務費）

可容納人數：65-75人

地址：大角咀利得街11號利奥坊一期地下506號舖



小型婚禮餐廳推介4. Maison Es

置身法國「花店」 復古溫馨甜蜜婚禮

位於灣仔的Maison ES擁有 2,300呎的空間，最多可容納70位客人舉辦婚宴。場內設計以法國「花店」為靈感，店內的收藏品均來自世界各地，由店主親自在跳蚤市場採購，尤其是手工水晶吊燈和古董沙發，新人和賓客猶如置身於復古法國風味的家園，體驗甜蜜又溫馨的婚禮。

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小型婚禮場地/餐廳推介｜Maison Es

價錢：$38,000起（包食物）（不包括加一服務費）

可容納人數：50－70人

地址：灣仔星街1A號地舖



小型婚禮餐廳推介5. 好酒好蔡

高級私房菜派對 古典韻味英式優雅

另一間位於港島區的婚宴場地「好酒好蔡」，餐廳主打高級的私房菜，是名人滙聚的好地方，近年亦大受明星歡迎。餐廳室內裝潢由已故「上海灘」品牌創辦人鄧永鏘設計，精緻的佈置融合了中國古典的韻味和英式優雅的情調。餐廳設有不同房間類型，適合舉辦不同人數的婚宴派對。

小型婚禮場地/餐廳推介｜好酒好蔡

價錢：$30,000起（包食物）

可容納人數：30人

地址：中環干諾道中3號中國建設銀行大廈5樓



小型婚禮餐廳推介6. 國金軒The Mira

五星級米芝連中菜之選 彈性酒宴人數

擔心家中長輩親戚不習慣西式餐點或自助式的Cocktail Party？其實小型婚宴都可以選擇高質中菜，可以選擇飽覽醉人九龍半島美景，將光彩陸離的香江景致盡收眼簾的國金軒 The Mira 。國金軒 The Mira 作為米芝蓮推介食府，以時尚、碧綠主調的室內裝潢，將當代粵菜融合現代元素並注入不同新意，大家因應人數自由選擇包廂、半場或全場。

小型婚禮場地/餐廳推介｜國金軒The Mira

價錢：HK$16,000起（包食物）

可容納人數：最多12圍，上限144人

地址：尖沙咀彌敦道118-130號 Mira Place, The Mira Hong Kong 3 樓



小型婚禮餐廳推介8. La Favorita

艷麗意式歌劇院 特色難忘體驗

偏好歌德、復古風格的話，意式歌劇院設計的La Favorita 會是個隱藏瑰寶。餐廳充滿1960 年代感，將意大利式宏偉建築轉化成裝飾色調、壁架、歐式掛毯以及古典燈飾等，菜餚以及酒單更是圍繞大型意大利經典菜餚展開，十分符合大膽、充滿個性的新人。

小型婚禮場地/餐廳推介｜ La Favorita

價錢：最低消費 HK$20,000（另收加一）

可容納人數：60-120人

地址：鰂魚涌英皇道979號太古坊濠豐大厦2樓 TheSixteenth



小型婚禮餐廳推介8. 海岸扒房Sunset Grill

浪漫室內外環境 盡收東涌港灣、機場美景

想要盡情享受浪漫氣氛，一地盡擁室內外環境的話，位於東涌，鄰近機場、港灣的海岸扒房就合適不過。餐廳景色怡人，落地玻璃能夠欣賞窗外大嶼山灣景、飛機升降以及醉人晚霞。餐廳內亦以時尚高雅格調打造，連電影《12怪盜》亦曾在此取景，不單鏡粉們必須打卡，女生們打卡亦相當出片，在此確是味覺及視覺盡得享受。

小型婚禮場地/餐廳推介｜海岸扒房Sunset Grill

價錢：（包食物、另收加一，酒水另計）

平日（一至四）午膳HK$60,000；晚宴HK$95,000

週末（五至日）午膳HK$120,000；晚宴HK$160,000

可容納人數：90-100人

地址：東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店19樓海岸扒房 Sunset Grill

