郭可盈復出拍劇憑一條件？於法網伊人、青出於藍演活3大經典角色

郭可盈自從下嫁林文龍後便逐漸淡出幕前工作，在誕下女兒林天若（Tania）更是一心專注於家庭，以相夫教女為樂。郭可盈過往有不少經典的影視作品，例如《刑事偵緝檔案》、《青出於藍》等，令人留下深刻印象。近日，久未拍劇的郭可盈就鬆口表示如有好劇本可以復出拍劇，令人大感期待。



郭可盈家境富裕，於1993年參選香港小姐，雖然三甲不入，但最後亦成功簽約TVB入行。入行後，郭可盈獲得不少的演出機會，更成功憑《刑事偵緝檔案》的「高婕」一角走紅，當年與蔡少芬、宣萱及陳慧珊被外界稱為TVB的「四大花旦」，前途無可限量。

郭可盈甘願當林文龍背後的女人，現時保養得非常好完全不似52歲。（IG：@khy_official）

郭可盈1995年拍攝劇集《萬里長情》時邂逅林文龍擦出愛火花，當年港姐出身的郭可盈入行後工作不斷劇接劇，與當時知名度不高的林文龍相比顯得女尊男卑，因此戀情一直不被外界看好。不過，早已認定對方的兩人無懼外界眼光，愛得義無反顧，最終於2004年結婚，婚後6年在2010年誕下女兒林天若（Tania）。

郭可盈與林文龍於2004年結婚，婚後6年在2010年誕下女兒林天若（Tania）。（Instagram@khy_official）

郭可盈的演技一直都備受認可，曾經先後6次入圍角逐視后寶座，可惜每次都與獎項失之交臂。而在婚後，郭可盈已經逐漸減產至每年約一、兩套劇。在女兒林天若（Tania）出生後，更是沒有在拍劇，全力專注家庭生活，相夫教女，最後一套劇已經是2009年的《富貴門》。不少觀眾都十分想念郭可盈的幕前演出，日前郭可盈在女兒林天若（Tania）的社交平台直播中回應網民會否復出拍劇，給出一個相當開放的答案：「如果遇到好劇本！」對復出並不抗拒，令網民十分期待郭可盈會何時復出拍劇。

郭可盈、林天若兩母女齊齊參加書法比賽，分別獲銀獎及銅獎。（IG：@tanialam_ty）

以下，《01女生》就為大家盤點了郭可盈過往3大經典電視劇角色：

郭可盈經典角色｜《刑事偵緝檔案》高婕

TVB刑偵警匪電視劇《刑事偵緝檔案》自推出以來便大受歡迎，一共拍了3部。郭可盈於劇中飾演「高婕」一角，劇中是一名夢想成為女警的記者，與神探張大勇在查案中日久生情，最後更結婚。而郭可盈更憑《刑事偵緝檔案III》高婕一角在《萬千星輝賀台慶1997》角逐「最佳劇中女角演繹大獎」，最後七強止步。

郭可盈於《刑事偵緝檔案》中飾演高婕一角（《刑事偵緝檔案》）

郭可盈經典角色｜《法網伊人》沈學儀

郭可盈於《法網伊人》中飾演師爺「沈學儀」一角，與由李克勤飾演的律師高志朗有感情線發展。她更憑此角在《萬千星輝賀台慶2002》角逐「本年度我最喜愛的女主角」，入圍最後五強。

只是有觀眾緣的郭可盈，落選後仍獲無線力捧，在一連三輯的《刑事偵緝檔案》擔任主角，又主演重頭劇《創世紀》，是千禧年代的當家花旦。（《法網伊人》劇照）

郭可盈經典角色｜《青出於藍》王若詩

TVB的校園電視劇《青出於藍》一直都是經典之一，由歐陽震華、陶大宇及郭可盈領銜主演，郭可盈於劇中飾演中文科老師「王若詩」，悉心教導學生。同時於《萬千星輝賀台慶2004》憑《青出於藍》角色「王若詩」角逐「本年度我最喜愛的女主角」，最後五強止步。

郭可盈的演出至今仍讓人歷歷在目。（《青出於藍》劇照）