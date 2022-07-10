黎姿完美身材秘訣？獨門3招保持體態美　1姿勢拍出優雅長腿照

現年50歲的不老凍齡女神黎姿（現名：馬黎珈而）自出道以來就已經氣質出眾，嫁給富商馬廷強後便淡出幕前，更由娛樂圈轉行發展醫學美容，創業成為商界女強人。近年的黎姿過着無憂無慮的富裕生活，養尊處優，渾身散發優雅的貴婦氣質。黎姿早前就曾於社交平台分享自己保持體態美的獨門3招，想像黎姿一樣舉止優雅的女生記得要取經。



黎姿出身出身電影世家，入行後拍過不少經典的電影與電視劇，包括：《古惑仔之人在江湖》、《倚天屠龍記》、《金枝欲孽》等。而黎姿更憑《金枝欲孽》中的玉瑩一角勇奪視后寶座，用實力證明自己內外兼備。

現年50歲的不老凍齡女神黎姿（現名：馬黎珈而）自出道以來就已經氣質出眾。（IG@gigilai_official）

不過，本應事業前途一片光明的黎姿卻為了照顧車禍受傷的弟弟黎嬰及打理他的美容事業生意，於2008年突然宣布息影，並嫁給富商馬廷強，退出娛樂圈。近年的黎姿除了過著豪門闊太生活相夫教子外，更轉行發展醫學美容，創業成為商界女強人，發展不裕。

黎姿與富商馬廷強後便淡出幕前（IG@gigilai_official）

想學黎姿的優雅氣質舉止？黎姿表示，正確的坐姿站姿可令人看起來更加端莊自信，而且保持正確的姿態習慣還可以避免甚至改善頸椎、脊椎的問題。因此平時十分留意自己的坐姿及站姿，並親授自己的獨門3招保持體態美。

黎姿親授拍照坐姿

從醫學角度來說，翹腳對女生的脊椎有負面影響，不過如果只是偶爾在拍照或宴會的時候小小翹腳一下並沒有什麼大問題。黎姿教授，坐著拍照時不論穿長褲或短裙，上身挺直，將雙腿合起來向左或右傾斜疊放，讓雙腿在視覺上看起來顯得更修長。同時，手亦可放在身後，拉長身體的比例，輕鬆拍出「呃Like」長腿美照。但女生就要謹記不能長期翹腳久坐，以免影響脊椎。

黎姿親授日常坐姿

如果上班、上學時經常保持翹腳坐姿，長期下來脊椎會彎曲變成S形，因此黎姿建議，日常坐的時候上身要坐直，雙腿平放不要翹腳，打開胸膛，脖子亦要拉高，雙腿與身體呈90度垂直平放，當習慣了這個坐姿後，不論做什麼都會有一種很優雅的感覺，難怪黎姿會渾身都散發著優雅的貴婦氣質！不過女生要注意不要坐太久，如果長期久坐記得要適當站起來走動，鬆動一下筋骨。

黎姿親授日常站姿

那麼站著的時候站姿要如何呢？黎姿指，站起來的時候要繼續提醒自己要打開胸膛，肺部要張開，深呼吸，幻想自己的肩膀很闊、脖子很長、自己很高，整個身體就會呈現一種很優美的狀態。同時，亦要緊記挺胸收腹，如果穿一些較貼身的裙子，線條就會自然流露出來，站著的時候便會十分優美。