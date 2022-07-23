盤點9大最美星二代　沈月遺傳邱淑貞好基因　任達華女兒超有星味

星二代女兒｜藝人們的私生活很多時都會成為大眾關注焦點，星二代的成長與發展也避不免會受關注。近年有不少星二代繼承父母的衣缽踏進娛樂圈發展，例如關禮傑女兒關楓馨、李麗珍女兒許倚榕等等。原來有不少星二代遺傳了星爸星媽的美貌，一起看看5大最美星二代！



星二代｜邱淑貞女兒：沈月、沈日、沈晨

邱淑貞是90年代紅極一時的電影女星，憑著其美貌與氣質被稱為「全香港男人的慾望」，她於1999年與香港時裝I.T集團創辦人沈嘉偉結婚，婚後育有沈月、沈日、沈晨3個女兒。有3個女兒之中，大女兒沈月一直都是傳媒熱烈追訪的對象，不少網民也大讚沈月完美繼承媽媽的美貌，封她為「最美星二代」，早前更被爆將以藝名「Ayla」在韓國出道。雖然沈日、沈晨較少曝光於幕前，但網民指三姊妹各有風格，同樣遺傳了父母的好基因。

星二代｜邱淑貞女兒：沈月、沈日、沈晨（yuetyuetxx＠IG）

星二代｜邱淑貞的大女兒沈月一直都是傳媒熱烈追訪的對象，不少網民也大讚沈月完美繼承媽媽的美貌，封她為「最美星二代」。（yuetyuetxx＠IG）

星二代｜小S女兒：許曦文、許韶恩、許曦恩

徐熙娣（小S）與老公許雅鈞於2005年結婚，婚後育有3個女兒，分別是大女兒許曦文、二女許韶恩及細女許曦恩，在3個女兒之中，二女許韶恩曾被指小時候樣貌最平平無奇、最不漂亮，但最近她在社交平台上載近照，獲網民大讚「女大十八變」，長大後亭亭玉立，充滿氣質！至於3個女兒會否跟隨媽媽的腳步在娛樂圈發展，小S曾坦言大女兒有入行的意慾，作為娛樂圈前輩，小S就提醒女兒，演員不易當，要走演員這條路，先要充實內在，多看書、看電影！

星二代｜小S女兒：許曦文、許韶恩、許曦恩（elly.lily.alice＠IG）

星二代｜小S二女許韶恩被讚「女大十八變」！（lilyhsuuuu＠IG）

星二代｜李麗珍女兒：許倚榕

李麗珍於1996年與香港音樂創作人許願結婚，婚後育有女兒許倚榕，到2000年，李麗珍與丈夫離婚，她母兼父職獨自撫養女兒。現年25歲的許倚榕小時候的樣子跟父親很相似，昔日的怕羞四眼妹，今日竟銳變成氣質女神！網民大讚許倚榕越大越美，更有指她撞樣女神陳法拉！許倚榕早年遠赴加拿大修讀設計，畢業也希望在設計方面發展。許倚榕跟媽媽李麗珍感情很好，不時上載兩人合照到社交平台，網民更大讚兩人像姊妹，期待她們會母女檔合作拍廣告。

星二代｜李麗珍女兒：許倚榕（annise_____＠IG）

星二代｜李麗珍女兒許倚榕小時候的樣子跟父親很相似，昔日的怕羞四眼妹，今日竟銳變成氣質女神！（annise_____＠IG）

星二代｜鍾麗緹女兒：張敏鈞

鍾麗緹大女兒張敏鈞（Yasmine）是由鍾麗緹與第一任比利時老公Glen Ross所生，張敏鈞擁有混血高顏值及傲人身材，令不少網民都大讚她遺傳了媽媽的好基因！張敏鈞也承傳了媽媽的選美之路，於2021年參加了《溫哥華華裔小姐競選》，更勇奪亞軍和最上鏡小姐殊榮。張敏鈞不時在社交平台上分享自己自彈自唱的影片，可見她除了身材樣貌出眾外，也是多才多藝的氣質女神。

星二代｜鍾麗緹女兒：張敏鈞（christychung919＠IG）

星二代｜任達華女兒：任晴佳

任達華與太太琦琦的女兒任晴佳（Ella）轉眼間已踏入18歲，她的樣貌與身材都盡得父母真傳，樣子標緻而且身材高佻，更被指擁有9頭身的身形比例，網民也大讚她越大越有星味！憑著美貌與傲人身材，令任晴佳近年成為各大時裝品牌的新寵兒，經常登上時尚雜誌！

星二代｜任達華女兒：任晴佳（ellayamm＠IG）

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