闔家辣｜姚樂怡曾為還債1年拍20套電影　婚後淡出幕前相夫教女

【姚樂怡／闔家辣】由鄭中基、吳君如、梁詠琪及呂爵安主演的電影《闔家辣》上映，累積票房更破2000萬！電影邀請了不少藝人客串，其中姚樂怡在戲中飾演雜貨店老闆，與鄭中基的互動超有火花，成功令觀眾捧腹大笑！姚樂怡自從於2012年與圈外老公吳俊匡結婚後就淡出幕前，相隔14年再次現身大銀幕客串電影，難怪一出場就備受觀眾關注！



【姚樂怡／闔家辣】姚樂怡自從於2012年與圈外老公吳俊匡結婚後就淡出幕前！（shermingyiu＠IG）

【姚樂怡／闔家辣】相隔14年再次現身大銀幕客串電影《闔家辣》！（shermingyiu＠IG）

闔家辣｜姚樂怡曾歷生意失敗 1年拍20套電影還債

現年48歲的姚樂怡，中學畢業後就開始當模特兒，之後在1998年加入TVB正式開始演藝生涯！不過，原來在正式入行前，姚樂怡曾為興趣跟父親借了數十萬開設美容院，但經營自己的生意原來並不簡單，加上姚樂怡初次做老闆，欠缺經驗，所以經營了約1年後就失敗告終，被逼結束營業。

美容院結業不但浪費了姚樂怡付出的心血，更令她欠下家人數十萬巨債，後來她加入了TVB開展她的演戲生涯，為了努力賺錢還債，她曾經試過1年內接拍超過20套電影，被封為影壇超級新星，姚樂怡並沒有因此而感自滿，反而謙虛回應指：「我每部電影都是群戲，佔戲並不算多。」

姚樂怡第一部接拍的電影是《超級整蠱霸王》，初次登上大銀幕就憑著她甜美外貌、傲人身材及性感造型備受觀眾關注，因為身材好的關係，令她經常走性感路線，更被封為「性感女神」！姚樂怡同時兼顧TVB拍劇及電影演出，在經典劇集《陀槍師姐》中飾演的「陳五福」，一擺性感形象，憑著演技也成功引起觀眾關注，發掘出她的多變性！

【姚樂怡／闔家辣】姚樂怡在經典劇集《陀槍師姐》中飾演的「陳五福」一角深入民心。（《陀槍師姐》劇照）

闔家辣｜姚樂怡入行10年沒太大發揮空間 婚後淡出幕前相夫教女

可惜，姚樂怡入行近10年，很多時候都被指派擔任二奶等配角角色，沒有很大發揮空間，所以在2008年約滿後就離開了TVB，淡出影視圈，轉行做經理人及公關總監，負責照顧藝人、舉辦活動等工作，於2012年跟圈外人吳俊匡結婚後3年誕下女兒，就榮升幸福人母，鮮有出現在螢幕前，一心一意相夫教女。

【姚樂怡／闔家辣】姚樂怡於2012年跟圈外人吳俊匡結婚後3年誕下女兒，就榮升幸福人母，鮮有出現在螢幕前！（shermingyiu＠IG）

闔家辣｜姚樂怡曾大爆娛樂圈趣聞 因一事得罪化妝師

淡出娛樂圈後，姚樂怡依然活躍於社交平台，更曾大爆娛樂圈趣聞！她分享指，在娛樂圈中要好好生存，切忌得罪化妝師、燈光師及助理編導，她在初入行時試過不小心得罪了負責梳頭、化妝的同事，當時覺得髮型太扁想蓬鬆一點，結果對方發怒離開，又試過在洗手間表示不滿意化妝師畫的眉，怎樣化妝師突然出現，聽到她的批評。姚樂怡又指試過有部戲的女主角得罪了燈光師，其他演員的燈光打到皮膚很好，唯獨是那位女主角就「面如死灰」，由此可見，在娛樂圈生存確實要步步為營！

【姚樂怡／闔家辣】姚樂怡分享指，在娛樂圈中要好好生存，切忌得罪化妝師、燈光師及助理編導！（《超級整蠱霸王》劇照）

闔家辣｜姚樂怡感恩遇上一班好姊妹 組成閨蜜團「七魔女」

在娛樂圈這個充滿是非鬥爭之地，能夠遇到知心好友實在難得，姚樂怡亦很感恩遇上了一班好姊妹，她在2007年跟佘詩曼、周家蔚、湯盈盈、梁靖琪、鍾麗淇和文頌嫻，組成了閨蜜團「七魔女」，即使她們已各散東西，部分人已淡出娛樂圈，但依然感情深厚，不時相約聚會，姚樂怡更曾分享道：「由同事變成朋友，朋友變成玩伴，玩伴變成姊妹，感恩有你們」！

【姚樂怡／闔家辣】姚樂怡跟佘詩曼、周家蔚、湯盈盈、梁靖琪、鍾麗淇和文頌嫻，組成了閨蜜團「七魔女」！（shermingyiu＠IG）

【姚樂怡Q&A】