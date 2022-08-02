張柏芝IG曬20年前清純舊照超氣質　盤點80年代5大零死角港產女神

張柏芝早前在社交媒體分享自己家中添了新成員，是一隻十分可愛的芝娃娃小狗女，網民也大讚她們互動溫馨。張柏芝昨日 (1/8) 更分享了自己20年前的絕美舊照，氣質美女當之無愧。現年42歲的張柏芝保養得宜，樣貌跟當年差別不大，只是少了一份青澀和稚氣，多了一份成熟和老練。 眾所周知，80，90年代是香港電影業最輝煌的時期，當時香港也是盛產美女明星和影星而聞名的。那時候科技沒有那麼發達，人們也不懂很多保養的技巧，所以當時的美女是真正的純天然，各有其美，各有特色。讓我們一一細數那些風靡一時的絕美港產女星吧！



張柏芝日前分享了年輕美照。（張栢芝IG）

80年代港產女神1. 張柏芝

張柏芝憑藉《星願》奪得金像獎新人獎。（電影《星願》劇照）

張柏芝擁有一張標緻的臉孔，深邃五官，突出的輪廓，想必也歸功於其中英混血母親。張柏芝於1998年拍攝陽光檸檬茶廣告入行，1999年接拍周星馳執導的電影《喜劇之王》，初次演出引起廣泛好評。其後與任賢齊一同參演愛情文藝電影《星願》，並奪得金像獎新人獎，演技備受肯定，且奠定了從事電影業的生涯。

80年代港產女神2. 周慧敏

當年的周慧敏處於顏值巔峰。（1993年現場演唱《自作多情》截圖）

人稱「玉女掌門人」的周慧敏談吐舉止優雅，於1988年入行，是香港的創作歌手，亦拍攝的過多部經典電影，在90年代紅遍亞洲。周慧敏外貌清純，佔盡先天優勢，俘虜了當代一眾男士的歡心，其歌曲《自作多情》更是讓男生們想入非非，不過她獻唱前曾笑言這首歌是提醒自己，因為自己才是自作多情的一個。周慧敏的歌曲當中，《癡心換情深》和《天荒愛未老》最為經典，讓周慧敏的名字為人知曉。

80年代港產女神3. 邱淑貞

邱淑貞咬牌一幕令人印象深刻。( 電影《賭神2》劇照 )

邱淑貞於1987年入圍香港小姐最後12強，為當年的奪冠的熱門人選。其後簽約無綫，加入娛樂圈，曾與楊寶玲、李美鳳和林穎嫻合稱「無綫四美」，拍攝過《新紮師兄1988》、《最佳損友》、《鹿鼎記》等經典作品，在電影《赤裸羔羊》中被喻為「性感女神」，《賭神2》中的大紅裝與咬牌造型更是深入民心。

80年代港產女神4. 朱茵

朱茵飾演「紫霞仙子」一角而為人熟悉。( 電影《西遊記大結局之仙履奇緣》劇照）

朱茵出道於1991年，入行不久便主演電視劇《射鵰英雄傳》，飾演「黃蓉」一角。其後憑電影《西遊記大結局之仙履奇緣》中「紫霞仙子」一角，而迅速走紅。當中朱茵的單眼相信令不少觀眾為之動容。出道至今，朱茵曾參演之電影超過40部，包括：「生命揸fit人」、「二人三足」和「風塵三俠」等等。憑著傾國傾城的甜美臉蛋，朱茵更在1998年被世界名牌「YSL」選為「在男性眼中最令人心動的女人」。可見朱茵的確紅極一時，迷倒千萬少男。

80年代港產女神5. 李嘉欣

李嘉欣被稱為「最美港姐」。( 電影《鹿鼎記》劇照 )

李嘉欣於1988年勇奪香港小姐競選冠軍入行，擁有「最美港姐」美譽！其後拍攝過《倩女幽魂2之人間道》、《鹿鼎記II神龍教》、《墮落天使》等電影。2008年與富商許晉亨結婚，慢慢淡出電影圈。但其盛世美顏到現在還是街知巷聞。