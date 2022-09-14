心理測驗｜一張相洞悉你的戀愛觀及天菜類型　這類人最受異性歡迎

來來來，無聊就來測一下吧！



無聊的時候滑一下、低潮的時候滑一下、開心的時候還是要滑一下，身為低頭族你一定懂妞編輯在講什麼（笑），現在有個在韓國IG瘋傳的小測驗，就是以「手機中的照片」為主題，可以快速洞悉你的戀愛觀、個性特質以及合拍的天菜類型。

一起來看看你的戀愛觀、個性特質及天菜類型吧！（點擊放大玩心測）▼▼▼

+ 12

韓國「選照片心理測驗」

現在請淨空的你大腦、發揮想像力，跟著妞編輯一起進入以下情境......在忙碌、辛勤地工作結束後，已經累積了滿滿疲勞，正在偷閒滑手機的你，突然感受到心靈被淨化、疲勞彷彿瞬間消失，這股幸福感就來自於你「滑手機看到的某張照片」，你第一直覺是看到以下哪一種照片呢？

1. 花朵的照片

2. 喜歡的演員的照片

3. 幸福的家族合照（家人照片）

4. 可愛的毛小孩照片

請往下拉看解析......

同場加映：戀愛心測｜你和單戀對象可以修成正果嗎？這類人註定單相思......（點擊放大玩心測）▼▼▼

+ 17

1. 花朵的照片

選擇花朵照片舒壓的你，個性上屬於文靜、沉穩的類型，容易被對方溫柔的笑容、偶爾富有活力的模樣吸引，特別是與「可愛的年下男（年紀小的異性）」很合拍，相處之間會像同齡朋友一樣沒有隔閡。

2. 喜歡的演員的照片

認為看心裡的男神、女神照最舒壓的你，平時是文靜、少話的類型，但在熟識的朋友面前會打開「封印」，幽默感爆發（悶騷？），在與戀人相處時也會展現「反轉魅力」，重現與好友、閨蜜的相處模式，建議就這樣繼續保持下去吧！

同場加映：心理測驗｜衣著反映性格？超準色彩心測 看最襯你個性的穿搭風格（點擊放大玩心測）▼▼▼

+ 19

3. 幸福的家族合照（家人照片）

選擇家人相關照片的你，是一個真摯又帶點「完美主義特質」的人，同時富有自尊心、自信感也是你的魅力，一但陷入愛情，你不但會貼心照顧另一半的所有瑣事，還會常常講浪漫的話語～

4. 可愛的毛小孩照片

選擇寵物相關照片療癒自己的你，是一個個性開朗、善於社交的類型，所以常常在團體中受到矚目，擁有讓人開心的魅力，在戀愛的時候，你會變成一個「撒嬌魔人」，也會常常開一些可愛的玩笑，在異性之間擁有超高人氣！

延伸閱讀：

韓國心理測驗「選動物測壓力指數」！壓力來源＆舒壓建議深度解析，網友大呼：神準

韓網超神準心理測驗「看2圖找不同」，第一眼透露你潛藏的真實個性與特質

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】