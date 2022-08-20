40歲孫慧雪近照超凍齡！曾分享4招慳錢貼士　廿歲出頭已有50萬

孫慧雪最近於IG分享新相，現年40歲的膚質仍然如剝殼雞蛋般嫩滑。作為凍齡靚媽，她不只保養得宜，同樣理財有法。孫慧雪早前被邀請到Youtube節目《絲打圍爐》，分享她多年來的賺錢心得，身兼多職的她自爆在20多歲時已儲到50萬元，再利用部份金額去創業。她更於節目透露丈夫與自己的購物習慣，亦慷慨公開4大慳錢貼士。



孫慧雪最近於IG分享新相，現年40歲的膚質仍然如剝殼雞蛋般嫩滑。(孫慧雪IG)

作為凍齡靚媽的孫慧雪，她不只保養得宜，同樣理財有法。(孫慧雪IG)

孫慧雪在節目中表示，其中一個令她決心儲錢的原因是自己孝順及太有責任心。她將小時候爸爸給的零用錢全部儲起，用於繳付大學的學費，令爸爸不用再支付額外的錢。她亦指出其於大學時期靠多個收入來源賺錢，成為「斜槓族（Slasher）」，並將賺到的錢全部儲到儲蓄戶口裡。她憶述自己曾於展覽擔任模型兒，更透露時薪可高達港幣$3,000一小時。她更會利用其他空餘時間任職兼職文員及雜誌記者。假日會從事兼職售貨員，藉此學習經營服裝店鋪，從而快速儲到港幣50萬。

孫慧雪於25歲利用其中5萬元在尖沙咀利時商場頂手開設自己的時裝店，並分享與客人的相處之道。她稱最重要的待客的態度，並且多留意客人的需要。時裝店雖於開業兩年後便結業，其後轉到網上發展，但當中學習到的銷售和待人接物技巧卻是畢身受用。

她更大方分享4大慳錢貼士：首先，購物前要認真考慮，只買需要的物品，而非想要的物品，拒絕衝動消費，省下不必要的開支；第二，以加入購物車的動作來滿足自己的購物慾，雖然沒有真的買下，但一嚐購買的過程來「止癢」也未嘗不可；第三，舊物轉賣到二手市場以換取金錢，舊衣物可能是完好無缺的，只是已經不合身，既然丟掉也是浪費，不如低價賣給有興趣的人，又可以賺回一小筆；最後，消費多少就要想辦法賺回該金額，方能好好控制支出，避免造成入不敷支。