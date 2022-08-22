Serrini友情任林家謙演唱會嘉賓　3點認識獨立歌手兼博士女學霸

【林家謙演唱會／Serrini】林家謙演唱會開鑼後再宣布加場，引來全城搶飛熱潮。演唱會先後請來張敬軒、陳奕迅等嘉賓，當中與林家謙份屬老友的Serrini梁嘉茵更擔任演唱會的固定嘉賓，二人同屬獨立歌手，在音樂路上一直惺惺相惜，以下就讓大家一起來認識Serrini吧！



1. Serrini為林家謙「閨蜜」好友

林家謙與Serrini同是以獨立歌手在樂壇發展，雖然表面上經常打打鬧鬧，但私底下交情深厚，林家謙早前更為Serrini用二胡演奏生日歌。而知道林家謙首度開個人演唱會的Serrini更二話不說，特意結束英國之旅回港為好友擔任固定演唱會嘉賓。

林家謙與Serrini私底下交情深厚（葉志明攝）

嘉賓之一的C AllStar釗峰就透露，Serrini不像其他演唱會嘉賓般結束表演後便盡快回家休息，反而每晚都會留守到完場，為的是希望林家謙下台後可以看到好朋友一直都在台下支持他，令釗峰不禁大讚Serrini與林家謙是很有義氣的真朋友。

Serrini每晚都會留守到完場，為的是希望林家謙下台後可以看到好朋友一直都在台下支持他（葉志明攝）

作為演唱會的固定嘉賓，Serrini不僅每晚都帶來精彩演出，而且更精心準備不同的華麗服飾，穿上分別來自ALEX PERRY、C+plus SERIES、Lanvin的裙子亮相，十分用心。

2. Serrini人氣獨立歌手

Serrini早於2012年以獨立歌手身份出道，被稱為「陀地歌姬」、「Mami」、「樹妮妮」等別名。之後以《蘇菲亞的波霸珍珠奶茶》、《我在流浮山滴眼水》、《Don't Text Him》等歌曲走紅。除了音樂作品外，Serrini的性格爽直而且親民貼地，不時都會以洗澡後的素顏樣貌與粉絲開直播互動，吸納一批忠實粉絲。

Serrini的性格爽直而且親民貼地（IG@gwendolyn.spot）

3. Serrini博士學歷女學霸

Serrini除了在音樂上才華洋溢外，更是擁有高學歷的才女！Serrini於香港中文大學英文系學士一級榮譽畢業，之後再於香港大學修讀文學碩士（文學及文化研究）及香港大學香港研究的哲學博士學位，甚有文化修養內涵。

Serrini擁香港大學香港研究的哲學博士學位（IG@gwendolyn.spot）

另外，Serrini亦積極回饋社會。完成博士學位後，她更於香港大學設立個人獎學金「Serrini Scholarship 梁嘉茵獎學金」，每年向最多5位修讀文學士課程、二年級或以上的本地學生，各發放1萬港元獎學金，而她更透露希望明年可以將獎學金金額提高。

【Serrini Q&A】