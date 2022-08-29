薛芷倫豪氣嫁女龍鳳鈪要價十萬元　昔失婚患病眾叛親離靠1點戰勝

【薛芷倫｜薛芷倫女兒】「Ball后」之稱名媛薛芷倫（Fanny）向來都活躣於社交平台上，上星期（26日）她在個人社交平台分享了愛女馬桂珩（Tess）出嫁的照片，一對新人在位於黃竹坑的雅格酒店（The Arca）舉行婚禮，在照片中可見Tess身上戴有約14隻龍鳳鈪，而當中最為搶眼的一對龍鳳金鈪保守估計最少十萬元，果然豪氣。



【薛芷倫｜薛芷倫女兒】上星期（26日）她在個人社交平台分享了愛女馬桂珩（Tess）出嫁的照片。（IG@ballqueenz）

【薛芷倫｜薛芷倫女兒】在照片中可見Tess身上戴有約14隻龍鳳鈪，而最為搶眼的金鈪保守估計最少十萬元。（IG@ballqueenz）

【薛芷倫｜薛芷倫女兒】一對新人在位於黃竹坑的雅格酒店（The Arca）舉行婚禮。（IG@ballqueenz）

薛芷倫豪門出生 獨住1.12億赤柱豪宅

現年59歲的薛芷倫近年不斷被外界質疑整容，一張瓜子臉、厚厚的嘴唇，被網民及傳媒封為「蛇精女」。自小含著金鎖匙出生的薛芷倫，生活一直無憂無慮，早已比不少小孩子贏在起跑線。家中的優良條件讓她自小學習芭蕾舞、鋼琴、游水，其後更出國留學，於紐約大學就讀。薛芷倫不但豪門出身，亦擁有姣好身材，憑著自身的條件回流香港後，在港要找到一份好工作絕對難不到她。薛芷倫22歲那年，其父因病離世，她亦成為遺產受益人，繼承了父親的遺產。

【薛芷倫｜薛芷倫女兒】薛芷倫豪花1億多入手赤柱富豪海灣獨立屋，她不時會邀請圈外及圈內好友到訪共餐。（IG@ballqueenz）

【薛芷倫｜薛芷倫女兒】一個全粉紅色的「芭比衣帽間」，放滿薛芷倫所有的名牌衣物、手袋及首飾。（IG@ballqueenz）

薛芷倫父親是香港一名著名富商，涉及不同的商業領域，因此財產多不勝數。薛芷倫自父親離世後正式接手父親的工作，而薛芷倫對時裝界的工作相對甚感興趣，開始在時裝界發展，在機緣巧合下踏入演藝圈，並以玩樂的心態展開她的演藝之路。

【薛芷倫｜薛芷倫女兒】裝修豪華猶如宮廷一般。（IG@ballqueenz）

【薛芷倫｜薛芷倫女兒】薛芷倫的個人社交平台看到她在家中自拍的照片，讓家中的內部環境曝光。（IG@ballqueenz）

眾所周知薛芷倫是一名超級富婆，不時在她個人社交平台看到她在家中自拍的照片，讓家中的內部環境曝光。薛芷倫豪花1億多入手赤柱富豪海灣獨立屋，她不時會邀請圈外及圈內好友到訪共餐。早年，薛芷倫曾邀請馬浚偉、麥大力、豪門闊太蔡一鳳及其丈夫到訪共度晚餐，當時更請來高級日式餐廳的大廚前來為她製作料理，多件壽司上都鋪上金箔，生活實在十分奢華。

薛芷倫失婚患病為子女堅持活著

提及薛芷倫的感情生活，她憑著精緻美貌及姣好身材自小就吸引不少追求者，當中不少都是名門貴族的富家公子。她曾跟有名的富二代劉坤銘交往一段日子，二人結識不久即墮入愛河，但男方有「花花公子」之稱，使二人的戀情維持了一年後就分道揚鑣。

其後，薛芷倫遇上香港五大首富之一馬錦燦的兒子馬清偉，二人短短交往3個月就決定「閃婚」。不過當年外界並不看好二人的婚姻，由於馬清偉被傳對女明星情有獨鍾，其首任太太是演員陳美琪，有指馬清偉跟前妻陳美琪離異原因是當時馬清偉與關之琳的緋聞使陳美琪無法忍受，兩人離婚後，才令薛芷倫有機會成為第二任馬太。

【薛芷倫｜薛芷倫女兒】薛芷倫遇上香港五大首富之一馬錦燦的兒子馬清偉，二人短短交往3個月就決定「閃婚」。（IG@ballqueenz）

當薛芷倫以為自己遇上人生的真命天子，她甚至為了家庭把事業擱置，把一切精力投放到家庭上。婚後為丈夫誕下兩子一女，可借丈夫的「花花公子」性格依舊，最終薛芷倫忍氣吞聲13年後終選擇離婚。

薛芷倫患病間「朋友」一一離去 全靠1點戰勝病魔

離婚不久後，好景不常，2009年薛芷倫被診斷出患上乳癌，當時得知患病消息後讓她不禁崩潰起來，但她迅速提起精神堅定跟病魔戰鬥，這場仗一打就5年。雖則薛芷倫成功戰勝病魔，但這一切卻為她帶來不少後遺症，藥物及各種治療令她整個人腫脹，昔日女神美貌不再。

【薛芷倫｜薛芷倫女兒】2009年薛芷倫被診斷出患上乳癌，當時得知患病消息後讓她不禁崩潰起來。（IG@ballqueenz）

【薛芷倫｜薛芷倫女兒】患病緣故直接影響外觀，當年上流社會結識的「朋友」亦毫不留情地詆毀辱罵她，讓她徹底失去不少朋友。（IG@ballqueenz）

薛芷倫因患病緣故而直接影響外觀，當年上流社會結識的「朋友」亦毫不留情地詆毀及辱罵她，讓她徹底失去不少朋友。自薛芷倫戰勝病魔後再次重現在大眾面前，不少媒體拍到她的外貌時，都稱她是「整容失敗」，令她一度不敢出門陷入人生谷底。不過在當年最難熬的日子，只有前夫馬清偉向她伸出援手，患病間全家人對她不離不棄悉心照料她。即使如今容貌不再，但她學會坦然接受困境，懶理外界的抨擊，更漸漸重拾當年棄下的事業。

我離婚失去了三分之二嘅朋友，患病之後連三分之一都失去埋。 薛芷倫

【薛芷倫 Q&A】