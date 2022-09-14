飯氣攻心｜鄧麗欣不靠男人靠自己　甩阿寶形象成獨當一面女強人

【鄧麗欣Stephy｜飯戲攻心】由黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之等主演的電影《飯戲攻心》上映不夠一星期票房已破1500萬，搞笑劇情亦大獲好評！其中鄧麗欣（Stephy）在戲中飾演的「麻甩文青」Monica，與黃子華、張繼聰三人之間的「偷情」橋段超有火花，鄧麗欣的演技亦備受讚賞。回顧鄧麗欣的入行奮鬥史，由最初的青春女團成員，到後來單飛發展並踏上演戲之路，初期演技曾被狠批，到近年成為獨當一面的演員，憑電影《空手道》、《金都》兩度入圍金像獎影后提名，令其演技終獲肯定！



【鄧麗欣Stephy｜飯戲攻心】鄧麗欣（Stephy）在戲中飾演的「麻甩文青」Monica，與黃子華、張繼聰三人之間的「偷情」橋段超有火花，鄧麗欣的演技亦備受讚賞。（《飯氣攻心》劇照）

飯戲攻心｜鄧麗欣女團出道「餅碎」後單飛發展 歷盡負評成低潮期

鄧麗欣（Stephy）在入行前，曾經參加《Yes!雜誌校花校草選舉》，更以大熱姿態贏得校花冠軍，其後獲模特兒公司簽約，以模特兒身分正式出道。2年後，她加入唱片公司並以聯同8位女生成立女子組合「 Cookies」，她在組合中更擔任隊長角色。Cookies 一出道就憑著歌曲《心急人上》而爆紅，唱片銷量極高，但出道一年，就被通知團隊要重組，由9人減至4人，只留下鄧麗欣（Stephy）、吳雨霏（Kary）、楊愛瑾（Miki）及傅穎（Theresa）4人，被逼成為「餅碎」。在團隊重組後不久，各人也決定獨立發展。

鄧麗欣成為「餅碎」後單飛發展，推出歌曲《不要離我太遠》、《他不准我哭》、《電燈膽》等經典金曲。雖然鄧麗欣的歌曲令人印象深刻，但當年單飛發展後，她的唱功就表露無遺，她曾經在現場上表演《電燈膽》因為走音慘被狠批，網民更給予她「鄧走音」的稱號。

鄧麗欣於2009年曾經出書發展新領域，她推出愛情小說《陪著我走》，不過疑似因為出書過於倉促，忽略了校對這部分，全書被找出過百個錯字，不但「才女」夢碎，更被笑稱為「錯字才女」，引起大眾評論，令形象插水，亦無疑令鄧麗欣走入另一個低潮期。

【鄧麗欣Stephy｜飯戲攻心】鄧麗欣（Stephy）在入行前，曾經參加《Yes!雜誌校花校草選舉》，更以大勢姿態贏得校花冠軍。（stboo＠IG）

【鄧麗欣Stephy｜飯戲攻心】鄧麗欣最近在張敬軒演唱會擔任嘉賓時，獻唱《他不准我哭》更成功勾起眾人經典回憶。（stboo＠IG）

飯戲攻心｜鄧麗欣擺脫阿寶形象成實力派演員 演技終獲肯定

大家認識鄧麗欣，除了因為「cookies」、《不要離我太遠》，或許也是因為「阿寶」？2006年導演葉念琛找來了鄧麗欣在愛情電影《獨家試愛》中飾演女主角「阿寶」一角，也正式開始了一系列「阿寶」的故事。由《獨家試愛》、《十分愛》到《我的最愛》等等，鄧麗欣一共飾演了6次「阿寶」，觀眾幾乎把「鄧麗欣」與「阿寶」劃上等號，而阿寶「戀愛大過天」的人設，失戀就像天塌下來的劇情因為引起不少女生共鳴，而成為經典角色。

但「阿寶」要成長，鄧麗欣也要成長，總不能一直掛著「阿寶」的形象繼續走這段演藝路。鄧麗欣嘗試多向發展，甚至進軍內地影壇，後來再次回港發展，獲杜汶澤邀請在電影《空手道》中飾演暗黑頹廢型打女，演出令觀眾眼前一亮，更一擺以往被「阿寶」所定型的形象，她更憑此戲，成功獲選為香港電影評論學會大獎「最佳女演員」，並獲提名香港電影金像獎最佳女主角，令演技終獲肯定。

在《空手道》之後，鄧麗欣也憑著電影《金都》中「阿芳」一角，再次入圍角逐影后，後來她在ViuTV劇集《男排女將》中，飾演前香港女子排球隊大槌手兼男排隊教練「蔣家瑜」。到《飯戲攻心》中的「Monica」，鄧麗欣的表現廣獲好評，一步一步擺脫「偶像派」的標籤，邁向實力派演員，同時也證明了鄧麗欣不再是只懂得演愛情戲的「阿寶」，而是可以獨當一面、演路廣闊的影后級演員。

【鄧麗欣Stephy｜飯戲攻心】鄧麗欣憑著電影《金都》》中「阿芳」一角，再次入圍角逐影后！（《金都》劇照）

飯戲攻心｜鄧麗欣經歷2段情對愛情灑脫獲讚 揚言不靠男人靠自己

鄧麗欣當年因與方力申合作拍攝電影《獨家試愛》而擦出愛火花，繼而展開地下情，由地下情發展到大眾公認的「金童玉女」，當大家都以為兩人可以修成正果之際，在2006年二人就傳出「分」訊，宣布結束10年情，鄧麗欣當時在帖文中提到：「10年前我們因喜歡走在一起，10年後我們因了解而分開，小方是我認識過最好的男生，沒有福氣跟他走到白頭，只怪緣分的安排，沒有權利遺憾，沒有必要後悔。」這份灑脫亦獲網民大讚！

【鄧麗欣Stephy｜飯戲攻心】鄧麗欣當年因與方力申合作拍攝電影《獨家試愛》而擦出愛火花。（《紀念日》劇照）

與方力申分手後，鄧麗欣跟台灣男星王子「邱勝翊」相戀，但可惜兩人3年後分手收場。即使在兩人拍拖期間，男方多次被傳花心，但鄧麗欣也會主動為對方澄清：「他是一個非常非常善良的傳統男生」，分手後兩人依然是朋友，鄧麗欣表現大方同樣備受讚賞！

【鄧麗欣Stephy｜飯戲攻心】與方力申分手後，鄧麗欣跟台灣男星王子「邱勝翊」相戀，但可惜兩人相戀3年也是分手收場。（stboo＠IG）

鄧麗欣向來認為女人要靠自己，她曾經在探訪尼泊爾與被販賣的女童見面時表示：「作為女性，讓大家知道很多事女仔都能做得到，甚至能做到男人做不到的事情。女人有很大潛能，比男人更能承受壓力和艱辛。」她更自言自己從不靠男人，即使有另一半也要有獨立的能力，因為世上最能依靠的就只有自己。

【鄧麗欣Stephy｜飯戲攻心】鄧麗欣向來也認為女人應該要靠自己。（stboo＠IG）

【鄧麗欣Stephy｜飯戲攻心】鄧麗欣自言自己從不靠男人，即使有另一半也要有獨立能力，因為世上最能依靠的就只有自己。（stboo＠IG）

不論在演戲路上還是感情路上，鄧麗欣擺脫了柔弱小女人形象，蛻變成知性女強人，而鄧麗欣一直以來的進步相信大家也有目共睹，期望看到她日後會有更多作品，演藝路上亦會有更好的成績，可以走得更遠！