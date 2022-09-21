下體痕癢有異味的5個壞習慣　做錯1事令私處感染　吃這菌有益陰道

除了肌膚之外，不見天日的私密處也是女性需要關注和給予保養的部分。不少女性曾經面臨過「妹妹」有異味的問題，不能緩解的時候確實會讓人很困擾，擔憂著私密處是否存在什麼問題，卻又難以啟齒。其實遇到這樣的問題，應該要先去求助醫生，不要因為所謂的面子問題而隱藏自己的健康隱患，以免帶來不必要的後果。



「妹妹」有異味往往是由於分泌物淤積而發出的，有輕微異味是正常的，要是氣味很重，比如聞起來惡臭或者像魚腥味，你可能就是有其它健康問題。 白帶有異味表明可能已經有炎症， 白帶異味一般考慮為陰道炎、宮頸炎、盆腔炎、宮頸糜爛等婦科疾病的症狀。 如果白帶有異味呈豆腐渣狀，外陰起癢，這是黴菌性陰道炎的典型表現。

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1. 注意個人衛生

每天都要清洗私處、擦乾並更換乾淨的內褲，尤其是炎炎夏日，更要保證清洗到位。儘量選擇棉質、透氣性及吸汗性較佳的內衣褲。

2. 如廁習慣

上洗手間時要注意如廁後的抹拭動作，用乾淨的紙巾從前往後的方向擦乾淨私處，而不是向陰蒂的方向抹拭，以免滋生細菌。

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3. 生活細節

使用不乾淨的衛生紙、共用毛巾、浴缸等都有可能會導致細菌或病毒感染，儘量避免使用。少穿緊身內褲、牛仔褲，尤其是在經期或炎熱的夏天，不通氣的材質容易引起私密處的疾病。

4. 注意飲食習慣

擔心「妹妹」會有異味，要少吃辛辣和重口味的食物。正常的陰道裏有很多乳酸菌，幫助抑制有害細菌的滋生，來達到保護「妹妹」的目的。因此，日常可多吃含有益生菌的食物，如酸奶、乳酸飲料等。

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5. 注意性行為衛生

健康女性的陰道存在著大量的陰道正常菌群，任何侵入性行為，都可能帶入細菌。性生活前後最好洗個澡，尤其是男性生殖器的包皮很容易藏污納垢，所以要清洗乾淨後再進行性生活。月經期切記不要有性行為。

女性們記得有「妹妹」的問題就要求醫，就因為害羞或難以啟齒而忽略了健康的風險。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】