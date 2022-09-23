里安納度傳與Gigi Hadid正式交往！灑脫魅力令他打破25歲年齡魔咒

現年 47 歲的里安納度（Leonardo DiCaprio）傳與前女友分手不久後，力追超模Gigi Hadid，緋聞傳了整整兩星期後，有外媒引述消息指二人終於正式交往。現年27歲的 Gigi Hadid 打破里安納度「只愛到25歲的年齡魔咒」，而且她更是一位單親媽媽，到底她有什麼獨特的個人魅力，可以令里安納度「拜倒在石榴裙下」？



Gigi Hadid 打破里安納度「只愛到25歲的年齡魔咒」 (IG@Gigihadid)

據外媒《PEOPLE》指，里安納度在今個月初宣布分手後，就主動力追 Gigi Hadid，可惜 Gigi Hadid 當時無意與里安納度發展，不過男方未有放棄，更主動積極參加 Gigi Hadid 時裝品牌發布會，在9月10日紐約時裝周後的派對上，二人被目擊愉快聊天，似乎成功攻陷女神芳心。

里安納度似乎成功攻陷女神芳心。（Gettyimages）

《Us Weekly》在22日也引述消息人士透露，里安納度與Gigi Hadid已正式交往，更大爆男方十分欣賞Gigi Hadid美貌與智慧並重，以及其冷靜處事態度，也認為對方是一個十分有教養的人。身為超模的 Gigi Hadid 很早就成名，身材豐腴的她也改變了模特兒圈的生態，雖然過去與 One Direction 前成員 Zayn Malik 離離合合，但她灑脫、堅持自我的態度令她散發出現代獨立女性的韻味。

Gigi Hadid Met Gala (Gettyimages)

Gigi Hadid 與前度離離合合5年 在愛情學懂尋回自我

曾被荷里活盤點為顏值最高的情侶，Gigi Hadid 與 One Direction 前成員 Zayn 由 2015 年 12 月宣布交往後，二人一直愛得高調。二人在交往7個月後因為磨合不到而短暫分手，幾個月後二人再復合，不過有傳當年事業正在起飛的 Gigi Hadid 多次拒絕 Zayn 的求婚，男方更為女友寫下《Pillow Talk》，其間也多次離離合合。

Gigi Hadid 與 One Direction 前成員 Zayn 離離合合，最終在2021年分手。 (IG@Gigihadid)

直到2019年二人復合後感情更加堅定，還在2020年迎來寶貝女兒 Khai。可惜在去年尾二人最終都是分手，有傳 Zayn 曾對Gigi Hadid 母親 Yolanda 動手，因而令關係無法再修復。回顧過去，其實在2016年二人正愛得火熱時，Gigi曾在某個電視頒獎禮中獲得「Our New Girlfriend」獎，當時她說了一句話，也輕輕說出年輕女生總會經歷過的愛情。不過相信Gigi經歷了這幾年心力交瘁的關係，終於深深明白到在愛情裡也要學懂為自己，才會真正決定與 Zayn 重回朋友、共同撫養女兒的關係。

從中學起，自己就一直是個好女友，每當遇上讓自己心動的男生時，就會不斷為對方付出。 Gigi Hadid

Gigi Hadid在2020年誕下女兒，翌年與男友 Zayn分手現時為單親媽媽。 (IG@Gigihadid)

單身後的 Gigi Hadid 成為單親媽媽，不過 Gigi 就是愈戰愈勇的女生。Gigi 在今年除了重歸模特兒界，為各位時裝品牌走秀，狀態大勇之外，她更宣布與美國泳裝品牌 Frankies 推出Gigi X Frankies聯名系列，以性感比堅尼、清新可愛的印花連身泳裝為主題，吸引了不少人入手，其形象照一釋出更一度登上熱搜。產後身材仍然如此火辣，其實Gigi Hadid過去也在母親的嚴厲監管下控制飲食，不過反而卻令她反思飲食為她帶來的全新定義，而且還建立自己對於身型的獨特看法。

吃健康的食物是用來保持身材，吃漢堡是用來保持理智。(Eat clean to stay fit, have a burger to stay sane.) Gigi Hadid

母親Yolanda曾嚴厲監管Gigi Hadid的飲食。(IG@Gigihadid)

Gigi Hadid 的母親 Yolanda 其實是美國真人秀節目《The Real Housewives》的其中一員，而Gigi Hadid及妹妹 Bella Hadid 也曾為節目出鏡。在節目中 Yolanda 曾嚴厲監管Gigi Hadid的飲食，禁止她吃什麼會致肥的食物如蛋糕、漢堡等等，更直接抨擊Gigi是容易長肉的體質，也不讓她做一些會令自己變得健碩的運動，當年更有外界批評Gigi Hadid「她太大隻了，不適合當模特兒」。

後來有粉絲將其片段剪輯出來，並放上YouTube為Gigi抱不平。不過這些經歷反而令Gigi Hadid更加明白，所謂的「垃圾食物」都有它存在的意義，因為它會為我們帶來歡愉感，同時讓她建立另一套價值觀。

我不會因為別人的尖酸評論改變身型，如果我不是這樣子，也不會有今天的我。 Gigi Hadid

Gigi Hadid樣子「殘」了不少，臉上的肉垮下來。（Gettyimages）

在2020年Gigi Hadid未宣布懷孕消息前，她仍然為各大時裝秀走秀，當年有不少傳媒都直指她「嚴重走樣」，外貌、身型崩壞，更將她與妹妹 Bella Hadid 比較，更有人質疑她過去曾「打針」，甚至因為濫藥而導致出現老態。其實 Gigi Hadid 曾解釋她自小患有自體免疫疾病「橋本氏甲狀腺炎」導致她的體重大起大跌，更會出現副作用，而她隨後在 Twitter 僅用一段說話反擊：

未來，我不會再解釋我的身材為什麼是這樣。其實，任何人的身材，不符合你對『美』的期待，他都沒有必要向你解釋。別評斷其他人，但服用藥物控制身材真的不是我會做的事，不要因為你不瞭解我的身體狀況，就把我想成那樣。 Gigi Hadid

Gigi Hadid：「不完美帶給我更多空間讓自己更好。」（IG@gigihadid）

Gigi Hadid 敢於在別人面前做回最真實的自己，也不會被外界對她的批評而打擊到自信心，加上過去在愛情、事業上的經歷，令現時的她散發出一種成熟的韻味，她深深明白沒有人是完美的道理，但這種「不完美」正正推動著我們變得更好。或許就是這種態度、從人生經歷得出來的智慧，吸引到向來只跟年輕女生拍拖的里安納度。