里安納度傳與Gigi Hadid正式交往！灑脫魅力令他打破25歲年齡魔咒
現年 47 歲的里安納度（Leonardo DiCaprio）傳與前女友分手不久後，力追超模Gigi Hadid，緋聞傳了整整兩星期後，有外媒引述消息指二人終於正式交往。現年27歲的 Gigi Hadid 打破里安納度「只愛到25歲的年齡魔咒」，而且她更是一位單親媽媽，到底她有什麼獨特的個人魅力，可以令里安納度「拜倒在石榴裙下」？
據外媒《PEOPLE》指，里安納度在今個月初宣布分手後，就主動力追 Gigi Hadid，可惜 Gigi Hadid 當時無意與里安納度發展，不過男方未有放棄，更主動積極參加 Gigi Hadid 時裝品牌發布會，在9月10日紐約時裝周後的派對上，二人被目擊愉快聊天，似乎成功攻陷女神芳心。
《Us Weekly》在22日也引述消息人士透露，里安納度與Gigi Hadid已正式交往，更大爆男方十分欣賞Gigi Hadid美貌與智慧並重，以及其冷靜處事態度，也認為對方是一個十分有教養的人。身為超模的 Gigi Hadid 很早就成名，身材豐腴的她也改變了模特兒圈的生態，雖然過去與 One Direction 前成員 Zayn Malik 離離合合，但她灑脫、堅持自我的態度令她散發出現代獨立女性的韻味。
Gigi Hadid 與前度離離合合5年 在愛情學懂尋回自我
曾被荷里活盤點為顏值最高的情侶，Gigi Hadid 與 One Direction 前成員 Zayn 由 2015 年 12 月宣布交往後，二人一直愛得高調。二人在交往7個月後因為磨合不到而短暫分手，幾個月後二人再復合，不過有傳當年事業正在起飛的 Gigi Hadid 多次拒絕 Zayn 的求婚，男方更為女友寫下《Pillow Talk》，其間也多次離離合合。
直到2019年二人復合後感情更加堅定，還在2020年迎來寶貝女兒 Khai。可惜在去年尾二人最終都是分手，有傳 Zayn 曾對Gigi Hadid 母親 Yolanda 動手，因而令關係無法再修復。回顧過去，其實在2016年二人正愛得火熱時，Gigi曾在某個電視頒獎禮中獲得「Our New Girlfriend」獎，當時她說了一句話，也輕輕說出年輕女生總會經歷過的愛情。不過相信Gigi經歷了這幾年心力交瘁的關係，終於深深明白到在愛情裡也要學懂為自己，才會真正決定與 Zayn 重回朋友、共同撫養女兒的關係。
從中學起，自己就一直是個好女友，每當遇上讓自己心動的男生時，就會不斷為對方付出。
單身後的 Gigi Hadid 成為單親媽媽，不過 Gigi 就是愈戰愈勇的女生。Gigi 在今年除了重歸模特兒界，為各位時裝品牌走秀，狀態大勇之外，她更宣布與美國泳裝品牌 Frankies 推出Gigi X Frankies聯名系列，以性感比堅尼、清新可愛的印花連身泳裝為主題，吸引了不少人入手，其形象照一釋出更一度登上熱搜。產後身材仍然如此火辣，其實Gigi Hadid過去也在母親的嚴厲監管下控制飲食，不過反而卻令她反思飲食為她帶來的全新定義，而且還建立自己對於身型的獨特看法。
吃健康的食物是用來保持身材，吃漢堡是用來保持理智。(Eat clean to stay fit, have a burger to stay sane.)
Gigi Hadid 的母親 Yolanda 其實是美國真人秀節目《The Real Housewives》的其中一員，而Gigi Hadid及妹妹 Bella Hadid 也曾為節目出鏡。在節目中 Yolanda 曾嚴厲監管Gigi Hadid的飲食，禁止她吃什麼會致肥的食物如蛋糕、漢堡等等，更直接抨擊Gigi是容易長肉的體質，也不讓她做一些會令自己變得健碩的運動，當年更有外界批評Gigi Hadid「她太大隻了，不適合當模特兒」。
後來有粉絲將其片段剪輯出來，並放上YouTube為Gigi抱不平。不過這些經歷反而令Gigi Hadid更加明白，所謂的「垃圾食物」都有它存在的意義，因為它會為我們帶來歡愉感，同時讓她建立另一套價值觀。
我不會因為別人的尖酸評論改變身型，如果我不是這樣子，也不會有今天的我。
在2020年Gigi Hadid未宣布懷孕消息前，她仍然為各大時裝秀走秀，當年有不少傳媒都直指她「嚴重走樣」，外貌、身型崩壞，更將她與妹妹 Bella Hadid 比較，更有人質疑她過去曾「打針」，甚至因為濫藥而導致出現老態。其實 Gigi Hadid 曾解釋她自小患有自體免疫疾病「橋本氏甲狀腺炎」導致她的體重大起大跌，更會出現副作用，而她隨後在 Twitter 僅用一段說話反擊：
未來，我不會再解釋我的身材為什麼是這樣。其實，任何人的身材，不符合你對『美』的期待，他都沒有必要向你解釋。別評斷其他人，但服用藥物控制身材真的不是我會做的事，不要因為你不瞭解我的身體狀況，就把我想成那樣。
Gigi Hadid 敢於在別人面前做回最真實的自己，也不會被外界對她的批評而打擊到自信心，加上過去在愛情、事業上的經歷，令現時的她散發出一種成熟的韻味，她深深明白沒有人是完美的道理，但這種「不完美」正正推動著我們變得更好。或許就是這種態度、從人生經歷得出來的智慧，吸引到向來只跟年輕女生拍拖的里安納度。
不完美帶給我更多空間讓自己更好。(I think that not being perfect has given me the freedom to keep getting better.)