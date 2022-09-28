簡慕華眼鏡短髮造型顯年輕　被喻「翻版王菲」、曾為情抑鬱靠自救

【簡慕華｜凍齡】「香港小姐」之名絕對名不虛傳，歷屆多位曾參選港姐的女星，即使年紀漸長，但無論在美貌或體態方面，都保持得很好，幾乎跟參選當年落差不大。現年45歲的簡慕華，本周日（25日）於社交網站分享戴眼鏡的短髮照，其白淨肌膚盡顯年輕感覺，引起網民大讚具「文青氣質」。



簡慕華參選《2000年度香港小姐》後入行，當時被喻為「翻版王菲」，雖多時擔任綠葉角色，但仍堅持演員夢，至去年播出的《大叔的愛》再受關注，更得網民投出的「民選最佳女配角」，為其22年事業生涯寫下肯定。

【簡慕華｜凍齡】簡慕華本周日（25日）於社交網站分享戴眼鏡的短髮照。(IG@kmw_r)

【簡慕華｜凍齡】簡慕華曾參選香港小姐。(《2000年度香港小姐選舉》截圖)

簡慕華出道至今，期間拍過多部電視劇，更三度獲《萬千星輝頒獎典禮》提名，在觀眾腦海中留下不少印象。其實早在入行前，簡慕華已對演藝感興趣，年少時曾替香港電台拍攝物理科教育電視。有別劇中正經的形象，事實上她個性好動、愛接受挑戰，雖在就讀香港科技大學物理系時成績優異，但曾言因不夠「好玩」，而不選從事科研工作，先投考航空公司，擔任一年的地勤人員後，再參選香港小姐，向著自己興趣發展事業。

【簡慕華｜凍齡】簡慕華於《金枝慾孽貳》中演技突出。(《金枝慾孽》劇照)

簡慕華演藝路上遇伯樂

在無綫電視時期，簡慕華幾乎都演配角，演技發揮不大，但卻密密做，並遇上「伯樂」監製戚其義。簡慕華曾在專訪透露，兩人在拍攝電影《鐵翼驚情》時結識，對方當時更笑稱自己像個學生般，常獨自提背囊上班和下班。或許這看出了簡慕華的努力，故她深得戚其義器重，無論《金枝慾孽貳》、《心戰》或《珠光寶氣》等，她的演繹都獲觀眾注意和讚賞。

【簡慕華｜凍齡】簡慕華拍攝《大叔的愛》爆紅。(《大叔的愛》劇照)

簡慕華︰「不過是走了三分一的人生」

演技多次受注目，但簡慕華曾在訪問時指，自己的樣貌和性格都沒攻擊性，即便在競爭大的娛樂圈，依然很安全，沒被攻擊過。正因隨遇而安的個性，她的演技予人好感，更在拍攝《大叔的愛》時獲不少人讚好戲，人氣再度上升。對於多年來不被賞識，網民都替她感不值，但她則是十分豁達，曾在訪問時指，覺得自己有120歲命，「現時不過是走了三分一的人生，所以已很滿足。鬥志沒磨滅過，從參加港姐入行以來也很喜歡這行。」她亦會一直增值自己，讓自己未來的演技更進一步。

簡慕華曾為情疑患抑鬱

人生不如意事十常八九，簡慕華曾在接受鄭丹瑞的YouTube頻道訪問時，大方提及自己疑似患抑鬱症的往事。她指出，曾因家人及感情方面壓力大，試過不想出街見人，「連看周星馳（電影）及卡通片都在哭。我知要看其他事去分散注意力，所有方法都試過，但情緒還是未能恢復。」直至一次照鏡，她認為自己不能再沉淪，於是上網搜尋抑鬱症病徵，發現「十個裡面十個都有」，並在過後與好友傾訴，多接觸大自然，最後終走出陰霾，「幸好這行有很多好友陪伴成長，我想大約半年時間，不用再吃藥，我就回復正常。」

【簡慕華｜凍齡】簡慕華與圈外男友結婚，其後定居加拿大。(IG@kmw_r)

簡慕華感姻維繫法：尊重

雖曾為情困，但簡慕華曾在訪問中，表示自己不趕時間覓真愛，並在離巢無綫電視後，於2017年與圈外男友結婚，其後隨夫定居加拿大。她在另一訪問中，亦提及自己是鏡粉，會與老公一起看MIRROR的作品，在日常生活中，更會互相遷就，「生活需靠大家協調，當中定有些非大家遇到的習慣或嗜好，但我覺得最重要是尊重對方，大家的關係永遠也會好好的。」正因互相體諒，才能保住那份愛的感覺。

【簡慕華｜凍齡】簡慕華早上有喝暖水習慣。(IG@kmw_r)

45歲簡慕華美貌與參選港姐時無差別

或許得到愛情滋潤，簡慕華至今依然保住年輕，看來跟參選港姐時無異。她的凍齡方法亦很簡單，曾於訪問中分享，會維持健康的生活習慣，如每天睡前都會把裝滿1000毫升暖水的保溫瓶在床邊，待翌日早上醒來後喝一半，並在整理思緒後，將另一半喝掉，才開始整日的事情，「那杯暖水對我而言，有排毒、醒胃作用。」此外，她亦作息定時，每星期還會抽時間打網球，同時做事樂觀、不花巧，以減少壓力，「生活舒服自在一點，人都開心點。」