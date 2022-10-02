看護分享病人臨終前的5大遺憾：沒勇敢過想要的人生、 太努力工作

如今的你，是否都在為更好的生活而努力打拼至疲憊不堪了呢？與此同時，你是否有忽略了身邊重要的人和自己的健康呢？



近日，小編看見了一則由看護人員分享關於自己在陪伴臨終的病人期間，傾聽了他們的人生故事。每個人生活上都經歷了各種各樣的情緒，如恐懼、憤怒、悔恨、更多的否認和最終的接受。 然而，她發現多數的病人在面對自己死亡前都會成長很多，在他們離開之前都找到了前所未有的平靜。

當被問及病人有什麼遺憾時，共同的話語一次又一次地重複，而以下正是他們留下的5個遺憾：（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 沒勇氣過真正屬於自己的生活，而是在過別人期望你過的生活。

這是最普遍的遺憾。有人非常在意別人如何看待自己，為了在別人眼裏的自己是好的，於是就跟隨了別人口中的自己去生活。當人們意識到自己的人生快要結束並清楚地回想起時，大多數人連一半的夢想都沒有實現到就要離去了。問自己的心，你在意別人的眼光而去做自己原本不想做的事情，真的值得嗎？

2. 太努力工作。

這是由男性患者說出的遺憾。他們想念孩子的青春和伴侶的陪伴，同時女性也談到了這個遺憾。為了能賺更多的錢，大部分人都把時間放在了工作上，甚至還會熬夜工作，所以工作的比例也佔據了人們一天裏的大部分。大家在努力工作的同時，也要留些時間陪伴重要的人且學會適當放鬆，別逼得自己太緊，因為休息也是為了能走更長的路。

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3. 沒勇氣表達自己的感受。

許多人為了與他人保持和平而壓抑自己的感情，結果他們安於平庸的存在，從未成為他們真正想成為的人。很多時候，真實的感受是很難表達出來，也有很多人選擇放在心裏不說或是等下次再說。但你知道嗎？有些事情一旦錯過了，就再也沒有「下次」這回事了。所以，勇敢一些去表達和爭取，因為你的勇敢可能會改變很多事情～

4. 沒能和朋友們保持聯繫。

許多人都只會忙碌於自己的生活，以至多年黃金般的友誼就這樣悄悄溜走了。當你一踏出社會後，是不是很少時間與朋友們聯繫了呢？別說朋友，連陪伴家人的時間也都少之又少。雖說朋友們各自都在為生活打拼，但也別忘了偶爾與朋友敘敘舊，聊聊各自生活中的小趣事，這是多麼快樂的事情呀～

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5. 活得不夠快樂

許多人直到最後一刻才意識到幸福是一種選擇。人只活一次，你怎麼捨得讓自己短暫的一生過得如此不快樂呢？生活中的不如意都是給你的考驗，過去的事情不必執着，向前看，往前走，怎樣開心怎樣來，記得人生只有一次，去成為那個最快樂且最好的自己吧。

藉此呼籲大家，想做什麼就做，勇敢些，不要讓自己的人生留下任何遺憾。人生是一場選擇，而這是你的生活，所以你必須明智且誠實地去為自己生活做出選擇，讓自己快樂及開心地過你的生活吧！

【本文獲「Goody25」授權轉載。】