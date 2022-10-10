【美麗戰場／程可為】TVB台慶劇《美麗戰場》開播一周已引起網民熱烈討論！現年71歲的程可為在劇中飾演鍾勝（杜燕歌 飾）之母、鍾家寶（陳瀅 飾）的奶奶。程可為是TVB的「御用阿媽」，在眾多劇集中飾演「慈母」角色深入民心，但原來現實中的她，不但從未試過為人母，而且是不婚主義者！



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現年71歲的程可為在《美麗戰場》中飾演鍾勝（杜燕歌 飾）之母、鍾家寶（陳瀅 飾）的奶奶。（《美麗戰場》截圖）

美麗戰場｜程可為由力捧花旦到御用慈母 不介意戲分演好每個角色

現年71歲的程可為（原名：楊蓮桂），於1972年入讀第一屆藝員訓練班而入行，而「程可為」這名字就是在訓練班時取的，寓意「將來的前程樣樣都可以有所作為」！程可為是一個顧家的人，入行初期會把全部收入給媽媽，在修讀藝員訓練班期間因為沒有收入，所以就報考香港輔警，賺外快幫補家計，相當孝順、懂事！

程可為曾分享指，當年在訓練班準備畢業時，曾獲邀參演同性戀電影，但當時卻因傳統觀念影響而推了這次機會，但幸好，畢業後也很快成為了TVB力捧的花旦之一，在1975年，更憑著劇集《乘風破浪》而成功令觀眾對她留下深刻印象。當時備受力捧的程可為，在眾多劇集中都能擔任第二女主角，事業可說是發展得如日方中，但她卻在1984年，毅然放下演藝事業，與家人移居加拿大溫哥華，在當地轉行做地產經紀。

程可為在1975年，憑著劇集《乘風破浪》成功令觀眾對她留下深刻印象！（《乘風破浪》劇照）

1996年，溫哥華樓市轉差，沒有甚麼生意，到1997年，程可為就返港當作旅行，回港後發現原來自己跟TVB的合約還未結束，反正加拿大樓市也不太好，所以她就決定重返TVB接拍劇集，一直拍到現在。

程可為到接近50歲才重返演藝界，由昔日的力捧花旦，到今日接拍的大多數都是媽媽或長輩角色，但程可為坦言並不介意，認為做人就一定要面對現實，「永遠覺得演員就是甚麼角色都要擔任」，不論是大角色或小角色都會盡力去演，很少會推劇本，可見程可為相當敬業！

程可為到接近50歲才重返演藝界，由昔日的力捧花旦，到今日接拍的大多數都是媽媽或長輩角色，但程可為坦言並不介意，認為做人就一定要面對現實。（《美麗戰場》截圖）

美麗戰場｜程可為不靠男人靠自己 因家庭背景自小堅守不婚主義

多年來，程可為都一直單身，至今仍沒有結婚的打算。她曾在訪問中分享指，由於父親有幾個太太，但她們會經常出現爭執，媽媽與爸爸亦經常為了一些瑣碎事吵架，令她自小就覺得婚姻不是一件美滿的事，所以她從小就堅守「不婚主義」，很享受一個人生活的自由，曾經拒絕過兩個男朋友的求婚，堅持不靠男人靠自己，寧願打一世工就好了！

一個人生活，沒有子女，錢留下來也沒有用處，不如讓自己在能力範圍內過得開心，這樣也就沒有什麼遺憾。 程可為

程可為因家庭背景影響自小堅守不婚主義。（程可為 Ching Ho Wai＠FB）

程可為雖然已踏進70歲之齡，但依然充滿魄力，指出只要還有能力就會一直做下去，直至沒能力記劇本為止，因為她依然很喜愛這份工作，「若果給我重新選擇，還是喜歡現在的職業、這樣的生活，一點都無悔。」

程可為雖然已踏進70歲之齡，但依然充滿魄力！（程可為 Ching Ho Wai＠FB）

【程可為Q&A】