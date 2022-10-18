下流上車族｜郭柏妍碩士畢業文武雙全 港姐入行2年極速上位劇接劇

【郭柏妍／下流上車族】TVB台慶劇《下流上車族》在還未開播時已經引起網民紛紛討論，昨日（17日）播出首集亦成功帶起話題！劇集由林敏驄、江美儀、郭柏妍、羅毓儀等主演，其中的郭柏妍（Rosita）為2020年香港小姐季軍，在劇中飾演的「車芊芊」是林敏驄、江美儀之女，亦是滑板高手，郭柏妍為配合角色特意抽時間去學踩滑板，如此用心難怪被公司力捧，入行2年極速上位！



【郭柏妍／下流上車族】郭柏妍（Rosita）為2020年香港小姐季軍，在《下流上車族》中飾演的「車芊芊」是林敏驄、江美儀之女，亦是滑板高手，郭柏妍為配合角色特意抽時間去學踩滑板！（《下流上車族》劇照）

現年25歲的郭柏妍（Rosita），於2020年參選港姐並奪得季軍而入行，當時憑著甜美的外貌被封「港版周子瑜」，在賽前已被視為其中一個大熱門，入行2年已極速上位，獲得不少拍劇機會，早前在劇集《白色強人II》中飾演驚恐症病人，劇情更講述她慘被色魔司機性侵，劇集播出後獲網民大讚演技自然。

【郭柏妍／下流上車族】現年25歲的郭柏妍（Rosita），於2020年參選港姐並奪得季軍而入行，當時憑著甜美的外貌被封「港版周子瑜」。（rositakpyy＠IG）

【郭柏妍／下流上車族】郭柏妍在劇集《白色強人II》中飾演驚恐症病人，劇情更講述她慘被色魔司機性侵，劇集播出後獲網民大讚演技自然。（rositakpyy＠IG）

下流上車族｜郭柏妍碩士畢業文武雙全

能夠在短短2年之間就備受力捧，相信郭柏妍必定有她的吸引之處，郭柏妍除了外貌出眾，原來私下更是高學歷的女學霸，而且文武雙全？郭柏妍在中學畢業後入讀了香港高等教育科技學院食品安全學科，後來更在香港大學進修食物安全管理碩士課程，即使在入行後，依然未有放棄學業，一邊工作一邊讀書，終在去年順利畢業，成功加盟高學歷港姐行頭！

【郭柏妍／下流上車族】郭柏妍在入行後，依然未有放棄學業，一邊工作一邊讀書，終在去年碩士畢業！（rositakpyy＠IG）（IG@rositakpyy）

郭柏妍在中學時期曾多次參加學界游泳比賽並打入八強，亦是步操樂團團員，更曾參加過朗誦比賽奪得不錯的成績，可說是多才多藝、動靜皆宜！郭柏妍自小已經熱愛嘗試不同新事物，入行至今參與過多個綜藝及清談節目，亦讓她在多部劇集之中挑戰不同角色，郭柏妍自己也勇於嘗試，並且對每個角色都準備充足。

【郭柏妍／下流上車族】郭柏妍在中學時期曾多次參加學界游泳比賽並打入八強，文武雙全 ！（rositakpyy＠IG）（IG@rositakpyy）

下流上車族｜郭柏妍入行2年極速上位劇接劇

以《雙生陌生人》中飾演的女秘書「Amber」為例，在劇中戴上假金髮大跳鋼管舞，為有更理想的拍攝效果，她更努力上堂練習，即使練到全身瘀傷，她也沒有半句怨言，相當勤奮好學，就連劇集監製﻿也大讚她：「她做到我要求的，她夠努力」。

今次在劇集《下流上車族》中也擔當重要戲份，郭柏妍也再為迎合角色，去學踩滑板：「每日收工就走去練，希望將勤補拙」。郭柏妍的勤奮與努力相信觀眾們也有目共睹，而在娛樂圈之中正正需要這份努力才能好好地發展，也難怪她入行短短日子得到不少機會，期待日後會看到她的更多作品！

【郭柏妍／下流上車族】郭柏妍在《雙生陌生人》中戴上假金髮大跳鋼管舞！（《雙生陌生人》劇集截圖）

下流上車族｜A0港姐自認入行前是宅女沒戀愛經驗 公開擇偶條件

而在感情方面，看到郭柏妍的甜美樣子，不少網民都以為她應該會有一定的戀愛經驗，但她在入行初期指自己是「A0」，令一眾網民相當驚訝！郭柏妍曾在接受傳媒訪問時，坦言自己在入行前是「宅女」，中學時期都是戴上眼鏡，放學就馬上回家，雖然身邊都有人追求，但也認為並不是適合的對象，所以一直未有拍過拖。

郭柏妍曾經分享過自己的擇偶條件，她認為先決條件是對方要有上進心，希望對方比自己高，要健談、開朗、風趣。郭柏妍早前曾與《愛．回家之開心速遞》中的「頭皮」吳卓衡傳出緋聞，不過兩人就否認，堅稱只是好朋友。雖然郭柏妍對拍拖保持開放態度，但就認為這階段並非首要選擇，希望先專注在現在的演藝工作上，隨緣就好。

【郭柏妍／下流上車族】郭柏妍在入行初期指自己是「A0」，令一眾網民相當驚訝！（IG@rositakpyy）

【郭柏妍／下流上車族】郭柏妍曾經分享過自己的擇偶條件，她認為先決條件是對方要有上進心，希望對方比自己高，要健談、開朗、風趣。（IG@rositakpyy）

筆者對郭柏妍的好學及敬業態度也表示相當欣賞，要在娛樂圈這個大染缸中保持初心並不容易，期望她可以繼續努力拍攝更多好作品，挑戰更多不同角色，勿忘初心。