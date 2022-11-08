100種女生｜不良少女因足球定性　踢波添關係情趣：非只行街睇戲

【世界盃｜100種女生】世界盃將要舉行，愈多人討論這項體育盛事。足球講求體能，不少人的刻版印象，都是停留於哥爺們的運動，甚少聯繫到女生。「女生踢波時，較男生心思細密，觀察較仔細，會注意場外細微事，以及隊友的心情和想法。」現效力香港傑志女子足球隊的鍾貝琪（Vicky）指出，雖認同男生腳法較札實，但同時女子足球也有其魅力之處。

攝影：陳葦慈 攝



【世界盃｜100種女生】鍾貝琪過去曾是位火爆的不良少女。(陳葦慈 攝)

從小學三年級開始接觸足球，只為與好友同樂，鍾貝琪指，「踢波是唯一能夠大批人一齊玩的運動，挺開心的。」直至現時，她依然這樣認為。不過，由於當初踢波熱衷不大，加上升中後結識不良朋友，讓她轉在當時認為的「好友」身上，尋找快樂氛圍。「食煙、飲酒、撩事鬥非、鬧家人......」她娓娓道出過去，除了毒品，大部分流氓行為都有做過。

那時認為該班朋友很重要。 傑志女子足球隊員 鍾貝琪

由於叛逆，鍾貝琪遠離足球，但在機緣巧合下，足球卻助其重拾正軌，改變人生價值。足球以外，她珍重家人，因母親為聾啞人士，當被不良朋友取笑時，讓其反思朋友的意義，「我當時不回家，母親便會來找我，看見我時多會含糊大喊，他們聽後便笑，模仿她的講話方式。初時不覺有問題，但每次也是這樣，我便想你是我朋友，為何要笑我的家人？」

正當疑惑之際，其同級女學生剛好找她，指想組班開足球隊，因小學時曾跟她作賽，故望能邀她加入。她最初沒被打動，經對方一番游說，最終開始動搖，慢慢跟她一起出去練習，重拾昔日的樂趣。她想原只想遠離舊有朋友圈，試出外接觸新事物，「開始會想自己生活好些，不想家人再被取笑。」她感激該同學和足球當時拉她一把。

若非她叫我踢波，我未必會重返球場，繼續與原來的「朋友」玩樂。 傑志女子足球隊員 鍾貝琪

【世界盃｜100種女生】鍾貝琪認為繼家人外，足球佔人生九成重要。(陳葦慈 攝)

從足球中學會「收火」

小時候視足球為玩樂，沒想到長大後，卻是她的人生導師。她道出繼家人以外，足球佔人生九成重要，「踢波讓我學會甚麼是紀律和態度，開始慢慢學習管理情緒和處事，整個人較以前謙虛。」在剛重投足球懷抱時，她仍未能搣甩過往的火爆和脾氣，「初時練習，會用與不良朋友的相處模式對待足球，結果常被教練罰，指責態度不好。」年少氣盛的她，被罰當然不服，會堅持自己沒錯，甚至向教練鬧返轉頭。

不過，當她長期被罰，獨自在場外看著朋友們踢波，整個球場氣氛充滿歡笑時，促使其開始心癢，想要參與其中，並反省自己有甚麼問題，「跑的過程感受到場外是怎樣，自己不能練波，某程度是有事做不好而被罰，雖不服氣但要服從。」真正修好壞脾氣的主因，是來自對手的激將法，「一直聽到的訊息是，『她這麼火爆，我們激她就會贏了。』你們愈看輕我，我便愈做給你看，我是行的。」經多次的挑釁，助其訓練出一顆平和的內心，不再是以往衝動的鍾貝琪。

雖曾一度放棄足球，錯失一段重要的練習時間，但鍾貝琪從不後悔，認為這提醒其如何做人，「你不經歷的話，不會知道自己有甚麼問題。經歷後便會提醒你，就像初心般，要如何對待足球，或是做人處事。」她形容足球有如「鎖匙」，令其想法開竅，「以前覺得自己甚麼都對，不會聽取意見，但歷很多事後，有時還要當隊長或副隊長，使自己學會接受別人意見、理性分析，並會以婉轉方式與隊員溝通。」

沒有足球就沒現在的我。 傑志女子足球隊員 鍾貝琪

【世界盃｜100種女生】自言個性男仔頭的鍾貝琪，表示保養隨心。(陳葦慈 攝)

男仔頭也貪靚？

不時在烈日當空中踢球，就不少女生而言，是保持肌膚白滑的大忌，不僅肌膚變粗糙，身體還留有多處瘀傷，多天後仍未消散。不過，眼前的鍾貝琪，則擁有散發陽光氣息的小麥肌，沒有半點妝容的臉上，幾乎不見毛孔、細紋，充滿彈性，在陽光的照射下，還看到水靈的淺啡眼珠，感覺柔和斯文，加上說話聲線平靜，若不是有翻閱其過去報道，難以想像過去曾是不良少女。

自言個性男仔頭的她，表示保養隨心，會用基本洗面乳，練波時塗防曬（不過時常忘記），但沒刻意保養，亦不懂化妝，最多會塗潤唇膏。但她也有貪靚一面，因遺傳外婆及母親的「無眉娘」特徵，她剛好認識一位會修眉的朋友，弄完後覺得不錯，故一直保持下去。

那時刷牙照鏡不覺肥，但後來發現向下望時，雙腳被肚腩遮住，衣服需穿大一兩碼。 傑志女子足球隊員 鍾貝琪

她甚注重自己體形，曾在考文憑試後，因讀書壓力、甚少踢波，還經常吃喝致身形暴漲，最重高達68公斤，連朋友也認不出她，「最健碩時約58公斤，沒太多脂肪。」由於發現跑動不及以前，並想保持健美身形，於是決定減肥。她曾試不少極端減肥法，如一日一餐和168飲食法等，都回不到原來的體重，直至近月來因壓力，而稍為消瘦。雖然她這樣說，但筆者認為其身材遠勝自己，根本是要求過嚴了！

【世界盃｜100種女生】對於擇偶條件，鍾貝琪會選非自己擅長運動的男生。(陳葦慈 攝)

會運動的女生更吸引？

此外，在愛情方面亦見她少女一面，會選擇非其擅長的運動型男生，不想自己佔盡風頭，並謂目標在30歲前結婚生仔，望有兩仔一女。對於「足球女生不吸引」的想法，她指出不少足球員平日也會化妝，看來很美，且也有魅力點，「有的男生喜歡另一半懂踢波或做運動，建立共同喜好，增添情趣，不用只是行街睇戲食飯。」

【世界盃｜100種女生】傑志球會今年改為半職業制，鍾貝琪認為可更集中於練習。(陳葦慈 攝)

自掏銀包追夢

有男生以足球員為職業，原以為女子足球僅為資源配套較少，但令人意外的是，她們居然連人工都沒有，只有傑志球會今年改為半職業制，薪金從千元至數千也有，其餘大部分都是贏波請食飯而已。雖要自掏銀包追夢，鍾貝琪坦言曾有一絲放棄念頭，但認為足球是「用錢買不到的快樂」，故決定堅持，而她亦從中六後到餐廳打工，長時間站立不能休息，直至現時成半職業足球員，閒時任足球教練，整個人放鬆不少，可更專注於足球興趣。此外，她亦會像其他隊員般尋後路，進修教練牌照，並詢問中小學老師的意見，希望成為體育老師。

多人注意女足，對我們而言是個好的鼓舞和幫助。 傑志女子足球隊員 鍾貝琪

靠6招儲錢踢波

鍾貝琪做事報喜不喜憂，表示甚少與家人提及自己事，為怕對方擔心，更選擇在飛往德國深造前一日，才向對方說要走，「這趟踢波旅程需要自費，我到當地也要工作賺錢。」因為家庭經濟不算鬆動，而她覺得自己搞得掂，因此不想讓家人費心。為應負外地及現時香港的生活費，她養成儲錢習慣，如在小學時，因每日有50元零用，她會只花20、30元，並將剩餘的儲起；亦會貨比三家，到百佳、惠康及士多格價後才買；寧走約20分鐘路程都不搭車；小時候只穿哥哥衣服，較女生服飾會到旺中購買；每當儲起一筆錢，便會定下一個小金額，來買東西獎勵自己；並養成記賑習慣。