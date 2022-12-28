林明禎自小刻苦捱到出頭天　9歲代母親幫弟弟洗澡、換尿片

林明禎｜昨日(12月27日)剛剛播出第二集ViuTV原創劇《心靈師》，當中擔任其中一位女主的「大馬女神」林明禎首次出演港產電視劇，令人大為驚喜。擁有甜美可人臉蛋、曼妙身材的林明禎在人前總是滿臉笑容，完美人設似乎看不出任何瑕疵和經歷過風霜的痕跡，萬萬想不到其刻苦耐勞的性格是艱苦童年磨練出來的。



昨日剛剛播出第二集ViuTV原創劇《心靈師》，當中擔任其中一位女主的「大馬女神」林明禎首次出演港產電視劇，令人大為驚喜。（IG @minchen333）

現年32歲的林明禎出生於馬來西亞檳城，在9歲那年父母離異，其後跟隨母親姓氏，並與母親、姊姊及兩個弟弟相依為命，一家五口感情深厚。林明禎曾直言「就算小時候日子再苦，也不會找爸爸」，因知道對方已另組家庭，何必打擾父親，其不靠男人的堅毅性格或許就是這樣煉成的。

現年32歲的林明禎出生於馬來西亞檳城，在9歲那年父母離異，其後跟隨母親姓氏。（IG @minchen333）

可能就是因為這樣，林明禎直言自己且前為止談戀愛非常理性，透露雖然熱戀期很難控制心情，但交往穩定後，就很需要自己的時間。即使樣貌出眾的她，因為決定交往前會觀察對方很久，直到符合才會進去那段感情，所以只交過3位男友。林明禎更曾自爆自己第一任男友交往8年，第二任2、3年。至於現在的擇偶條件最重要是相處時來電的感覺，以及有很多共同興趣與喜好。

由於媽媽經常為照顧他們，外出工作打拼，從小便非常懂事的林明禎由小學4年級開始便「姊代母職」幫忙照顧弟弟，不論是洗澡、換尿片或是「沖奶粉」都親力親為，精靈的她還會哄弟弟們睡覺。她表示兩個弟弟「就像我的孩子一樣」。

從小便非常懂事的林明禎由小學4年級開始便「姊代母職」幫忙照顧弟弟。（IG @minchen333）

由於小時候媽媽需要到新加坡工作，馬來西亞小孩又不能在新加坡上學，故媽媽將她們安排在親戚家中寄住。那裡的居住環境卻不是一般人能夠想像，茅草屋不但殘舊，半夜還會有蛇出沒，更讓人心疼的是他們會被取笑為「沒有父母的小孩」，但為了不想在外人面前展示軟弱，林明禎從來沒有向媽媽提及。那時林明禎就決定要努力工作，讓媽媽好好過日子。最終她也不是空想，現時媽媽可以退休享清福了。

雖然於香港已擁有大量粉絲，林明禎卻沒有就此鬆懈和停下腳步，她入鄉隨俗努力學習廣東話。（IG @minchen333）

雖然於香港已擁有大量粉絲，林明禎卻沒有就此鬆懈和停下腳步，她入鄉隨俗努力學習廣東話，並積極融入香港生活。林明禎曾於張敬軒主持的《軒公敲碗》節目內表示自己很愛吃咖喱魚蛋、 叉燒飯和沙嗲牛肉麵，因為想學好廣東話，故每次面對香港人就會努力說廣東話，就算「講得唔正」被人取笑，也會堅持下去，爭取每個學習機會。

擁有傲人上圍的林明禎卻從不露出「事業線」，分享在社交平台上的生活照不是家人的合照，就是展示見證努力運動成果的「馬甲線」。（IG @minchen333）

擁有天使臉孔和魔鬼身材的林明禎固然讓一眾男性臣服於她的裙下，為之神魂顛倒。但自從拍畢《飯戲攻心》後，更吸納大批女粉絲，就連不少以為奶聲奶氣的林明禎肯定是綠茶婊的女生都對其另眼相看、180度改觀。擁有傲人上圍的林明禎卻從不露出「事業線」，分享在社交平台上的生活照不是家人的合照，就是展示見證努力運動成果的「馬甲線」，絕非靠身材出位的女星，加上有親和力的笑容和肢體語言，令她成為「男女通殺」的女神。