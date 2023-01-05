宇多田光15歲出道即巔峰日本樂壇　受夠性別框架自稱非二元性別者

【宇多田光｜First Love 初戀】日本殿堂級歌后宇多田光的神曲《First Love》，因為Netflix日劇《初戀》播出的關係，再度在各大音樂平台上熱播！香港歌手張敬軒及陳蕾等都有在其演唱會中翻唱這曲，可見熱度不斷，令宇多田光這首24年前的神曲再度席捲全球及稱霸音樂榜。

宇多田光是日本傳奇女歌手，一出道瞬間成為日本樂壇的巔峰，曾經歷過2段婚姻，可惜最終也是離婚收場，宇多田光後來公開在社交平台上指出自己是一個「非二元性別者」，表示自己不想被婚姻狀況及性別所定義！



【宇多田光｜First Love 初戀】日本殿堂級歌后宇多田光的神曲《First Love》，因為Netflix日劇《初戀》播出的關係，再度在各大音樂平台上熱播！（《First Love》劇照）

【宇多田光｜First Love 初戀】宇多田光是日本傳奇女歌手，一出道瞬間成為日本樂壇的巔峰！（kuma_power@IG）

宇多田光出身於音樂世家 15歲出道即巔峰日本樂壇

宇多田光出身於音樂世家，母親藤圭子是著名演歌歌手，父親宇多田照實就是知名的音樂製作人，宇多田光也遺傳了父母的音樂天份，12歲就開始唱作生涯，15歲就以R&B風格歌手出道，出道後推出的首張日語專輯《First Love》，銷量已超過700多萬張，成績相當亮眼，也令她一出道即成為日本樂壇的巔峰！

【宇多田光｜First Love 初戀】宇多田光遺傳了父母的音樂天份，12歲就開始唱作生涯，15歲就以R&B風格歌手出道，她一出道即成為日本樂壇的巔峰！（kuma_power@IG）

宇多田光歷2度失婚 母親輕生大受打擊

「星二代」的人生看似風光，但事實上是有苦自己知，或許父母兩人都是音樂藝術家的關係，爸媽整日都在吵架，一有意見不合就吵著要離婚，和好了就再去結婚，兩人前前後後離了3次婚、結了4次婚，宇多田光也感到相當莫名其妙！

宇多田光並沒有因為父母的感情問題而失去對愛情的信心，她依然相信愛情，但或多或少都會略受父母影響吧！2002年，當時年僅19歲的宇多田光，在歌唱事業發展得如日方中時，宣布嫁給比自己大14歲的導演紀里谷和明，但有指紀里谷和明與宇多田光父親相處得不太融洽，而兩人也在2007年結束4年多的婚姻。

【宇多田光｜First Love 初戀】宇多田光父母前前後後離了3次婚、結了4次婚！（kuma_power@IG）

離婚後，宇多田光曾一度宣布暫別樂壇，表示想過一下普通人的生活，在停工期間四處遊歷，重新尋找人生意義。2013年，宇多田光深愛的母親藤圭子輕生，頓時失去了生命中其中一個最重要的人，令宇多田光大受打擊，接受了長達9年的精神治療。

在母親去世後半年，宇多田光就再婚比自己小8歲的義大利調酒師，婚後育有一子，不過結婚2年又再次離婚，有指丈夫在結婚後辭去了工作，令宇多田光要獨力負擔起生活支出的責任，難忍丈夫終日游手好閒，最終導致離婚收場。

【宇多田光｜First Love 初戀】2013年，宇多田光深愛的母親藤圭子輕生，頓時失去了生命中其中一個最重要的人，令宇多田光大受打擊，接受了長達9年的精神治療。（kuma_power@IG）

宇多田光受夠性別框架自稱非二元性別者

經歷2段失敗婚姻，宇多田光在近年突然宣布自己是「非二元性別者（non-binary）」，有人會誤以為這是「出櫃」的意思，但事實上，她很厭倦每天被問「Mrs.或Ms.應該怎樣稱呼你？」表示要她明確地定義自己的婚姻狀況及性別很不舒服，所以她希望打破性別框架，又指現有「Mx.」這不分性別的稱呼，宇多田光坦言這能被更廣泛地使用！