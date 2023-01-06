麥玲玲2023兔年運程｜12生肖整體財運　TOP3生肖凶星入主易破財

【麥玲玲2023兔年十二生肖運程｜財運】麥玲玲2023兔年12生肖運程一文看清！早前麥玲玲師傅已跟大家分享了今年12生肖整體桃花運、最旺事業運，今次就看看財運吧！兔年哪個生肖最旺財呢？兔年會否因「犯太歲」而破財呢？一同來參考玄學家麥玲玲2023兔年12生肖運程啦！



>>>麥玲玲2023兔年運程｜12生肖整體健康運 TOP3生肖相沖年恐損健康<<<

麥玲玲2023兔年運程：十二生肖運程一文睇清

麥玲玲2022兔年12生肖運程（麥玲玲授權圖片）

麥玲玲2023年兔年生肖運程：肖兔、龍、蛇、馬者

麥玲玲2023兔年運程：肖兔者



屬兔者今年「本命年」的財運走勢起伏較大，容易走向兩極，不妨以喜事沖喜「破歡喜財」令財運較為平穩。不過師傅提醒屬兔者今年要特別謹慎理財，做好風險管理。

麥玲玲2023兔年運程：肖龍者



癸卯年有「太陽」吉星飛臨，惟始終屬輕微「犯太歲」之年，採取以小博大的方式，不宜涉獵高風險的投機炒賣，以免無辜破財。

麥玲玲2023兔年運程：肖蛇者



屬蛇者擺脱了虎年的「犯太歲」衝擊，故整體財運發展將會較為平穩。師傅建議以穩健的長線項目為主，不宜冒進作高風險的短炒投機，以免招致損失。

麥玲玲2023兔年運程：肖馬者



兔年有「貫索」及「勾神」組代表金錢轇轕的凶星飛臨，加上破太歲之年，不宜涉獵高風險的投機炒賣，打算拓展新業務或創業者亦只宜以小博大，切忌大額投資。

麥玲玲2023兔年運程｜兔年有「貫索」及「勾神」組代表金錢轇轕的凶星飛臨（《五星級魚干女》劇照）

麥玲玲2023年兔年生肖運程：肖羊、猴、雞、狗者

麥玲玲2023兔年運程：肖羊者



屬羊者今年未有財星進駐，雖然正財收入有進步，但從商者可能要面對經營成本上漲、同業競爭激烈等問題，財運不穩定性較多，故做好兩手準備謹慎守財。

麥玲玲2023兔年運程：肖猴者



虎年受「沖太歲」的負面衝擊，屬猴者容易有投資失誤及破財情況，來到兔年既無沖無合，整體財運將會較為穩定。

麥玲玲2023兔年運程：肖雞者



「沖太歲」 之年財運本來已經有較大起伏，加上有「大耗」凶星入主，屬雞者新一年難免會有較多意料之外的開支，建議需要及早策劃理財方向。

麥玲玲2023兔年運程：肖狗者



無論做事抑或投資計劃均會有隱藏危機，師傅建議屬狗者需要調節心態以平常心面對，不宜將目標訂得太高，作重要決定前亦務必考慮周詳，切忌涉獵高風險的投機炒賣。

麥玲玲2023兔年運程｜師傅建議屬狗者需要調節心態以平常心面對，不宜將目標訂得太高。（日劇《惡作劇之吻》劇照）

麥玲玲2023年兔年生肖運程：肖豬、鼠、牛、虎者

麥玲玲2023兔年運程：肖豬者



屬豬者雖擺脱了虎年的「合中有破」的穩定性明顯較高，惟始終未有財星進駐，故不宜期望收入有大幅增長，需要控制開支，以免有入不敷支情況。

麥玲玲2023兔年運程：肖鼠者



屬鼠者今年容易受異性拖累而有金錢損失，建議剛開展關係者需要多了解對方背景，不宜貿然合作投資置業或有任何金錢轇轕，以免無辜破財。

麥玲玲2023兔年運程：肖牛者



癸卯年未有吉星或財星進駐，屬牛者將難以依靠人脈外力而得財，凡事需要親力親為，投資方面只宜守住熟悉的範疇，不宜開拓高風險的炒賣項目，以免無辜破財。

麥玲玲2023兔年運程：肖虎者



屬虎者今年整體財運將會較為平穩，惟始終未有吉星或財星駕臨，新一年仍需要凡事親力親為，不宜對財運有太大期望。

麥玲玲2023兔年運程｜屬虎者今年整體財運將會較為平穩（《男人唔可以窮》劇照）

**生肖命理只供參考之用，內容由麥玲玲授權刊登**資料來源：《麥玲玲2023年兔年運程》