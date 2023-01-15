屬兔、龍、蛇、馬｜麥玲玲2023兔年整體運程　屬蛇有凶星愛情最差

【屬兔、龍、蛇、馬｜麥玲玲2023兔年整體運程｜十二生肖】麥玲玲2023兔年運程來了！12生肖的整體運勢，愛情、事業、健康、財運一文看清。本次先是兔、龍、蛇、馬的整體運程，立刻看看蘇民峰2023屬兔、龍、蛇、馬的運程，兼解構犯太歲化解攻略。一同來參考玄學家麥玲玲2023兔年12生肖運程啦！



屬兔、龍、蛇、馬｜麥玲玲2023兔年整體運程一文睇清

麥玲玲2022兔年12生肖運程（麥玲玲授權圖片）

麥玲玲2023兔年整體運程：屬兔者

屬兔、龍、蛇、馬｜麥玲玲2023兔年整體運程：肖兔者（《遠看是蔚藍的春天》劇照）

麥玲玲2023兔年整體運程｜愛情運

肖兔者處於「本命年」的年份感情運變化多端，已有伴侶者及已婚者建議多花時間維繫，慎防破壞彼此間的感情及信任。



麥玲玲2023兔年整體運程｜事業運

肖兔者事業走勢上揚，惟犯本命年。若打算轉工跳槽者,必須要做好風險管理，避免出現「兩頭不到岸」情況。

麥玲玲2023兔年整體運程｜健康運

肖兔者今年屬「犯太歲」年份，健康運相對較差！容易影響睡眠質素甚至引發失眠問題。

麥玲玲2023兔年整體運程｜財運

肖兔者今年「本命年」的財運走勢起伏較大，容易走向兩極，不妨以喜事沖喜「破歡喜財」令財運較為平穩。

麥玲玲2023兔年整體運程：屬龍者

屬兔、龍、蛇、馬｜麥玲玲2023兔年整體運程：肖龍者《無法成為野獸的我們》劇照

麥玲玲2023兔年整體運程｜愛情運

「太陽」對肖龍女士有利，單身女士不妨把握機會，惟遇上對象亦不宜操之過急，以免關係快來快去。



麥玲玲2023兔年整體運程｜事業運

兔年有「六害」及「晦氣」凶星，加上屬「害太歲」年份，肖龍者容易有明爭暗鬥、溝通不足或言語誤會而開罪別人。



麥玲玲2023兔年整體運程｜健康運

今年健康無大礙，但難免會有瑣碎的健康毛病，例如牙痛、神經痛、腸胃炎或舊患復發等，師傅建議多作健康管理。

麥玲玲2023兔年整體運程｜財運

癸卯年有「太陽」吉星飛臨，惟始終屬輕微「犯太歲」之年，採取以小博大的方式，不宜涉獵高風險的投機炒賣。

麥玲玲2023兔年整體運程：屬蛇者

屬兔、龍、蛇、馬｜麥玲玲2023兔年整體運程：肖蛇者（《忘記你記得愛情》劇照）

麥玲玲2023兔年整體運程｜愛情運

「孤辰」凶星入主，此星較為不利桃花，若單身者渴望脫單，不妨借助身邊長輩及朋友介紹。

麥玲玲2023兔年整體運程｜事業運

兔年吉星進駐，不妨積極把握眼前好運，多構思工作上的新方向、親力親為監管下屬，整體事業將有上揚之勢。



麥玲玲2023兔年整體運程｜健康運

新一年有「孤辰」入主此星籠罩下肖蛇者不時有悶悶不樂情緒，師傅建議多接觸大自然或多做瑜伽、太極等運動減壓。

麥玲玲2023兔年整體運程｜財運

肖蛇者擺脱了虎年的「犯太歲」衝擊，故整體財運發展將會較為平穩。師傅建議不宜作高風險的短炒投機。

麥玲玲2023兔年整體運程：屬馬者

屬兔、龍、蛇、馬｜麥玲玲2023兔年整體運程：肖馬者（《機智的醫生生活》劇照）

麥玲玲2023兔年整體運程｜愛情運

肖馬者的桃花頗為暢旺，因「破太歲」之伴跟另一半有較多爭執，需要時刻控制自己，以免引發錯綜複雜的牆外桃花。麥玲玲2023兔年整體運程｜事業運職場上的是非口舌頻繁，以免鋒芒太露而遭受攻擊。師傅建議不宜急於求變，循序漸進、穩步向前較為合適。

麥玲玲2023兔年整體運程｜健康運

肖馬者今年健康未有重大衝擊，惟師傅建議年底進行詳細的身體檢查，主動捐血及洗牙應驗輕微血光之災。

麥玲玲2023兔年整體運程｜財運

兔年有「貫索」及「勾神」組代表金錢轇轕的凶星飛臨，加上破太歲之年，不宜涉獵高風險的投機炒賣，切忌大額投資。

**生肖命理只供參考之用，內容由麥玲玲授權刊登**資料來源：《麥玲玲2023年兔年運程》



【麥玲玲2023兔年整體運程 Q&A】