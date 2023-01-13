屬豬、鼠、牛、虎｜雲文子2023兔年整體運程　肖鼠忌重大工作變動

【雲文子奇門遁甲2023年兔年生肖運程｜愛情｜桃花運｜人緣】即將踏入兔年，「新一年新開始」，事業財運愛情運通通都會重新洗牌！不少女生都擔心自己在新一年運程會是怎麼，《01女生》邀請了玄學天后雲文子師傅為大家講解各生肖兔年運程！立即看看屬豬、鼠、牛、虎在兔年的整體運程！



雲文子奇門遁甲2023年兔年生肖運程｜玄學天后雲文子師傅MasterCloud（受訪者提供）

雲文子奇門遁甲2023年兔年生肖運程：屬豬、鼠、牛、虎者

豬

肖豬之人今年人緣運佳，不論上司、平輩同事抑或下屬，都樂意聽取你的建議，能令工作團隊發揮出最大價值，深得老闆歡心。

桃花能量盈滿，個人魅力驚人，兼且貴人興旺，出席社交活動時，都有望結識到理想對象，感情並且進展神速，很有可能閃婚，徹底擺脫一個人生活的日子。

事業運可以用「風生水起」來形容，意味兔年青雲直上，所以應善加利用這股優勢，為自己設定一個較具挑戰性的工作目標，不要過分保守。人緣運佳，不論上司、平輩同事抑或下屬，都樂意聽取你的建議，能令工作團隊發揮出最大價值，深得老闆歡心。

財運氣勢如虹，正財偏財皆有收穫，理財技巧大有進步，若能夠以多元化方案將資金分散到不同類型的投資中，鎖定利潤，見好就收，回報表現理想。田宅興旺，是「上車」置業良機。

雲文子奇門遁甲2023年兔年生肖運程｜肖豬桃花能量盈滿，個人魅力驚人，兼且貴人興旺，出席社交活動時，都有望結識到理想對象！（《男朋友》劇照）

鼠

肖鼠之人今年「刑太歲」，運勢明顯偏弱，不論工作或愛情也波折重重，舉步維艱。運勢雖弱，卻不代表一沉不起，有賴一些較年長的人或前輩，良師益友的提點，會如汪洋的導航明燈一樣。

愛情運有停滯不前之象，就算遇到傾心的人，卻因自信問題，不敢踏前一步，以致有可能錯失好姻緣。悲觀愛情主義令有心人對你若即若離。

事業運迂迴曲折，被公司的人事變動，公司高層大執位，弄至陣腳大亂，甚至受盡委屈，面對不合理的工作量，全盤照收。事業運低迷之年，不作出任何重大改變，不論調部門、裸辭、轉工、創業，在兔年最好還是暫時擱置，做錯抉擇，情況有可能更劣。

財運危機四伏，財氣難聚，孤注一擲，選擇高風險投資工具，更易招來損失。對財運較弱的鼠人來說，尤其重要，不妨考慮長期而穩定地投入資金，賺取長線收益，這種定期定額的投資機制，既可減少風險，亦有較穩定的回報。

雲文子奇門遁甲2023年兔年生肖運程｜肖鼠事業運迂迴曲折，被公司的人事變動，公司高層大執位，弄至陣腳大亂，甚至受盡委屈，面對不合理的工作量，全盤照收。（《我要準時下班》劇照）

牛

肖牛人士今年的人緣運勢雖旺，但貴人助力僅屬一般，謹記事必躬親，不要隨便假手於人。宜趁人緣處於強勢之時，擴大人際網絡。

愛情運喜中帶憂，人緣運佳，促使異性緣亦有增無減，這些異性緣很多時都由工作帶動，包括公司的單身同事，或者對外的合作夥伴。認識異性的機會多了，發展出三角或多角戀的可能性，亦因而提升。如因心多或心軟，繼續維持這種複雜關係，自食惡果，難與正桃花結緣。

事業運一路飙升，但往往需付出雙倍力度，才有理想回報，謹記「親力親為」四字箴言，若要做出好成績，必須積極參與。面對工作新挑戰時，受人緣運帶動，令團隊形成一股強大的協作力量，彼此互相支持、互相包容。領導才能亦漸露鋒芒。

財運漸入佳景，今年以長線投資為主，建立健康的投資理財邏輯思維，不要貪圖豐厚利潤，投資不宜太過進取，尤其那些短炒買賣，令自己墮入高風險境地。另外，要「收緊開支」，不要讓自己在網上過度消費。

雲文子奇門遁甲2023年兔年生肖運程｜肖牛愛情運喜中帶憂，人緣運佳，促使異性緣亦有增無減，這些異性緣很多時都由工作帶動。（《社內相親》劇照）

虎

肖虎人士今年能一洗之前頹氣，走出陰霾，源源不絕的正能量令整個人也面目一新，形成一股強大氣場，運勢如虹，很多事不費吹灰之力，已見績效。兔年將成為「人氣之王」，一舉一動，都充滿說服力和權威性，加上有權勢的貴人在旁相助，應善用今年人緣運佳的優勢，多參與社交活動，加強人脈，拉闊眼界，將可實現更遠更大的願景。

桃花運銳不可當，魅力指數大增，身邊不乏異性把你團團圍住，因此應把握今年的愛情運升勢，謹記不要在心儀對象面前，「角色扮演」，強裝出來的形象，不會持久。唯有舒服地做真實的你，才可發展出一段健康又長久的關係。

事業運銳不可擋，內在潛力將全面爆發，輕而易舉就能說服上司、客戶，接受你的創新建議，若有工作或生意計劃想實現，應趁時運好而逐步實踐。但凡事要量力而為，兼顧太多事務，令自己分身乏術。有可能導致所有項目也「爛尾」。

財運步步高升，自身的工作實力有目共睹，升遷，薪酬待遇自然同步提升。人脈關係廣度愈來愈闊，人緣必可帶動財源，投資機會、資訊更有力，有把握，偏財逐步增旺。有創業打算的虎人，今年不論獨資或合伙創業的計劃，也適宜付諸實行。

雲文子奇門遁甲2023年兔年生肖運程｜肖虎應把握今年的愛情運升勢，謹記不要在心儀對象面前，「角色扮演」，舒服地做真實的你，才可發展出一段健康又長久的關係。（《我要準時下班 》劇照）

*生肖命理只供參考之用，內容由玄學天后雲文子師傅MasterCloud授權刊登**

資料來源：《雲文子奇門遁甲2023年兔年生肖運程》

雲文子師傅 MasterCloud

玄學天后雲文子師傅MasterCloud，奇門遁甲風水大師，榮獲「2009國際十大易學風水名師」、「2008十大易學風水策劃風雲人物」、「2020香港最傑出企業服務大獎」等獎項，曾任北京聯合大學風水客座教授。國際品牌及金融機構御用風水行政策劃顧問 (包括: JIMMY CHOO、BOUCHUERON、BALLY、BVLGARI、Vivienne Westwood、FILA、遠洋地產、Blackstone(黑石集團)、UBS瑞銀集團、瑞士信貸集團(Credit Suisse)、 DLJ Real Estate Capital Partners等)。出版「奇門遁甲」十多本著作。



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