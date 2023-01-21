農曆新年2023｜8大派利是注意事項要知道！新婚夫妻必學要派雙封

農曆新年就到了！不少未婚人士每年都十分期待「逗利是」的環節，但對於已婚夫妻，特別是新婚夫妻們，派利是可說是一大煩惱！派利是原來有不少學問，要不要派給已婚弟妹？利是公價是甚麼？所用的利是封又有甚麼限制呢？《01女生》立即為大家拆解8大派利是的注意事項！



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農曆新年派利是學問｜1. 新婚夫妻要派「雙封」

新婚後的第一個農曆新年，初次體驗派利是，夫婦兩人需要各派2封，寓意「雙雙對對」好意頭。不過亦有指，若共派4封利是的話，「4」字有點不吉利，所以大家仍可按照自己意願決定派出單封還是雙封。如果對方並不認識你的另一半，也可以選擇派單封的！

農曆新年派利是學問｜1. 新婚夫妻要派「雙封」（wongtsuiyu＠IG）

農曆新年派利是學問｜2. 要派給未婚長輩及已婚弟妹

如果身邊有長輩是未婚，可以派利是給他們以送上祝福，如果家中弟妹或後輩已經結婚，也可以照派利是給他們作為一點點心意。

農曆新年派利是學問｜2. 要派給未婚長輩及已婚弟妹（《愛·回家之開心速遞》劇照）

農曆新年派利是學問｜3. 利是公價

派利是給親戚、朋友的金額可根據與親戚的關係，一般為$50至$500不等。如果是普通同事、鄰居、大廈保安、餐廳職員等都可封$20。

農曆新年派利是學問｜3. 利是公價（gettyimages）

農曆新年派利是學問｜4. 親戚送禮回利是

經常聽到若收到親友送禮要「擇」一封的說法，事實上當親朋好友帶了賀年禮物來你家中拜年時，就可以回一封利是給對方作為回禮，金額一般是$20或$50。

農曆新年派利是學問｜4. 親戚送禮回利是（《愛·回家之開心速遞》截圖）

農曆新年派利是學問｜5. 利是金額千萬不要出現單數

喜慶日子當然希望「好事成雙」，所以成雙成對才夠吉利，加上喪禮上的吉儀金額才是單數，所以新年封利是就不要封單數金額了！

農曆新年派利是學問｜5. 利是金額千萬不要出現單數（gettyimages）

農曆新年派利是學問｜6. 新年期間遇白事不要派利是

如果在新年期間，家中不幸有白事，就不要到別人家中拜年和派利是了！

農曆新年派利是學問｜6. 新年期間遇白事不要派利是（gettyimages）

農曆新年派利是學問｜7. 避免用藍色、綠色、白色利是封

農曆新年是喜慶日子，一般都會用大紅大紫的利是封，不過近年越來越多融合了不同設計的利是封款式，有些更會以卡通公仔作為設計，但藍色、綠色、白色、黑色被視為不吉利的顏色，挑選利是封時就避免選擇這些顏色，以免長輩看到會不喜歡！

農曆新年派利是學問｜7. 避免用藍色、綠色、白色利是封（gettyimages）

農曆新年派利是學問｜8. 派利是時限

在中國傳統之中，正月初一到正月十五都是新年，所以派利是會由初一派到十五。