毒舌大狀｜鋼琴家林小湛不言休：想做更多傳承下去 45歲入行圓夢

【毒舌大狀｜林小湛】由黃子華、謝君豪、王丹妮、廖子妤、王敏德、何啟華等人主演的兔年賀歲電影《毒舌大狀》，上映9天票房已衝破5000萬！在電影中除了一眾主演精彩、大快人心的表演外，一眾配角專業的演出，其中飾演反派角色廖子妤母親的林小湛（Alannah），在戲中大展精彩琴技，成為亮點之一。而在現實中林小湛在音樂方面造詣亦是相當高，曾為英女王伊莉沙白二世國宴中演奏，來頭不小！



林小湛83歲依舊渾身散發優雅氣質

林小湛每次出場都是渾身散發出優雅知性的氣質（YouTube@安樂影片 Edko Films Ltd.）

或許大家對於林小湛（Alannah）這個名字有點陌生，但當看到她的模樣總會有些熟悉感，皆因她曾出多部戲劇，每次出場都是渾身散發出優雅知性的氣質，即便她已踏入83歲。

林小湛的母親鮑以文是一名老師及畫家，自幼受藝術薰陶，在5歲時起學習鋼琴，從此她的人生重心就此傾於琴鍵上，為保持狀態，每日都會至少練習最少6小時。而林小湛也在19歲時以全港最高分考獲鋼琴8級並獲推薦至皇家音樂學院進修，獲取到教授院士資格。

林小湛曾為英女王鋼琴演奏 並獲授「英女皇銀禧勛章」

林小湛曾為英女型鋼琴演奏，並獲授「英女皇銀禧勛章」（林小湛曾接受《香港01》專訪時提供）

林小湛在1980年代全家移居至加拿大溫哥華，繼續她的音樂藝術生涯，更培養出不少優秀的鋼琴老師。其間林小湛一次得知軍隊尋找會鋼琴的人，就毅然決定參軍，完成了四個月的軍事訓練，其後更有機會在英女王伊莉沙白二世（Elizabeth II）的國宴上為她演奏，後獲英女王頒授「英女皇銀禧勛章」，也成為值得驕傲和羨煞旁人的經歷。

林小湛曾教授多位本地著名演員 林嘉欣也曾是她學生

在拍攝《毒舌大狀》時更即興與王敏德交流鋼琴心得。（YouTube@安樂影片 Edko Films Ltd.）

林小湛除了一位出色的演奏家外，她更是一位桃李滿門的老師。林小湛除了對音樂有追求外，對戲劇亦很感興趣，所以在回流返港除了教授鋼琴外，同時亦教授歌唱技巧、演戲和禮儀等，而她的學生非常多，除了有林嘉欣、張艾嘉、林峯等本地演員，就連加拿大演員Molly Parker也曾跟隨她學演戲，可說是桃李滿天下。

林小湛45歲入行成演員 《真情》高校長成一代回憶

林小湛45歲入行成演員，《真情》高校長一角成一代回憶。（《真情》截圖）

而熱愛表演藝術的林小湛，在45歲時正式入行成為演員，圓了她的演藝夢想，也向眾人證明了起步慢沒關係，追夢從不限於年齡。林小湛入行接連拍攝《鑑證實錄》、《無業樓民》、《妙手仁心Ⅱ》、《五個小孩的校長》等電視劇及電影，其中最讓人留下深刻印象的絕對是在1997年出演《真情》的「高校長」，成一代人的回憶。

除了在香港拍劇外，林小湛亦有在美加的演藝圈中演出，包括《MacGyver》、《Wiseguy》、《Dark Angel》等，其中在《New York Minute》飾演黑社會大家姐Ma Bang，達成不少演員的目標。

林小湛永不言休：依然有很多事想做

林小湛永不言休：依然有很多事想做（IG@isabella_official_happycourier）

現在的林小湛已減少在幕前演出，但依然有為政府機構、選美機構、企業家等擔任導師，提供一些形象及禮儀培訓。而能讓林小湛勇於追夢、不言休，絕對離不開她美滿的家庭，她早年與著名的小提琴演奏家洪逸濱結婚，育有一對兒女。現在全家定居於加拿大生活，但林小湛為了工作以及因疫情原因，與家人分隔兩地，曾笑言會被老公投訴，但表示依然有很多事想做，希望在離世前，可以做一些事一直傳承下去。