慎入！1個幅圖看出原生家庭對你的影響有多深？願你在被愛中成長

我們每一個人在一生中都會有兩個家，第一個就是我們從小長大的家，包括了我們的父母與兄弟姐妹，這就是我們的原生家庭；第二個就是我們自己結婚後組成的家，也就是再生家庭。我們的原生家庭對我們的成長有著深厚的影響，如果父母與孩子的關系友好，當然孩子擁有足夠的愛，但這種原生家庭比較不常見。



所謂「家家有本難念的經」，每個家庭都各有隱憂，只是多或少而已。原生家庭之所以影響深遠，是因為沒有足夠的愛。

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當我們開始踏進社會、談戀愛、步入婚姻，這些與人際關系息息相關的事項就會感覺到自己與另一半有著一些差異。除了後天養成的價值觀之外，很多時候都是被原生家庭所影響。因此，要擁有愉快的人生，我們就應該要多了解自己的過去。

這個畫面，哪一個部分先吸引你的視線？

1. 女人或紅球

2. 小男孩

3. 烏鴉或樹枝

看好了嗎？看好了就要來看解答咯！

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1. 女人或紅球

如果你第一眼先關注女人或是手上的紅球，那麼表示在你的成長階段都得到家人的無限關愛或充足的陪伴。你的成長過程就像女人緊緊地握著紅球一樣，一直被好好的呵護。這樣的原生家庭，讓你安全感十足，能在這樣的環境中長大，大多數都有著正向、積極的、對於認識新朋友也不會排斥，喜歡熱鬧的氛圍。也因為經常有人陪伴，一旦落單就會需要花時間去適應這份孤獨感。

2. 小男孩

如果你第一眼先關注的是小男孩，那麼在你的成長歲月裏應該有一段時間缺少了家人的關心和陪伴。就好像這個小男孩，他渴望的不只是得到紅球，更希望是得到前面的女人可以轉過來抱一抱他。這樣的原生家庭讓你有時候會變得焦慮，在與他人相處的時候會覺得少了安全感。因此，你會花比較多的時間來面對你心裏面的情緒，很容易否定自己的價值，你所需要的是多多練習如何更愛自己。

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3. 烏鴉或樹枝

如果你第一眼先關注的是樹枝、烏鴉或鳥巢，那麼在你的成長歲月裏經常都是孤獨一個人的。經常都需要自己去面對難題，逐漸讓自己變得非常獨立，也不需要同伴的陪伴。在這樣的原生家庭成長，會較常選擇逃避，並將自己的心事藏在心裏，不願意分享。也因為長時間獨自一人，所以你很難相信一個人，要交朋友也需要一段時間才能交心。加上有著很強的防衛心，就算人家一片好意也會抱持懷疑之心，讓人覺得你難以靠近。

我們改變不了我們的原生家庭，就算可以也要花很長的時間。當自己覺得自己的原生家庭存在著問題，那麼可以嘗試在自己的再生家庭開始做出改變，別讓原生家庭的不美好帶到自己的再生家庭成為一個惡性循環。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】