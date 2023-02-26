婚宴回禮｜茶葉蜜糖紅白酒6款食品回禮推介$16起　1款寓多子多孫

參加婚宴「人情」動輒千元起跳，雖然作為賓客，主要是分享新人結婚的喜悅，但新人的回禮亦代表了對賓客的謝意，印有新人相片或名字的鎖匙扣或卡片是否有點馬虎、欠缺誠意？想為親友們帶來「驚喜」而非「驚嚇」，或可參考以下介紹的婚宴回禮，有心思之餘亦不昂貴。



傳統回禮 婚宴後逐家到訪表謝意

為表示對賓客的謝意。婚宴上新人大都會回贈禮物，傳統中，回禮是婚禮結束後，由一對新人逐家逐戶送贈，但現今禮節已被簡化，回禮就在婚宴當天完成。至於選擇什麼禮品並沒限制，新人宜考慮個人預算，由十多元到數十元豐儉由人。亦可選擇客製化的產品或款式，不少人會選擇「實際」一點可以吃進肚的食品，甜品、朱古力、酒辦也有。

【$50以上回禮之選1】迷你紅白酒

基本上，紅白酒婚宴必備，若把酒也作回禮小物亦大方得體。不少店舖都可為新人訂造回禮專用的紅白酒，新人更可自訂酒標上的圖案、文字等，製作一支專屬的回禮酒，可讓賓客帶回家慢慢品嚐。

MJ Wine House

網址：www.mjwinehouse.store/

Whatsapp：9268 0013

價錢：$60起/支（最少需訂購24支，可客製化酒標上的圖案、文字）



【$50以上回禮之選2】朱古力

傳統的婚宴上，新人會向賓客派「囍糖」，代表賓客也沾上新人的「喜氣」，但隨着婚宴西化，新人都喜歡以朱古力化替中式囍糖。Sayvour朱古力有不同可可濃度供新人選擇，亦可設計個人化的朱古力，除了在朱古力上印上「囍」字外，新人也可提供相片，把圖案印上朱古力上，別具心思。

Sayvour

網址：www.sayvour.com.hk/

Whatsapp：6274 5235

價錢：$68/盒（1盒2粒，沒設訂購下限，可客製化朱古力上的圖案）



【$50以下回禮之選1】茶葉

茶葉/茶包相信也是最普遍的回禮之一，若想花點心思，新人可從茶葉入手，除了普洱之外，市面上有多款新興的茶葉供選擇，包括梨山紅烏龍、果木鐵觀音等，包裝設計也具時尚感，一改過去「老派」形象，同樣也有客製化設計服務。

Sumyip Tea

網址：https://sumyiptea.com/

Whatsapp：6241 9289

價錢：$25起/份（最少需訂購5份）



【$50以下回禮之選2】馬卡龍

甜品糖果除了朱古力，近年色彩繽紛的馬卡龍（Macaron）也大受歡迎。法國馬卡龍一口一件，無論口味抑或顏色都可選擇。有網店亦推出專為新人而設的馬卡龍回禮，任選7種口味、顏色、絲帶、標貼等。

Surpriser

網址：www.surpriser.com.hk/

電話：5598 2983

價錢：$17起/份（最少需訂購80份，可客製化口味、顏色、絲帶、標貼等）



【$50以下回禮之選3】蜜糖

甜甜的糖果朱古力可能會被視為不太健康，但一樣甜甜蜜蜜的蜜糖，卻對健康有益。精緻造型的蜜糖加上攪攪棒，再配上個人化的名牌，可以為賓客留下深刻的印象。

Wisherdove

網址：www.wishesdove.com/

Whatsapp：5248 5433

價錢：$16起/份（最少需訂購100份）



【$50以下回禮之選4】囍麵

中國傳統中，麵條有長壽的意思，所以新人送麵作回禮，亦有向賓客送上祝福的含意。有傳統麵廠為新人做婚宴回禮，設計和包裝以可愛風為主，當中兩個獨立包括的蝦子麵代表一雙一對，蝦子代表年生貴子的意思。

蝦子麵用設計獨特的禮盒包裝，而且蝦子麵有「多子多孫」的寓意，向新人和賓客送上祝福。（圖片來源：永樂粉麵廠官網）

永樂粉麵廠

網址：www.wingloknoodle.com/

價錢：$30起/盒（1盒2個，沒設訂購下限）

