台女每天要求愛愛至少一次　因性慾強求醫揭患「這病」？

情到濃時，很多情侶都會選擇纏綿一下。不過一位台灣女生每天都會要求男友與自己親熱，分手後亦會經常自慰解決需要。後來她前往求醫，打算尋找自己性慾強的原因。



一位台灣女生每天都會要求男友與自己親熱，分手後亦會經常自慰解決需要。（《無法抗拒的他》劇照）

台灣節目《醫師好辣》經常請來醫生，分享以往遇過的有趣案例。近日他們邀請到婦產科醫生鄭丞傑，討論一位因性慾強烈而備受困擾的女病人。該位30歲女生性慾向來強烈，交往時更會要求男友每日與自己發生性行為至少一次，結果對方終於受不住，決定結束關係。

不過她的性慾並無因分手減退，反而每天以自慰解決需求，後來更前往求醫。鄭醫生表示，他與該女生見面時察覺對方身形略胖，手毛及唇毛頗多，詢問後發現她的胸部和背部均有毛髮，月經日數亦相對較長。其後為該女子抽血檢驗後，發現她患有「多囊卵巢症」。由於她身形較胖，皮下脂肪厚，故衍生更多雄性激素，導致體內荷爾蒙失衡。她其後透過服用避孕藥改善情況，同時根據營養師餐單控制飲食，體重下降之餘，經期亦開始回復規律，同時解決了過往需求龐大的問題。

婦科方秀儀醫生（受訪者提供）

就「多囊卵巢症」的成因、病徵和解決方法，《01女生》諮詢過婦科方秀儀醫生專業意見。「多囊卵巢症」主要是先天性的，成因是由於過高的黃體刺激素或胰島素抗阻，引致卵巢產生過多雄激素。除了受遺傳因素影響，亦跟環境因素有關，例如肥胖、缺乏運動。因此，肥胖的女士是比較高危會患有「多囊卵巢症」，這是由於患者通常有脂肪積聚問題，故體重超標可以是症狀之一。

儘管這些患者每邊卵巢有很多卵泡，但這些卵泡多發育不好，也會有排卵困難，所以經期不準，亦難以受孕。（《金魚妻》劇照）

「多囊卵巢症」患者一般有三種表徵，分別是：經期不準、排卵困難；男性荷爾蒙過高的表徵，如：體毛多、易長暗瘡及脫髮等；超聲波顯示卵巢增大，每邊有至少12個以上2-6mm的卵泡，分布在卵巢皮質的周邊。患有「多囊卵巢症」的患者月經稀疏，但雌激素較高，間接令子宮內膜變厚，增加患子宮內膜癌的風險。患者也較大機率患上高血壓、心臟病、血脂過高及糖尿病等。

儘管這些患者每邊卵巢有很多卵泡，但這些卵泡多發育不好，也會有排卵困難，所以經期不準，亦難以受孕。如成功懷孕了，小產、妊娠糖尿病的機會也會比正常人高。雖然患者男性荷爾蒙比較高，也可能有表徵如體毛多、易長暗瘡及脫髮等，但未有研究顯示患者性慾因此增加。

多囊卵巢症至今無法根治，只能針對病徵「治標」。體型肥胖的女士應該多注意均衡的飲食，及做適量的運動以控制體重。患者成功降低10%體重一般可以回復正常排卵功能，繼而令經期較有規律及增加懷孕的機會。如果經期不準及稀疏，會處方荷爾蒙藥如黃體酮或避孕藥調經，讓子宮內膜定期脱落，減低患子宮內膜癌的風險。針對有生育需求的婦女，會考慮服食排卵丸、施打促排卵針及體外受孕等方法增加生育機會。