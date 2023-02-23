現代人愛玩手機，總是機不離手，甚至乎在上廁所時都愛「一心多用」！如果你也有邊上廁所邊滑手機的習慣，又或者是手機重度成癮者，那麼要當心了！如果告訴你，上廁所時玩手機會令身體帶來不少壞處，甚至長痔瘡的話，你又會否控制一下呢？



上廁所玩手機可致7大恐怖後果！（《女神降臨》劇照）

近日秀傳紀念醫院在社交平台《健康神隊友 彰化秀傳紀念醫院 秀傳醫療體系》Facebook中透露原來有近八成患者都因為如廁時邊玩手機時間過久，故長出痔瘡！他們更有指原來如廁時邊玩手機會造成以下七大影響：

1.頭暈

2.頸椎間盤突出

3.近視

4.血壓升高

5.痔瘡

6.便祕

7.乾眼症



為了解更多有關上廁所玩手機的影響，《01女生》特意邀請到香港大學醫學院名譽臨床助理教授 外科專科 鄭敏樂醫生為大家解答疑惑，希望各位女生可以安心如廁！

香港大學醫學院名譽臨床助理教授 外科專科 鄭敏樂醫生 (圖片由受訪者提供)

為什麼上廁所玩手機導致這麼多問題？

上廁所玩手機屬於一個解壓行為，可能因為不少人平日工作繁忙，上廁所是一個解壓位置，因此令能夠享受手機的時光更顯珍貴。

鄭敏樂醫生指，因為不少人有「歎廁所」的不良如廁習慣，沒有便意亦照舊坐在廁所上。當邊上廁所邊玩手機，人習慣以蹲坐形式，會使血液向下流，使腦部供血不足，使人頭昏腦漲。而且因為廁所的背靠不足，很少人會保持坐直姿勢如廁，過程中因身體不自覺向前傾，令頸椎受到較大壓力，導致頸椎前屈度發生變化，長遠會加劇「烏龜頸」及頸椎間盤突出！

不良如廁習慣可致痔瘡、便秘、頸椎間盤突出等！（Shutterstock）

如果長期以不良姿勢及習慣性如廁時玩手機，就會培養到不良如廁習慣，鄭醫生指當中最直接及高危的風險就是生痔瘡及造成便祕。因為坐於馬桶上太久會令血液流向肛門位置後，令血管膨漲，造成出血、肛門突出、刺痛及痕癢，長期壓力下令到肛口組織充血或向下垂而誘發痔瘡。

不良如廁習慣影響多 高危人士不單上廁所玩手機

除了沉迷玩手機，還有其他高危人士會容易有痔瘡問題！（《大叔的愛》劇照）

不良如廁習慣會影響排便，因為排便屬於肌肉反射動作，但玩手機會干擾大腦對排便傳導神經的指揮，因此延長了排便時間，久而久之會形成排便困難。鄭醫生指原來高危人士不單止沉迷玩手機一族，其他高危人士包括有邊如廁邊看書、有便祕問題的、用力大便、懷孕女士、曾以順產生產的媽媽等。

對於痔瘡症狀及形成，鄭醫生分享會有四期：

痔瘡症狀第一級：排便時可能出現少量出血，或伴隨搔癢感與分泌物，痔瘡沒有脫出肛門。

痔瘡症狀第二級：排便時痔瘡會脫出肛門，但可以自動縮回。

痔瘡症狀第三級：痔瘡持續增大，排便時脫出肛門後，必須用手將其推回肛門。

痔瘡症狀第四級：痔瘡長時間脫出，且無法用手推回。



鄭醫生指當出現第四期的痔瘡病症就是最為嚴重的，必須求醫，視乎情況以結紮方法使痔瘡脫落，或者以環狀痔瘡切除手術的方法處理。

良好如廁習慣！醫生：急就去，唔好忍

良好廁所習慣係急就去，唔好忍 鄭敏樂醫生

鄭醫生再三強調良好如廁習慣的重要，為免影響自己健康，女生們還是放低手機吧！另外，如果沒有邊用手機邊上廁所，但如廁時間仍舊超過15分鐘的話，就可能有便秘危機！當出現便秘時，記緊不要一昧用力排便，有機會因為壓力太大，以致腸道蠕動變慢！女生們可以多吃高纖食物及配合服用益生茵，以幫助排便順暢。

資料來源：彰化秀傳紀念醫院Facebook、香港大學醫學院名譽臨床助理教授 外科專科 鄭敏樂醫生