加國網紅移民台灣呻不滿：上廁所被敲門、物價高企酒店錢迫近美國

【台灣｜文化差異】隨著疫情措施放寬，愈多人討論外地出遊或移民，分享外地生活的好壞。有定居在台灣的加拿大人日前拍片力數對台灣的不滿之處，當中包括廁所私隱問題及夜生活平淡等，得到不少當地人認同。



【台灣｜文化差異】來自加拿大的Prozzie，在台灣定居多年，並已取得永久居留證，不過仍有多事未能適應，於是拍片分享《12件外國人看不爽的事》，列出希望能夠改善的地方。(YouTube@Prozzie)

不同地方都有各自的文化差異，身處異地或會一時未能習慣，令人不禁抱怨。來自加拿大的Prozzie，在台灣定居多年，並已取得永久居留證，不過仍有多事未能適應，於是拍片分享《12件外國人看不爽的事》，列出希望能夠改善的地方。不僅得到外國人支持，連當地人都深表認同，表示「說出了很多人的心聲」，以下的其中5樣，不知曾到台灣旅遊的人都認同嗎？

【台灣｜文化差異】YouTuber列台灣需改善之處一：上廁所都沒私隱

對不少人而言，浴室是個私人的空間和時刻，若然被打擾，或許會破壞美好的心情。Prozzie便在片中提到，不慣台灣缺乏如廁私隱權，會大方談論廁所裡的事，「你不應跟在如廁的人聊天，或問他們在裡面做甚麼。」他舉例，試過有人敲門問他在裡面一切還好嗎？或在廁所門外等待，都讓他感到不舒服。

【台灣｜文化差異】Prozzie在片中提到，不慣台灣缺乏如廁私隱權，會大方談論廁所裡的事。(YouTube@Prozzie)

【台灣｜文化差異】YouTuber列台灣需改善之處二：行人路都有車經過？

每次走在街上，都會車來車往，Prozzie表示，除了台北，其他地區都難見到「人行道」，如在台中的「人行道」，大都會被佔用或封閉，需要走出馬路繞道，「如果我有小孩，不知道要怎樣保護他遠離危險的交通狀況。」他更表示，台灣被指為「行人地獄是有原因的。」

【台灣｜文化差異】YouTuber列台灣需改善之處三：夜生活平淡

不少年輕人都喜歡派對狂歡，然而Prozzie指出，由於台灣酒吧位置分散，有的還會開在民宅下層，因此不時都引來噪音投訴，其後更會倒閉。他亦認為，台灣人較注重養生，不太盛行酒文化，加上酒吧路程偏遠，「我不覺得外藉遊客對台灣的夜生活感興趣。」

【台灣｜文化差異】（《金錢戰爭》劇照）

【台灣｜文化差異】YouTuber列台灣需改善之處四：酒店租金不便宜

當大家旅遊時，都想找個性價比相宜的酒店。雖然台灣的酒店價錢不算貴，但Prozzie指出，這其實已經貼近美國行情，而且還有上升的趨勢，因此在日常開支上也愈來愈多。

【台灣｜文化差異】YouTuber列台灣需改善之處五：物價愈貴

Prozzie表示，近期一些外國人也會提到，「台灣物價也愈來愈貴。他們根本沒想到會這麼貴，而且錢花的很快。」他認為台灣生活品質較好，但相比住在內地時的低物價，會感到不習慣，而且不計一般交通工具和食物等，房價和汽車非常昂貴，「很好奇台灣年輕人如何負擔生活開銷。」

資料來源：YouTube@Prozzie