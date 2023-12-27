浪漫餐廳推薦2024｜20大特色、海景高質餐廳：拍拖情侶好去處！

浪漫餐廳推薦2024｜浪漫餐廳絕對為拍拖約會加分，留下美好的回憶。不少情侶嘗試新餐廳時，都曾體驗過或懼怕「中伏」，打卡十足但食物質素一般。對於精緻浪漫餐廳，大家可以放心，裝潢、美食都具有一定水準，絕對不會失望！想一次擁有氣氛浪漫、環境得體、景觀開揚的精緻餐廳？《01女生》就為你集齊以下浪漫餐廳推薦，讓情侶們在拍拖紀念日、生日等特別節日，留下美好回憶。



浪漫餐廳2024｜1. Tokyolima

經常不妨挑戰一下新口味，濃郁、大膽口味的秘魯菜吧。Tokyolima以居酒屋氣氛見稱，將日本菜與秘魯菜融合，推出為港人新鮮的日系秘魯口味，面對琳琅滿目的選項，若你無法下決定，餐單中亦有「主廚下單」(Chef Feed Me)，能夠免卻煩惱，全情投入一場不一樣的用餐體驗！

Tokyolima 的廚藝總監 Arturo Melendez 及主廚 Justin Lo 共同打造出「醉人系列」(Intoxicating Collection) ，以香氣與味道帶來多感官用餐體驗。在菜式中會感受各種不同氣息香味：煙燻、花香、泥土氣息等，加上可食用香水及煙燻技巧，令香氣濃郁的菜餚突破原有的視覺體會、味蕾衝擊，整個菜式變得更具層次與活力、生動。

浪漫餐廳2024｜Tokyolima

地址：中環擺花街18-20號嘉寶商業大廈地舖



浪漫餐廳2024｜2. LPM Restaurant & Bar

LPM Restaurant & Bar 將蔚藍海岸、法國美食傳統的精髓，帶到美饌當中。餐廳環境奢華優雅，不時更有音樂表演，無論閨密好友、另一半共聚都可以！

浪漫餐廳2024｜ LPM Restaurant & Bar

地址：香港島中西區中環士丹利街23-29號 H Queen's1樓1號鋪



浪漫餐廳2024｜3. Rustico

想享受西班牙風味的話，不妨試試溫馨的西班牙風味小館 Rustico！餐廳以地道的小酒館展示，加上來自西班牙瓦倫西亞的總廚Javier Gomez Barajas，揉合出地中海及巴斯克地區色彩菜式。

浪漫餐廳2024｜Rustico

地址：荔枝角 D2 Place One



浪漫餐廳2024｜4. 香港柏寧酒店 SKYE Roofbar and Dining

要享用別具一格的創意現代法國佳餚的話，香港柏寧酒店 SKYE Roofbar and Dining 就可以一次感受到美食，以及維多利亞港、維多利亞公園兩大無敵景致映襯，以豪華的海鮮、琳瑯滿目的美食，盡情沉浸在節日氛圍中。

浪漫餐廳2024｜ 香港柏寧酒店 SKYE Roofbar and Dining

地址：銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店27樓



浪漫餐廳2024｜5. Nocino

想在香港亦感受到自然的瑞士文化，能夠在繁榮的城市稍作休息，就要到瑞士意大利烹飪藝術相互交織的Nocino。餐廳以木質元素、古董家具，加上高樓底、開放式廚房的寬敞環境，令人有與眾不同、悠然自得的感受。

Nocino的餐點以新鮮製作的意粉，搭配一系列傳統瑞士美食：瑞士變奏的和牛他他、餐廳招牌的「Malakoff」等，另外更有稀有瑞士芝士、醃肉等提供，配以瑞士葡萄酒與雞尾酒，好一個舌尖上的旅程。

浪漫餐廳2024｜Nocino

地址：大坑銅鑼灣道92E號地舖



浪漫餐廳2023｜6. nana’s green tea

若然喜愛茶藝的話，日本人氣茶室nana’s green tea 將是一個不錯之選！環境雅致，除了冬日限定茶飲、芭菲外，乘著冬日時份，nana’s green tea亦誠意推出期間限定海鮮鹹食美點、見證蘋果與肉桂配合的芭菲，美味展現和洋料理精髓。

浪漫餐廳2024｜ nana’s green tea

地址：香港九龍啟德協調道2號AIRSIDE B128號舖



浪漫餐廳2023｜7. Racines

喜愛簡約奶油風格的話，充滿南法風味的Racines 就能合你所需。Racines 以現代烹飪手法演繹法國經典菜餚，餐廳更有開放式廚房空間，食客一邊享受豐富多元的南法精緻美饌，更可以與兩位主廚互動； 一同盡情享受節日喜悅！

浪漫餐廳2024｜Racines

地址：香港上環差館上街 22 號



浪漫餐廳2024｜8. 留白Livehouse

想要情調滿分的話，當然不少得音樂相伴！想欣賞到精彩的音樂表演同時享受美食，確實不容錯過這個由本地手工啤品牌麥子主理的留白Livehouse，不僅是集酒吧、餐廳和音樂表演場地於一身，更積極推動本地、獨立音樂發展；是個與好友伴侶聊心交流好聚點！

浪漫餐廳推薦2024｜ 留白Livehouse

地址：西九博物館道18號地下(部份文化區 自由空間



浪漫餐廳推薦2024｜9. Paper Moon

尖沙咀一向都是精緻餐廳雲集地，而Paper Moon更是最鄰近海旁，海景盡收眼簾！除了落地大玻璃將維多利亞港的海景一覽無遺，餐廳主打的意式手工意粉亦是一大賣點。用餐時與海景作伴，再加上餐廳特別由工程師所調控的專業音響，用餐體驗充滿儀式感。種種配合之下，更顯餐廳的用心，節慶日子等更會有樂手以及歌手演出。

浪漫餐廳推薦2024｜Paper Moon

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈3樓OTE301號舖



浪漫餐廳2024｜10. AIRSIDE Cafe

想要一個舒適、方便傾談的環境，AIRSIDE Cafe將是一個不錯之選。AIRSIDE Cafe 位於啟德，地理方便，加上以採光良好的玻璃屋設計與開放式廚房，大家可以近距離欣賞佳餚製作或點綴過程，一次可以滿足視覺與味覺的享受。

浪漫餐廳2024｜AIRSIDE Cafe（AIRSIDE Cafe）

浪漫餐廳2024｜AIRSIDE Cafe

地址：香港九龍啟德協調道2號AIRSIDE 322至323號舖



浪漫餐廳2024｜11. JUNO

若想享受一場慢活、輕旅遊的餐飲體驗，JUNO作為一間揉合地中海風情的時尚意大利餐廳絕對能夠給予你驚喜！餐廳以地道意大利菜，加上歐洲蔚藍海岸的特色食材入饌，打造出鮮甜濃郁的地中海美食。酒食搭配得宜能提升美食風味，JUNO的酒單亦精心挑選來自意大利、法國及西班牙的佳釀，加上舒暢的環境，令整個用餐更添舒適、渡假氛圍。

浪漫餐廳2024｜JUNO

地址：香港上環永樂街88號地下



浪漫餐廳推薦2024｜12. Aqua

作為一直人氣高企的餐廳，舊鋪坐落於尖沙咀北京道1號，其後搬舖到現址，人氣更增！原因是現址將維港夜景360度更收眼簾之內，餐廳主打高奢華風格，打卡點處處。餐廳氣氛一絕之外，由意籍大廚及日籍大廚坐鎮主打Fusion菜，店員細心招待，絕對是浪漫情調的高水準之選！

浪漫餐廳推薦2024｜Aqua

地址：尖沙咀中間道15號H Zentre17樓



浪漫餐廳推薦2024｜13. Lost Stars Livehouse Bar & Eatery

位於大角咀的隱蔽格調餐廳，一進門口已經十分有驚喜！餐廳空間寬敞，佔地3,000 呎，空間感及設計感十足。這個集酒吧、餐廳和音樂表演場地於一身，每逢五、六或日都有音樂表演，8時半左右會開始音樂表演。音樂與餐飲兩者結合，令環境氣氛更添浪漫，柔和音樂與美食相伴。

浪漫餐廳推薦2024｜ Lost Stars Livehouse Bar & Eatery

地址：大角咀利得街11號利奥坊一期地下506號舖



浪漫餐廳推薦2024｜14. Glasshouse Greenery

位於K11內的Glasshouse，高樓大廈當中的植物花園空間，令人倍感放鬆。餐廳以玻璃裝潢與田園、森林結合，隨處可見的綠色植物加上高雅玻璃金坐枱，令人錯覺置身國外。餐廳具有室內、室外空間，遙望尖沙咀海景，餐點以多元化Fusion菜為主，絕對能為你帶來驚喜。

浪漫餐廳推薦2024｜Glasshouse Greenery

地址：尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea5樓501及503A號舖



浪漫餐廳推薦2024｜15. The Optimist

除了西餐外，份量豐富的西班牙菜亦是一個不錯的聚會、情侶好選擇，若是特別興祝日子，餐廳更會安排心意卡及即影即有服務，將溫馨回憶定格！The Optimist 位於灣仔，以藍綠色為主調，外邊環境裝潢放置了不少植物，餐廳有兩層，樓下主要是酒吧，環境以大梳化、自然採光為主。而二樓是餐廳，以歐式家庭居家風格為主，餐廳放置了火爐及將一部分佈置成小花園，餐廳氣氛佈置得溫馨浪漫。

浪漫餐廳推薦2024｜The Optimist

地址：灣仔軒尼詩道239號地下至2樓



浪漫餐廳推薦2024｜16. Billow

每到花期以及特別日子，餐廳會細心地將鬱金香以及兔子燈等作裝飾，難怪作為人氣大熱之選！這個由大埔舊小白鷺經典餐廳轉手而成的餐廳，當中提供兩款餐廳選擇：西餐與中餐廳。純白色法式裝潢加上湖畔環境，開揚空間感十足，具有户外、户內兩個空間，窗口位更是「打卡感」十足！

浪漫餐廳推薦2024｜Billow

地址：大埔大埔滘紅林路2號白鷺湖互動中心地下B號



浪漫餐廳推薦2024｜17. 露台餐廳

位於淺水灣的露台餐廳，古色古香、別具特色，以老式吊扇、盆栽棕櫚的高雅風格為主，仿似時光倒流。餐廳所屬的淺水灣影灣園內外亦充滿復古風格，大家在這可以盡情享受傳統歐陸菜與「打卡」！

浪漫餐廳推薦2024｜露台餐廳

地址：淺水灣淺水灣道109號



浪漫餐廳推薦2024｜18. 仙后餐廳

張敬軒曾有份投資的仙后餐廳，一直都人氣高企，除了主打音樂與餐飲的結合，裝修更仿照60年代的旋轉餐廳，當中亦有不少古董珍藏，餐廳分BISTRO JUNON 和LA SCÈNE DE JUNON。前者走巴黎小餐館的輕鬆路線，後者則充滿瑰麗典雅的歐洲舞台風格。

浪漫餐廳推薦2024｜ 仙后餐廳

地址：灣仔皇后大道東213號胡忠大廈2樓



浪漫餐廳推薦2024｜19. La favorita

La Favorita 位於鰂魚涌，以傳統意大利菜式為主。裝潢靈感源自20 世紀60 年代意大利歌劇院，以歐式掛毯、古典燈飾、歐式餐枱、絲絨餐椅營造意大利歌劇院感覺，其中一個用餐區更以異國風窗簾於室內搭建出帳篷，用餐環境華麗、氣派十足！

浪漫餐廳推薦2024｜ La favorita

地址：鰂魚涌英皇道979號太古坊濠豐大厦2樓The Sixteenth



浪漫餐廳推薦2024｜20. ALTO bar and grill

位於銅鑼灣商廈林立的ALTO，因位處頂層，能夠將尖沙咀景色及海景盡收眼簾。餐廳內的裝潢作品是亞洲首間，重金聘請前英國Habitat 設計總監Tom Dixon 擔任室內設計，據悉ALTO天花上超過200盞吊燈，十級有氣勢，價值過百萬！

浪漫餐廳推薦2024｜ ALTO bar and grill

地址：銅鑼灣登龍街18號V Point 31樓

