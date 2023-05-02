少女被蚊叮咬受染3天後死亡！附消委會選購貼士+夏日驅蚊產品推介

臨近夏天，加上天氣既潮濕又焗的季節最容易滋生蚊子，一般被蚊子叮咬都不以為意，但是被蚊子叮咬亦可以造成嚴重後果，故此大家絕不能輕視。外國早前發生了一件罕見慘劇，女生遭蚊子叮咬後受到嚴重感染，數天後不幸離世，因此被蚊叮絕不能輕視，一定做好防蚊措施。以下《01女生》記者分享5款有效驅蚊產品給大家參考，部分更於屈臣氏買到，有效解決蚊蟲煩惱，有興趣的女生別錯過以下推介！



外國女被蚊叮咬受到感染 數天後宣告不治

21歲英國女生Oriana Peppe，她在EasyJet航空公司通過了筆試，成為了一名實習機師。去年，她和男友James一起前往比利時安特衛普完成了儀表飛行評級。他們於去年5月20日抵達該地，分別都有被蚊子咬過，然而當地居民早己告知他們該地區蚊子很多，勸喻他們不用擔心，因此Oriana和James都沒有太在意。

然而，同年7月7日，Oriana的額頭被蚊子叮咬了，幾天後感染引起了腫脹。她即時前往急診室求診，但醫生僅開了口服抗生素，沒有進行進一步的檢查。兩天後，Oriana的病情急劇惡化，她開始失去意識，無法說話，最終陷入昏迷。James立即將她送往醫院救治，可惜三天後她不治身亡。

高級驗屍官表示，Oriana的額頭被蚊子叮咬後，細菌沿著頸動脈擴散。（YOUTUBE@NEWSRME）

高級驗屍官Nigel Parsley表示，Oriana的額頭被蚊子叮咬後，細菌沿著頸動脈擴散，形成了腦部敗血性栓塞，最終導致了她的死亡。他強調這個案例非常罕見，自己從未見過類似的情況。他同時表示，「對於擁有美好前途的年輕女生而言，這是一場非常不幸的悲劇」。

5大夏日驅蚊產品推介！有效驅蟲抗菌

驅蚊產品推介 1. NOW Foods 香茅檸檬精油

購買方法：iHerb

Now Foods是一個歷史悠久的品牌，至今已經超過50年歷史，並已獲得GMP A級認證(Good Manufacturing Practices ) ，故此絕對是信心保證。這款香茅檸檬精油是採用了100％純正檸檬草，有效驅蟲抗菌，亦能夠對抗粉刺性肌膚，可謂一物多用。不過孕婦或哺乳期，使用前請諮詢專業醫生意見。

驅蚊產品推介 1. NOW Foods 香茅檸檬精油 （iHerb）

驅蚊產品推介 2. 曼秀雷敦低敏驅蚊乳液 125g

購買方法：屈臣氏

曼秀雷敦口碑一直都值得信賴，亦獲得歐盟、美加、世衛等國際權威推薦，絕對可以安心使用。這款低敏驅蚊乳液成分溫和，並且通過敏感測試，孕婦及敏感肌人士都可使用，內添加桉樹精，有效驅趕蚊子、虱子和螨蟲蚊、蠓、蚤、蟎等，而且能夠預防寨卡、登革熱、日本腦炎等蚊媒傳染病散播。

驅蚊產品推介 2. 曼秀雷敦低敏驅蚊乳液 125g（屈臣氏）

驅蚊產品推介 3. 日本叮叮 防敏驅蚊貼(18片)

購買方法：屈臣氏

夏天大部分人塗上黏膩的產品會感到不舒服，故此有不少人都會選用驅蚊貼防蚊。這款驅蚊貼除了簡單方便外，亦採用了純天然香茅油，有效驅防各種蚊、蠓、蚤咬，且經特定工藝導入3M黏貼內層，讓驅蚊貼達至最佳驅蚊功效。

驅蚊產品推介 3. 日本叮叮 防敏驅蚊貼(18片)（屈臣氏）

驅蚊產品推介 4. Badger Company 驅蟲噴霧

購買方法：iHerb

驅蟲噴霧是不少人夏日驅蚊產品的首位。這款驅蟲噴霧採用了100% 天然和認可有機的成份，而且獲得「無麩質認可組織」認可，既安全對皮膚又無害。使用前切記先搖勻，再於有可能被蚊子叮咬的部位多面噴塗。

驅蚊產品推介 4. Badger Company 驅蟲噴霧 （iHerb）

驅蚊產品推介 5. 便攜物理電擊滅蚊燈

購買方法：01網購

除了外出時要攜帶防蚊用品，以防被蚊子從縫隙入侵，在室內都不可缺少驅蚊產品。滅蚊燈是利用了紫外光純物理捕蚊，通過安全靜電電擊將其殺滅，一次可長效滅蚊11小時。此外，這款滅蚊燈小巧便攜，方便收藏絕不佔地方。

驅蚊產品推介 5. 便攜物理電擊滅蚊燈 （01 MALL）

消委會8項選購驅蚊產品注意事項：

1. 要達到驅蚊效果，使用濃度成分較高的驅蚊劑，其保護時間亦較長，需注意使用方法，以免引致皮疹、水泡及令皮膚和黏膜受損的風險。

2. 衞生署建議於外露的皮膚及衣服上塗上含避蚊胺 (DEET) 成分的有效蚊怕水或蚊怕膏，在有需要時重覆使用。成年人和兒童所使用的DEET濃度，應分別為不超過百分之三十五和百分之十。

3. 避蚊胺和丁基乙酰氨基丙酸乙酯（IR3535）可溶解膠質物品或某些合成纖維，若手部沾上這些成分的驅蚊產品，再提取含有膠部件的東西，有機會損壞該物品。

4. 如在戶外需使用防曬產品和驅蚊產品，應先用防曬產品，待15至30分鐘完全吸收、乾透後，才塗上驅蚊產品。

5. 應在空曠地方噴灑驅蚊劑，注意要遠離火源以免引起火災。

6. 兒童返回室內後，建議用梘液及清水，洗淨其塗抹過驅蚊劑的皮膚。

7. 孕婦或哺乳媽媽應使用避蚊胺濃度不多於30%的驅蚊劑。授乳媽媽在接觸嬰兒或餵奶前，要徹底清潔雙手及身體。

8. 成人應先將驅蚊劑置於自己掌心，才塗抹於兒童身上，並避免塗抹於兒童的眼睛、口、手範圍、以及傷口或敏感皮膚上，以防誤食。