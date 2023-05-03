2023香港運動及健康博覽！$100全日任上瑜伽、動感單車、體能運動

放假去邊好？香港好去處有那些？對日常靜態活動感到乏味，又想活動一下，挑戰自己、感受不同運動的好處，想了解自己適合哪種運動的話，不妨襯著5月中這個週末參與全港最大型戶外運動節IRIS: Your Escape 的第一波活動：第二屆「香港運動及健康博覽」。博覽會中活動豐富，主流、小眾運動推廣都有，例如健身、瑜伽、動感單車、室內高爾夫球等，當中匯聚100多個與運動健康相關品牌，包括業界先驅 Fluid X、Polar 、BOC Life，還有注入本地研發健康營養品牌，例如卓營方等。



作為全港最大型戶外運動節IRIS: Your Escape 的第一波活動：第二屆「香港運動及健康博覽」（品牌提供）

「香港運動及健康博覽」佔地約18萬平方呎，場內以六大主題舞台區分：包括主舞台、舞動全球區、動感單車區、運動健康博覽、健身大本營以及全球最大型的體能耐力賽HYROX。場內更網羅全港頂尖瑜伽導師及健身教練：星級導師林芊妤（Coffee）、曾淑雅（Jumbo Tsang）等現身主舞台，提供多達40個健身、瑜伽、動感單車及多元化舞蹈課堂，滿足不同程度人士的需要。

展覽詳情：



香港運動及健康博覽

日期：2023年5月13日至14日（星期六至日)

開放時間：上午9時至下午7時

地點：亞洲國際博覽館Hall 5、7 & 9

地址：香港赤鱲角航展道



門票資料：



標準門票： HK$30 （香港運動及健康博覽一日標準門票+觀賞HYROX 賽事一日）

特選門票： HK$100



購買方法：「01空間」獨家門票優惠二人同行，兩張九折：HK$180（原價HK$200）

買三送一 ：HK$300（原價HK$400）

（香港運動及健康博覽一日標準門票+觀賞HYROX 賽事一日+所有舞台一日入場通行證） （VIP 課堂除外）

六大主題舞台 釋放運動潛能

近年香港的運動風氣盛行，不少人都嘗試將運動加入生活當中，例如行山、健身、瑜伽等。對運動有興趣或喜愛户外運動的你，絕對不能錯過這個「香港運動及健康博覽」！

主題舞台1. 主舞台



主題舞台：1. 主舞台（品牌提供）

若果對運動興趣滿滿，只需用VIP 尊貴門票（售價HK$250）就可以參與各式各樣的課堂，大家千萬不要錯過這個同時能夠玩樂，亦能夠向不同星級導師學習的難得機會！

主舞台適合初學和進階人士參與，主舞台的獨特之處是由星級導師帶領大家進行以及探索各種體能運動、瑜伽風格課程的體驗。當中會提供一系列課程多達40個課程，例如瑜伽、HIIT、普拉提、拳擊以及健身課程等，加上星級瑜伽導師包括林芊妤(Coffee)、曾淑雅(Jumbo Tsang)及Simon Yuen等現身即席示範並提供小貼士！

主題舞台2. 動感單車區 Spin Stage 【與RENATION攜手呈獻】



Spinning Studio RENATION與博覽會合作呈獻首個大型戶內動感單車區 Spin Stage，適合任何體能人士參與，在經驗豐富的導師帶領下，志在幫助大家以玩樂方式高效燃燒脂肪，同時提供優質的健身單車體驗！

首個大型戶內動感單車區 Spin Stage，適合任何體能人士參與！（品牌提供）

除了健身單車課程外，Spin Stage 亦將動感單車結合強勁節拍、燈光效果及高強度心肺功能訓練，結合成一系列的練習和功能性動作，從以提高大家的力量、靈活性和整體機動性。

主題舞台3. Dance Stage 舞動全球



主題舞台：3. Dance Stage 舞動全球（品牌提供）

大會首次打造舞蹈區，包括健美舞、寶萊塢、非洲舞等，適合任何體能人士參與，讓大家打破文化界限、投入舞蹈世界，從舞台中感受體驗世界各地的舞蹈文化，交流以汲取靈感！

除了舞蹈外，大會更首次與香港街舞發展聯盟(Street Dance Society)合作，攜手呈獻一系列街舞工作坊，包括霹靂舞、甩手舞、嘻哈等！

主題舞台4. HYROX 體能耐力賽



一同見證歷史性、挑戰和突破自己的比賽吧！這個源自於德國，足跡遍布全球，全球最大型體能耐力賽的 HYROX 再次登陸博覽會！是次HYROX 體能耐力賽將混合八項功能性健身訓練、八公里跑步，將健身同有氧合而為一，充分鍛鍊力量及耐力。

主題舞台：4. HYROX 體能耐力賽（品牌提供）

HYROX 今屆賽事中新增，首次在亞洲推出、舉辦的全新組隊方式：接力賽 (4人隊制)，參賽者既可以個人身份或結伴組隊參加比賽，比賽適合任何人士參加，參賽者年齡由 16 歲至 70 歲不等。

主題舞台5.健身大本營



這個專為健身愛好者而設的體能專區，健身愛好者可以盡情探索由大會附屬的眾多健身品牌組合，例如 AQ Strong、Waterfall、Joint Dynamics。大家可以透過與香港最優秀的教練們對話、交流健身，一同透過運動、分享健身資訊追求健康生活態度。

另外，是次大會亦為普及新興運動，例如室內高爾夫球、棍網球、閃避球等增添推廣區，適合想挑戰身體協調、臨場反應及綜合體能的大家！現場設有室內高爾夫球體驗區、棍網球體驗遊戲以及由香港閃避球總會派出的專業球員，由分別在2022年閃避球世錦賽中奪女子世界亞軍及男子第四的他們所帶領閃避球試玩體驗！一同挑戰一下自己既身體協調、臨場反應及綜合體能吧！

主題舞台6. 運動及健康博覽



除了運動健身體驗區，生活休閒博覽亦會展出不同運動健康相關品牌，其中匯聚100多個與運動健康相關品牌，包括業界先驅 Fluid X、Polar 、BOC Life，還有注入本地研發健康營養品牌：卓營方等。