母親節餐廳2023｜20大打卡餐廳推介！絕美裝潢靚景+高質美食超抵

母親節2023餐廳推介20大必去打卡！母親節將至，每年5月第2個星期日，是答謝母親養育之恩的大日子，大家計劃好當日節目行程沒有？母親節少不了預訂一間靚景打卡餐廳，跟媽媽吃一頓豐盛午餐或晚餐之餘，也可以打下卡留倩影！《01女生》就為大家盤點15大母親節打卡餐廳推介，大家也趕快預訂，為母親節作好準備吧！



母親節餐廳2023｜打卡餐廳推介1：香港美利酒店 Popinjays

購買方法：klook

Popinjays是香港美利酒店的天台餐廳，餐廳設落地大玻璃窗，可以俯瞰都市美景，趁著母親節，跟媽媽前去歎個下午茶就最適合不過！現於klook預訂，更可以買一送一優惠，預購 POPINJAYS 下午茶套餐配一杯汽泡酒，人均$300有找！

母親節2023｜打卡餐廳推介1：香港美利酒店 Popinjays（popinjayshk＠IG）

母親節2023｜打卡餐廳推介：香港美利酒店 Popinjays 下午茶配一杯汽泡酒（兩位用）（popinjayshk＠IG）

母親節餐廳2023｜香港美利酒店 Popinjays 下午茶配一杯汽泡酒（兩位用）



地址：中環紅棉路22號香港美利酒店26樓

價錢：HK$ 581／2位用（原價：HK$ 1,162）



母親節餐廳2023｜打卡餐廳推介2：港島海逸君綽酒店 Le188˚餐廳及酒廊

購買方法：klook

港島海逸君綽酒店 Le188˚餐廳及酒廊推出了Miffy主題雙人下午茶，下午茶套餐包含了多款精緻小食及甜品，例如鴨肝慕絲多士、澳洲和牛撻配精選魚子醬及黑松露、黑松露芝士蛋糕、燕窩芝士撻，另外多款甜品更以燕窩入饌，滋味又養顏，Miffy主題配合醉人海景景色，尤其適合打卡！

母親節2023｜打卡餐廳推介：港島海逸君綽酒店 Le188˚餐廳及酒廊 Miffy主題雙人下午茶連歡迎禮品（klook 官網）

【母親節2023｜打卡餐廳推介】Miffy主題配合醉人海景景色，尤其適合打卡！（klook 官網）

母親節餐廳2023｜港島海逸君綽酒店 Le188˚餐廳及酒廊 Miffy主題雙人下午茶連歡迎禮品



地址：香港北角油街23號港島海逸君綽酒店41樓

價錢：HK$ 733起／位



母親節餐廳2023｜打卡餐廳推介3：香港麗思卡爾頓酒店 The Ritz-Carlton Café 103

購買方法：klook

Café 103 位於香港麗思卡爾頓酒店 The Ritz-Carlton 的103樓，是香港最高的酒店餐廳，餐廳內可以飽覽壯麗的維港景色！klook 現推出獨家優惠，大家可以87折價錢預訂Café 103 自助晚餐，帶同媽媽前去享受佳餚美景，也是個不錯的母親節好去處！

母親節2023｜打卡餐廳推介：香港麗思卡爾頓酒店 The Ritz-Carlton Café 103（The Ritz-Carlton 官網）

母親節餐廳2023｜香港麗思卡爾頓酒店 The Ritz-Carlton Café 103 自助晚餐



地址：香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場

價錢：HK$ 908／位（原價：HK$ 999／位）



母親節餐廳2023｜打卡餐廳推介4：Redivine

購買方法：kkday

位於將軍澳的泰國 fusion 餐廳「Redivine」，以渡假風為餐廳設計靈感，餐廳內設垂吊鞦韆座位及巨型的籐編拱形梳化，是個不錯的打卡位！餐廳推出的母親節4道菜晚餐，頭盤設大理石紋帶子巴馬火腿卷或藍水晶蝦刺身（2選1），主菜亦可選阿根廷草飼牛柳配黑松露燒汁、香煎檸鰈魚配香茅檸檬牛油汁等等，由即日起至5月7日，更可於kkday以早鳥優惠（每位HK$448）預訂！

母親節2023｜打卡餐廳推介：Redivine（kkday 官網）

【母親節2023｜打卡餐廳推介】位於將軍澳的泰國 fusion 餐廳「Redivine」，以渡假風為餐廳設計靈感，餐廳內設垂吊鞦韆座位及巨型的籐編拱形梳化，是個不錯的打卡位！（kkday 官網）

母親節餐廳2023｜Redivine 母親節4道菜晚餐



地址：將軍澳唐賢街33號G03號舖

價錢：HK$448／位（原價：HK$488／位）



母親節餐廳2023｜打卡餐廳推介5：挪亞方舟度假酒店 豐盛閣

購買方法：kkday

位於挪亞方舟度假酒店內的豐盛閣，可以飽覽東灣沙灘、青馬大橋及汀九橋的優美景致，餐廳的自助晚餐及海景下午茶都很適合帶同媽媽去品嚐！豐盛閣呈獻一系列環球美饌，包括冰鎮海鮮及刺身壽司、香烤羊架、燒有骨肉眼扒、慢煮西班牙杜洛克豬柳等等，每位母親更可獲贈 「紅棗雪燕芋圓糖水」！

【母親節2023｜打卡餐廳推介】挪亞方舟度假酒店豐盛閣 窩心頌饌母親節自助晚餐（kkday 官網）

另外，豐盛閣的「宇治醇逸海景下午茶」，以宇治綠茶入饌，一系列精緻綠茶美食，絕對是絕美享受！

【母親節2023｜打卡餐廳推介】挪亞方舟度假酒店豐盛閣 「宇治醇逸海景下午茶」（kkday 官網）

母親節餐廳2023｜挪亞方舟度假酒店豐盛閣 窩心頌饌母親節自助晚餐



地址：香港新界馬灣珀欣路33號

價錢：HK$578／位（原價：HK$598／位）



挪亞方舟度假酒店豐盛閣 「宇治醇逸海景下午茶」



價錢：HK$ 418／位（原價：HK$515／位）



母親節餐廳2023｜打卡餐廳推介6：雅格酒店 Arca Society

購買方法：kkday

Arca Society的半自助午餐提供多款美食給母親們隨意選擇，用餐後，更可參與現場速寫畫活動，為母親及家人們留下難忘回憶！另外，Arca Society的四道菜晚餐同樣提供一系列精緻美食，主菜多選慢燉鮮嫩牛臉頰、煎比目魚、松露意大利餛飩等，以美味佳餚慶祝母親節！

母親節2023｜打卡餐廳推介：雅格酒店 Arca Society（kkday 官網）

母親節餐廳2023｜雅格酒店 Arca Society 母親節半自助午餐



地址：香港黃竹坑香葉道43號3樓

價錢：HK$438／位（原價：HK$478／位）



雅格酒店 Arca Society 母親節四道菜晚餐



價錢：HK$405／位（原價：HK$442／位）



母親節餐廳2023｜打卡餐廳推介7：The Dispensary

位於中環大館的雞尾酒酒廊The Dispensary，在今個5月，與著名法國糕點品牌 Paul Lafayet 聯手呈獻「Sketch Tea Box」下午茶，糅合中國及意大利風味，帶來一系列糕點！Sketch Tea Box 盒子上的鏡子可以畫圖寫字，設計屬於自己的茶盒，在5月14日母親節當日，餐廳更可代賓客在盒子鏡中寫上給母親的感言字句，當日每位母親更可免費獲贈玫瑰花1支，別具心思！

母親節2023｜打卡餐廳推介：The Dispensary x Paul Lafayet「Sketch Tea Box」下午茶（官方提供）

母親節餐廳2023｜The Dispensary x Paul Lafayet 「Sketch Tea Box」下午茶



地址：香港中環荷李活道 10 號中區警署總部大樓「大館」

價錢：HK$298／位



母親節餐廳2023｜打卡餐廳推介8：九龍香格里拉酒店大堂酒廊

九龍香格里拉大堂酒廊與韓國自然發酵護膚品牌始祖su:m37˚聯乘推出母親節限定「夏日亮肌」下午茶，凡惠顧兩位用下午茶套餐，每人可分別獲贈一份su:m37˚ 鎏金溯茫白松露鑽光禮品套裝 （價值 HK$528），一次過辦妥母親節大餐及母親節禮物！

母親節2023｜打卡餐廳推介：九龍香格里拉 x su:m37˚ 母親節限定「夏日亮肌」下午茶（官方提供）

母親節餐廳2023｜九龍香格里拉 x su:m37˚ 母親節限定「夏日亮肌」下午茶



地址：香港九龍尖沙咀東麼地道64號九龍香格里拉大堂酒廊

價錢：HK$888／2位用



母親節餐廳2023｜打卡餐廳推介9：犇道

犇道是一間位於屯門河畔的小清新西餐廳，餐廳以大自然及單車作為主題，配合河畔景觀，非常適合打卡！餐廳更於今個母親節推出節日套餐，套餐包含招牌漁人碼頭海鮮桶套裝、逾30cm長南美洲頂級戰斧頭扒，相當豐富！

母親節2023｜打卡餐廳推介：犇道（官方提供）

【母親節2023｜打卡餐廳推介】「犇道」南美洲頂級戰斧頭扒（官方提供）

母親節餐廳2023｜犇道



地址：屯門業旺路 101 號弦海地下 G01B 號舖



母親節餐廳2023｜打卡餐廳推介10：香港維港凱悅尚萃酒店 The Farmhouse 咖啡廳

香港維港凱悅尚萃酒店 The Farmhouse 咖啡廳今次更與白蘭氏®合作，以白蘭氏®燕窩入饌，製作出母親節限定甜品！由即日起至5月14日母親節當日，The Farmhouse咖啡廳的自助午餐及晚餐都會提供2款獨家聯乘甜品：「燕窩葡撻」及「燕窩椰子布甸」，食客更可參加有獎遊戲 ，有機會贏取由台北君悅酒店送出的2晚住宿連嘉賓軒禮遇！另外，於5月12日至14日享用自助餐的母親亦有機會免費獲得白蘭氏®燕窩母親節限定套裝！

母親節2023｜打卡餐廳推介：香港維港凱悅尚萃酒店 The Farmhouse 咖啡廳（官方提供）

【母親節2023｜打卡餐廳推介】香港維港凱悅尚萃酒店 The Farmhouse 咖啡廳今次更與白蘭氏®合作，以白蘭氏®燕窩入饌，製作出母親節限定甜品！（官方提供）

母親節餐廳2023｜香港維港凱悅尚萃酒店 The Farmhouse 咖啡廳 自助午餐



地址：北角北角邨里1號香港維港凱悅尚萃酒店西座2樓

價錢：HK$378起／位



香港維港凱悅尚萃酒店 The Farmhouse 咖啡廳 自助晚餐



價錢：HK$688起／位



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