網購優惠｜人氣小黑瓶激減優惠 多款Lancôme熱賣系列 低至44折

說到Lancôme的小黑瓶女生們都不會陌生，修護、緊緻、提亮一支OK，就連敏感肌都適用，顯著成效被譽為抗初老神器。《01網購》由即日至7月17日推出限時優惠，精選多款Lancôme熱賣系列限時優惠，低至44折！ 當中擁有高人氣的小黑瓶115ml 大支裝更激減$1,000，以最抵價錢享受貴婦級的護膚體驗！



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多款Lancôme熱賣系列 限時激減低至44折

Lancôme限時優惠：1. Lancôme- 升級嫩肌活膚精華 115ml

LANCOME - 升級嫩肌活膚精華 115ml

益生菌有助腸道健康相信早已不陌生，但近年討論度極高的「益生菌護膚」你又有沒有聽過？其實原理就像幫助肌膚養好菌，達至健康穩定皮膚，亦是對抗初老肌的關鍵！回購率極高的Lancôme升級小黑瓶，當中加入7種益生元及益生菌萃取物，能有效復原肌膚「微生態」，強化肌膚屏障，特別是夏日污染、紫外線嚴重的時候，高效抵禦外來侵襲。

Lancôme- 升級嫩肌活膚精華 115ml（原價：$1,950）

優惠價：$929（最多可使用46,400積分，抵消 $464現金）

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Lancôme限時優惠：2. Lancôme- 升級版嫩肌活膚雙精華 20ml

LANCOME - 升級版嫩肌活膚雙精華 20ml

乾燥、緊繃或泛紅敏感的狀況老是常出現，這支急救版的升級版嫩肌活膚雙精華專為膚況不穩而研發，當中的冰藍精萃蘊含純度達98%之抗氧化成份，與高效精華原液混合形成1+1>2的護膚功效，有助中和炎症，強化肌膚屏障，特別對抗多變的肌膚狀態，在短時間內達到強大的修護、舒緩及抗初老效果。

Lancôme- 升級版嫩肌活膚雙精華 20ml（原價：$740）

優惠價：$489（最多可使用24,400積分，抵消 $244現金）

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Lancôme限時優惠：3. Lancôme- 升級版嫩肌活膚眼霜 15ml

LANCOME - 升級版嫩肌活膚眼霜 15ml

升級版嫩肌活膚眼霜蘊含過百萬的益生元和益生菌萃取物，將7種微生態營養素注入肌膚，為眼周肌膚提供必要的微生態營養素，保持眼周肌膚保持水潤、明亮、細嫩，亦能大大減淡黑眼圈及細紋，每晚一滴便能做到內修復外提亮，煥現年輕明眸光采，為女生守住年齡的秘密！

Lancôme- 升級版嫩肌活膚眼霜 15ml（原價：$609）

優惠價：$360（最多可使用18,000積分，抵消 $180現金）

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Lancôme 限時優惠：4. Lancôme- 升級版冰鑽活膚亮眼肌底液 20ml

LANCOME - 升級版冰鑽活膚亮眼肌底液 20ml

Lancôme的升級版冰鑽活膚亮眼系列，它的環迴旋轉推拿亮珠設計，十分適合女士們忙碌過後，好好按摩眼周每一處纖細角落。透過糅合蘭金特有配方及核心科技為眼周肌底重點修復，同時舒緩平日對電腦、手機用眼過度的疲勞感。當中更加入Génifique Yeux Light Pearl 珍貴精華，使用後雙眼會感到特別水潤，減淡眼紋、緊緻提亮、肌膚變得飽滿，上妝都再無卡粉問題！

Lancôme- 升級版冰鑽活膚亮眼肌底液 20ml（原價：$799）

優惠價：$358（最多可使用17,900積分，抵消 $179現金）

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