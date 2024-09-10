Jennie成為Adele師妹、預告下個月出新歌　5魅力逆轉負評形象

韓國女團BLACKPINK成員Jennie，在去年底成立個人廠牌ODDATELIER後，日前宣布簽約美國唱片公司Columbia Records，並預告10月回歸出歌，令人期待。Jennie是繼LISA後，第2位攜手歐美公司推出個人單曲的BLACKPINK成員，而Columbia Records亦擁逾百多年歷史，旗下藝人包括Adele、Beyoncé、及Pharrell Williams等，換言之Jennie成為了他們的師妹！



BLACKPINK素來予人「四人四色」的感覺，其中被喻為「人間香奈兒」的Jennie，個性叛逆性感，並帶點甜美感覺，雖然多次因大膽行為，引起不少爭議，但她依然深受粉絲們喜愛，而且人緣超廣，令人好奇到底她有甚麼個人魅力呢？



Jennie日前宣布簽約美國唱片公司Columbia Records，並預告10月回歸出歌。(IG@jennierubyjane)

繼為設計師好友Jacquemus走秀，Jennie日前亦為樂壇天后Billie Eilish，擔任於韓國的新碟試聽會主持。在新碟試聽會後，兩人在後台相擁合照，並擺出趣怪表情，可見她們老友鬼鬼。Billie在接受訪問時，更表示Jennie是她的朋友，「好高興今天能跟她一起參與這個活動。」

在新碟試聽會後，Jennie及Billie Eilish在後台相擁合照。(IG@spotify)

韓國女團BLACKPINK成員Jennie，再為時尚內衣品牌Calvin Klein拍攝造型照，可見她以外套及短裙襯搭內衣，自信地展現出性感誘人的身形曲線，散發優雅和陽光的活力氛圍，旋即引起不少關注。

韓國女團BLACKPINK成員Jennie，日前再為時尚內衣品牌Calvin Klein拍攝造型照。(IG@calvinklein)

去年繼與Calvin Klein、Gentle Monster聯乘的商品熱賣，Jennie在聖誕時為JACQUEMUS拍攝2023假期系列「GUIRLANDE」造型大片，與可愛寵物一起在舒適家居背景下拍照，迷人程度爆燈！

Jennie與設計師Simon Porte Jacquemus一直都是好友，她多次於社交媒體上載兩人親密照片，亦會出席對方的時裝周大秀，為JACQUEMUS拍攝封面照，而今次更擔任造型大片的主角。整輯照片也有不同的小狗出演，以添可愛甜美氣氛，並一貫品牌簡約風格，洋溢舒適療癒感覺。

Jennie與設計師Simon Porte Jacquemus一直都是好友（左圖），她今次更為JACQUEMUS擔任造型大片的主角（右圖）。(IG@jennierubyjane)

Jennie為JACQUEMUS擔任時裝秀模特兒。(IG@jennierubyjane)

BLACKPINK Jennie憑HBO劇《偶像漩渦》首度踏足康城影展。(IG@jennierubyjane)

BLACKPINK Jennie在性感和色情之間踩鋼索

BLACKPINK在全球人氣極高，除了接下多個品牌代言，部分成員更嘗試演戲，開拓更多領域。Jennie日前參演劇集《The Idol》，雖在首集戲份不多，但卻因一段舞蹈而引關注。她在舞蹈中，與兩位男伴身體貼近，做出抬腳及上下搖擺的動作，並跨上男伴的後背，引起不少想象。

對於Jennie的開放大膽，有網民表示驚訝，問「為何讓她接拍這樣的劇？」也有不少人表達支持，認為Jennie表現火辣，甚至撐起了整部作品，「這是藝術啊！看你用甚麼心態看待。」

【BLACKPINK｜Jennie】韓國女團BLACKPINK成員Jennie首次拍攝的HBO劇《偶像漩渦》（The Idol）播出。(IG@hbo)

其實，Jennie多年來多番詮釋性感，大膽程度甚至像在走鋼索，每每引起兩極反應。如她在2021年5月時，首次為Calvin Klein拍攝內衣廣告，便以胸圍內衣襯搭牛仔褲和短褲，塑造出性感而不色情的清新風格，引領胸圍內衣的時尚熱潮，更鼓勵到女星們仿傚，釋放自己的性感魅力。

此外，Jennie亦曾在2022年底的巴黎巡迴演唱會上，因情緒高漲而在台上脫外套，上身只留下胸圍，並忘我地熱舞，以推動全場氣氛。雖然引起部分人批評裸露，但Jennie仍不乏支持，甚至遠超反對聲音。

【BLACKPINK｜Jennie】Jennie首次為Calvin Klein拍攝內衣廣告，引領胸圍內衣的時尚熱潮，更鼓勵到女星們仿傚，釋放自己的性感魅力。(Calvin Klein)

Jennie性感形象魅力1. 普拉提倡導者

雖然個性較為開放，但Jennie依然深受喜歡，這或托賴於她的優美性感形象。自早年開始，Jennie便積極做瑜伽和普拉提，以增強體能。其母曾在受訪時透露，女兒出生時體力便不好，每次表演結束後都喘大氣及雙手顫抖。而Jennie在初出道時，腳踝亦曾受傷，其後更變成舊疾，因此決心練習普拉提。

Jennie每次在社交媒體分享練習照片，優雅姿態均引起關注，甚至推動普拉提的熱潮，吸引不少女生學習。而其「人間香奈兒」的形象，更為提升其可愛和優雅的氣質。

【BLACKPINK｜Jennie】Jennie每次在社交媒體分享練習照片，優雅姿態均引起關注，甚至推動普拉提的熱潮。(IG@jennierubyjane)

Jennie性感形象魅力2. 貓眼系女生

相較圓碌碌大眼及小鹿般的杏眼，近年流行眼尾上揚的貓眼，展現出冰冷媚惑的眼神。Jennie的外貌便有著「貓相」，帶有慵懶厭世感覺，而且雙眼炯炯有神，對望時充滿震懾力。而私下的她，卻是位可人兒，常對身邊的人撒嬌，有著反差的魅力。

【BLACKPINK｜Jennie】Jennie的外貌有著「貓相」，帶有慵懶厭世感覺，而且雙眼炯炯有神，對望時充滿震懾力。(IG@jennierubyjane)

Jennie性感形象魅力3. 反差可愛個性

Jennie亦喜歡動物，會到動物咖啡店打卡。雖然總是散發獨立和性感的氛圍，但Jennie內心充滿少女心，而且超喜歡熊貓，曾在綜藝節目《認識的哥哥》中，表示若不當歌手，就想做熊貓飼養員，而她的兒時夢想，更是到動物園上班。

在Billie Eilish的新碟試聽會上，擔任主持的Jennie，亦有提到此事，表示自己想做熊貓飼養員，並得到對方的支持和鼓勵。

【BLACKPINK｜Jennie】ennie亦喜歡動物，會到動物咖啡店打卡。(IG@jennierubyjane)

Jennie性感形象魅力4. 愛鍚成員和粉絲的真摰個性

Jennie個性親民友善，會愛鍚和保護身邊的人，因此結識不少好友。她曾在演唱會上，為隊員反撃網民惡言，由於Lisa曾有一陣子受網民攻撃和批評，於是Jennie便在泰國的舞台上，搭著對方肩膊給予鼓勵和支持，並讚對方是個非常強大、健康和積極的女生，「我想在Lisa的家鄉告訴每個人：Lisa由我們來守護！」

她亦非常愛錫粉絲，多次被拍到於演唱會上，安慰台下哭泣的粉絲，而在宣傳個人單曲〈SOLO〉時，更親手寫50張明信片、拍50張相片，為應援粉絲致上謝意。對於粉絲贈予的禮物，她亦珍而重之，曾有位粉絲在簽售會上，送親自製作的字母燈飾，Jennie其後都放在床頭，感覺相當珍惜每個緣份。

【BLACKPINK｜Jennie】由於Lisa曾有一陣子受網民攻撃和批評，於是Jennie便在泰國演唱會上，搭著對方肩膊給予鼓勵和支持，非常愛惜成員。(IG@jennierubyjane)

Jennie性感形象魅力5. 能歌擅舞可獨當一面

在BLACKPINK成員中，Jennie是首位推出單曲的人，以中毒深的歌詞和旋律，引起不少話題，更助整隊更上一層。她在個人歌曲〈SOLO〉中，以帶律動感的舞步，加上高冷美艷的表情，完全輾壓整個舞台，散發強勢和魅力的氣場，令人更為認同她的實力。