MeToo｜黃子佼到蕾菈性騷事件：男女都能是受害者 看運動背後意義

【黃子佼｜#MeToo】近日台灣接連爆出性騷擾醜聞事件，由許傑輝、宥勝到黃子佼等知名人士，讓這幾日的社交媒體平台鋪天蓋地的新聞，掀起一場台灣#MeToo運動。而當在一群男性被指控「性騷擾」、「性侵」時，夾著一名女YouTuber蕾菈的性騷擾事件，引起一陣有關不單是女性會被性騷擾的討論。而#MeToo是指甚麼？#MeToo的背後意義又是甚麼？



台灣藝人黃子佼被爆出性騷擾醜聞

台灣著名主持人黃子佼，昨日（19/6）被女網民爆出曾對其強吻及拍裸照，而他也緊接於個人Facebook專頁發佈影片，承認過往行為並道歉，緊接揭露多位台灣藝人的毀滅式醜聞。而事情源起是一個女網民Zofia近日看到台灣#MeToo事件發酵，把她推進回憶深淵，而加害人一直以正面形象出現，讓她每次看到都激動地全身顫抖、寢食難安。讓她決定要把這件已發生十多年，仍沒法忘記的性騷擾事件公開。她指這次公開：

絕對會有二次、三次的傷害席捲而來，但我不願再獨自顫抖，也希望看到我的故事的女孩、男孩，都能更有保護自己的意識，保護好自己。 受害者Zofia

男性也能是受害者

而早在黃子佼性騷擾事件發生前，一位台灣知名遊戲實況主「亞洲統神-張嘉航」在直播中被網民們問到，有關他3年前在網絡節目中被YouTuber蕾菈強吻一事。他表示當下就感到很不舒服，其後提到男性在這類情況確實是比較吃虧，續指：「有的時候就是這樣，男女有別，性騷擾這東西就是對女生比較有利，有時候真的沒辦法。」

YouTuber蕾菈在個人Facebook專頁發帖文道歉，但道歉內容輕挑、假幽默，讓一眾網民反感。（FB@蕾菈 Lyla）

假如情況男女對調...

隨後YouTuber蕾菈在個人Facebook專頁發帖文道歉，並指事情過太久已記不清細節，但道歉內容輕挑、假幽默，讓一眾網民反感。其中就有人指出：「其實你現在就是仗著自己的姿色，認為被你性騷擾的男生，是他們的福氣」、「這篇『道歉文』讓身為女性的我感到丟臉」、「如果男女對調，這不被出征到翻才怪。」等，不甘不願的道歉讓人感到不適，其中不少人都提到假設今日性別對換，男生早就成眾矢之的。

於2006年，美國社運人士Tarana Burke推動#MeToo運動（Freepik）

#MeToo的出現

在過去，不論男女在遭遇性騷擾、性侵後，一但公開都會被大眾先檢討被害者，「是否你的衣著過於暴露？」、「你出事是因為一個人走夜路」、甚至過後會被人背後指指點點。於是2006年時，美國社運人士Tarana Burke推動#MeToo運動，鼓勵不敢聲張被害者勇敢說出遭遇，沒有任何人就該被性騷擾，也教育在面對任何性騷擾時，都要懂得保護自己。

而#MeToo這標籤，真正被大眾認識是於2017年，當時70歲的美國著名電影製作人Harvey Weinstein，被《紐約時報》爆出曾對數十位女性進行性騷擾、性侵。其後美國一位關係社運的歌手Alyssa Milano，在Twitter上利用自己的知名度，在帖文中使用#MeToo標籤向受害者聲援，並鼓勵曾遭此傷害的女性說出自己不幸的經歷，替自己發聲。

而此舉成功獲得廣大的支持和迴響，當時有上千名女性在網路上分享自己曾被性侵的經歷，引起大眾關注，及讓受害者認識到把事情說出來，收到的不一定是難聽的聲音，而是支持。

#MeToo運動源起，的確是冀女性受害者勇敢發聲，但不僅限於女性。（Freepik）

#MeToo僅限女性嗎？並不是

#MeToo成為女性受害者勇敢發聲後盾，讓她們敢於把不幸說出，那麼男性就不會遭遇性騷擾、性侵嗎？他們也會，只是過去的父權、性別、體力差異的刻板印象中，讓人忽略了男性遭受此傷害的可能性。甚麼是性騷擾？筆者認為只要是在人與人交流和接觸中，不論男女老幼，感到不適並明確表示不同意﹐就是了！

#MeToo運動源起，的確是冀女性受害者勇敢發聲，但不僅限於女性。隨著社會及時代的變遷，MeToo運動追求的是人與人間的平等尊重，所有的親密接觸都應是雙方願意，尊重他人的界線﹐學會保護自己的身體先主權，建立平等及尊重他人的性別觀念。