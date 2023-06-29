開心購物節｜周生生謝瑞麟米蘭站21項優惠　金飾名牌袋$700有找

香港即將迎來復常後第一個暑假，「香港開心購物節」將於7月1日隆重舉行，匯集超過128間商戶送出總值高達15億港元折扣優惠！購物節其中一個不容錯過的主題「潮物首飾」，共涵蓋17間零售商戶，時尚眼鏡、名牌⼿袋、珠寶鐘錶等包羅萬有，好讓你以全新姿態迎接七彩繽紛的夏天！



「開心購物節-食玩買返曬嚟」將於7月1日隆重舉行。（資料圖片）

優惠券領取連結將於7月1日中午12時後陸續在《香港01》手機應用程式開放。只要成為《香港01》會員，市民們便可按入優惠連結領取心儀的優惠券，在7月1日至8月31日期間盡情購物。留意部分優惠券設有限額，先到先得。

重點推介：

1. BIG HORN｜八折優惠劵

時尚眼鏡及太陽眼鏡八折優惠



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2. 眼鏡88｜$100折扣優惠券

購買指定產品折實滿$500或以上减$100



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3. 太子珠寶鐘錶｜購買珠寶貨品每滿$1,000即減$200

購買珠寶貨品每滿$1,000(折實價)即減$200，單一交易最多可獲$1,000現金折扣優惠



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4. 周生生｜正價Charme足金串飾9折優惠

於香港周生生分店購買正價Charme足金串飾可享9折優惠



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5. YC Boutique｜ycyaki.com網購名牌精品全單九折優惠

於ycyaki.com選購貨品，結帳時輸入優惠碼即享九折優惠及免本地運費



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潮物首飾優惠連結一覽：

優惠券領取連結將於7月1日中午12時後陸續在《香港01》手機應用程式開放。

1. 愛視美眼鏡｜消費滿HK$1000可使用$100電子現金券

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２. 米蘭站｜門市購買指定正價產品9折優惠劵

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３. Cath Kidston｜$190斜孭袋限定優惠券

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4. CSL Mobile ＋1010｜購買指定淨手機金額滿$7,500可享折扣高達$750

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珠寶金飾優惠連結一覽：

優惠券領取連結將於7月1日中午12時後陸續在《香港01》手機應用程式開放。

1. 英皇珠寶｜消費珠寶貨品滿$9,800立減$400

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2. 金至尊珠寶｜購買正價珠寶鑽飾即減HK$100

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3. EMPHASIS｜正價首飾95折優惠

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4. PROMESSA．周生生｜專屬訂製飾品95折優惠

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5. 謝瑞麟｜購買足金貨品滿$24,800即減$500

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6. 謝瑞麟｜購買足金貨品滿$46,800即減$1,000

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7. 謝瑞麟｜指定足金貨品免手工費

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8. 粵港澳湛周生生｜珠寶鑽飾消費滿HK$1000減HK$300

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９. 粵港澳湛周生生｜兩錢或以上999.9黃金飾品飾工全免

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10. 粵港澳湛周生生｜定價999黃金飾品及18K金飾品消費每滿HK$1000立減HK$200

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名貴腕錶優惠連結一覽：

優惠券領取連結將於7月1日中午12時後陸續在《香港01》手機應用程式開放。

1. 東方表行｜惠顧滿港幣10,000元可獲贈精美禮品

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2. 永發錶飾有限公司｜旺角店內選購任何首飾均可獲得88折優惠

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眼鏡88、BIG HORN 時尚眼鏡8折網店適用

太陽眼鏡絕對是夏日必備單品，簡單一副眼鏡就已可令普通穿搭大大加分！香港原創品牌BIG HORN，以太陽眼鏡為主打，擁有不同的系列滿足不同需求，塑造出獨特的個人風格！開心購物節期間，BIG HORN推出時尚眼鏡及太陽眼鏡8折優惠，折後最平$704便可入手，網店同樣適用，限量名額3000個！

BIG HORN推出時尚眼鏡及太陽眼鏡八折優惠，折後最平$704便可入手。

眼鏡88亦推出限時折扣優惠，只要於眼鏡88購買指定品牌眼鏡或太陽眼鏡、指定型號鏡片等產品，購物滿$500或以上即可獲得$100折扣優惠，官方網店同樣適用！

眼鏡88購買指定產品滿$500或以上即可獲得$100折扣優惠，官方網店同樣適用！

周生生太子珠寶減$1000 足金金飾$700有找

透過珠寶首飾來增加造型亮點，得體之餘亦相當保值。太子珠寶鐘錶推出現金折扣優惠，購買珠寶貨品每滿$1,000即減$200，滿$2,000即減$400，餘此類推，單一交易最多可獲$1,000現金折扣優惠，限量名額3000個！全港21間分店均適用，過百款珠寶首飾任君選擇！

太子珠寶鐘錶推現金折扣優惠，購買珠寶貨品每滿$1,000即減$200，如此類推

周生生亦推出折扣優惠，於香港周生生分店購買正價Charme足金串飾可享9折優惠，最平$657便可購入足金串珠，優惠名額1000個！

周生生正價Charme足金串飾可享9折優惠

Longchamp大熱袋款$684入手 名牌手袋9折優惠

YC Boutique網購名牌精品可享全單9折優惠。只要於ycyaki.com選購貨品，結帳時輸入優惠碼即享9折優惠。近期大熱、夏天必備的Longchamp網袋最平$684便可入手，Loewe手機包只需$4500，更可享本地免運費，絕對是小資女福音！

YC Boutique網購名牌精品可享全單九折優惠及本地免運費

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